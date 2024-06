Schlägerei auf Berner Bahnhofplatz – Mann landet im Spital

In der Nacht zu Samstag geht es auf dem Berner Bahnhofplatz hoch her. Mehrere Personen liefern sich eine wüste Schlägerei. Die Kantonspolizei sucht Zeugen.

Am Samstag, kurz nach 1.35 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen auf dem Bahnhofplatz in Bern ein. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fanden sie einen Mann mit Schnittverletzungen am Oberarm und am Kopf vor, der von Drittpersonen betreut wurde.

Der Verletzte wurde mit einer Ambulanz ins Spital gebracht. Gemäss Aussagen hatten weitere an der tätlichen Auseinandersetzung beteiligte Personen die Örtlichkeit kurz zuvor zu Fuss in unbekannte Richtung verlassen.

Wer hat die Schlägerei beobachtet?

Wenig später konnten vier junge Männer in der Genfergasse angehalten und für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht werden. Sie wurden vorläufig festgenommen. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Mitteilung.

Zur Klärung der Ereignisse hat die Kantonspolizei Bern unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland Ermittlungen aufgenommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht. Personen, die die tätliche Auseinandersetzung beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +41 31 638 81 11 zu melden.