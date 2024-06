Am Donnerstagabend ist ein Syrer bei einem Unfall in Rüti bei Riggisberg ums Leben gekommen. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Der Syrer überlebte den Unfall nicht. (Symbolbild)

Marian Nadler Redaktor News

Bei der Kantonspolizei Bern ging am Donnerstag, kurz vor 20.50 Uhr, die Meldung zu einem Töff-Unfall in Rüti bei Riggisberg (Gemeinde Riggisberg) ein. Ein junger Mann, der auf der Strasse «Plötsch» von Rüti bei Riggisberg in Richtung Plötsch fuhr, aus noch zu klärenden Gründen in einer Kurve kurz vor Plötsch mit der Leitplanke.

Trotz umgehend eingeleiteten Rettungsmassnahmen der ausgerückten Einsatzkräfte verstarb der Lenker des Motorrads noch auf der Unfallstelle. Beim Verstorbenen handelt es sich um einen im Kanton Bern wohnhaften Syrer (†24).

Rega-Helikopter im Einsatz

Während den Unfallarbeiten wurde der Strassenabschnitt während mehreren Stunden komplett gesperrt. Eine Umleitung wurde durch die Feuerwehr eingerichtet.

Neben den Spezialdiensten der Kantonspolizei Bern standen auch eine Ambulanz, ein Helikopter der Rega, die Feuerwehr Riggisberg, das Care Team Kanton Bern und das Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern im Einsatz. Ermittlungen zum Unfallhergang wurden aufgenommen.