Moderne Wanderschuhe sehen gut aus, haben kompromisslosen Grip, halten die Füsse trocken und sind federleicht. Weil sie einen aktiven, urbanen Lebensstil unterstreichen, sind sie in der Natur und in der City ein echter Hingucker.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Merrell

In der Schweiz fängt das Abenteuer direkt vor der Haustür an: Mit 65'000 Kilometern markierten Wegen ist Wandern unser Nationalsport. Dass wir ein Volk von Outdoor-Fans sind, zeigt auch die Statistik: Die Bevölkerung zieht es immer häufiger hinaus. Im Durchschnitt werden mittlerweile beachtliche 20 Wanderungen im Jahr absolviert – jeweils zwischen drei und fünf Stunden (Sonntagsspaziergänge nicht einmal mitgerechnet).

Für dieses Abenteuer braucht es eigentlich nicht viel – solide Schuhe reichen. Doch hier liegt oft das Problem: Nur rund 60 Prozent der Community tragen klassische Wanderstiefel. Der Rest ist in Sportschuhen unterwegs. Warum? Weil herkömmliche Bergschuhe vielen oft zu klobig, schwer und – Hand aufs Herz – einfach zu wenig chic sind.

Vom Trail auf den Asphalt

Doch der Markt hat reagiert: Moderne Wanderschuhe bieten den Look und das Gefühl von Sneakers, bringen aber die Qualitäten von Hightech-Funktionsschuhen mit. Inspiriert vom Trailrunning erobern sie die Wanderwege und das urbane Umfeld gleichermassen. Das kommt dem grossen Trend entgegen: «Fast & Light». Denn auf einer langen Tour oder beim City-Trip zählt jedes Gramm. Ausgestattet mit Vibram®-Sohlen und wasserfestem Gore-Tex® trotzen diese Allrounder jedem Wetter und jeder Jahreszeit.

Das schätzt auch Social Media Producer Noam. Er pendelt beruflich zwischen Zermatt und Zürich – also zwischen alpinem Gelände und urbanem Asphalt. Wer wie er auf der Suche nach stylischer Inspiration ist, wird auf dem Instagram-Kanal von Merrell Switzerland fündig. Noam setzt im Alltag konsequent auf den neuen Look: «Ich will nicht ständig die Schuhe wechseln müssen. Die neuen Modelle sind stylisch genug für die City, aber auf dem Grat absolut zuverlässig. Und sie sind so bequem wie meine Lieblings-Sneakers.»

Die Zukunft des Wanderns Der Moab Speed 2 GTX verbindet neues Design mit der neusten Innovation im Bereich Wandern der Marke Merrell. Mit einer Vielzahl an Farben von leuchtend bis neutral bietet der Moab Speed 2 für alle den passenden Look. Sportlicher Schnitt, optionale Gore-Tex®-Membran und die griffigste Sohle aller Zeiten runden das Paket ab. Im Moab Speed 2 GTX steckt das Wissen und die Trail-Erfahrung des meistverkauften Wanderschuhs, des Merrell Moab. Der Moab Speed 2 GTX verbindet neues Design mit der neusten Innovation im Bereich Wandern der Marke Merrell. Mit einer Vielzahl an Farben von leuchtend bis neutral bietet der Moab Speed 2 für alle den passenden Look. Sportlicher Schnitt, optionale Gore-Tex®-Membran und die griffigste Sohle aller Zeiten runden das Paket ab. Im Moab Speed 2 GTX steckt das Wissen und die Trail-Erfahrung des meistverkauften Wanderschuhs, des Merrell Moab. Moab Speed 2 bestellen

Der Siegeszug des «Gorpcore»

Was mit Softshelljacken und Daunenwesten begann, hat in der Modewelt längst einen eigenen Namen: «Gorpcore» – der Trend, bei dem funktionale Outdoor-Bekleidung auf der Strasse getragen wird. Die sportlichen Allrounder unter den Schuhen haben es so aus dem Wald direkt in die Büros, die trendigsten Bars und sogar auf die Laufstege der Fashion Weeks geschafft.

Dank ihrer enormen Vielseitigkeit sind sie beispielsweise auch die idealen Begleiter für den nächsten Festivalbesuch. Wer den ganzen Tag auf den Beinen ist, im Schlamm tanzt oder stundenlang vor der Bühne steht, weiss den Komfort eines Sneakers gepaart mit dem Grip und der Wetterfestigkeit eines Wanderschuhs erst recht zu schätzen.

Ob für die anspruchsvolle Bergwanderung, den spontanen Städtetrip oder das Openair-Wochenende: Diese Schuhe verbinden Style und Funktion so nahtlos wie nie zuvor. Denn für das richtige Lebensgefühl braucht es keine lange Anreise – It Starts Outside, direkt vor deiner Haustür.