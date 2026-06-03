Guter Vorsatz, aber in Woche drei siegt doch wieder die Pizza? Ernährungsberaterin Tina Locher weiss: Gesunde Ernährung scheitert selten am Willen, sondern am System. Genau hier springt das Schweizer Food-Start-up Tom Tasty ein.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Tom Tasty

Der neue Ernährungsplan liegt bereit, die Motivation ist gross, die ersten Tage laufen rund. Gut eingekauft, vorgekocht, vielleicht sogar fleissig abgewogen. Woche zwei wird stressiger: Bei ein paar Mahlzeiten wird geschummelt, aber noch hältst du den Kurs.

Und dann schlägt der Alltag zu: Das Wochenende war voll, die Vorbereitung fiel aus, die Arbeitswoche zieht an. Mittwoch, 19 Uhr, erschöpft daheim – und der Kühlschrank ist leer. In genau diesem Moment bricht das Kartenhaus zusammen. Auf Autopilot ignorierst du den Vorsatz, greifst zum Smartphone und bestellst beim nächsten Lieferdienst.

« «Gesunde Ernährung scheitert fast nie am Willen, sondern am fehlenden System.» Ernährungsberaterin Tina Locher »

Ernährungsberaterin Tina Locher kennt dieses Muster aus ihrem Praxisalltag: «Gesunde Ernährung scheitert fast nie am Wissen oder am Willen, sondern am fehlenden System. Wenn die Luft raus ist, bricht jeder starre Plan zusammen. Das ist kein Disziplin-Problem, das ist die Realität. Und genau das macht es für viele so frustrierend.»

Wer die Ernährungsumstellung langfristig schafft, ist laut Tina Locher weder disziplinierter noch besser informiert als andere. Der Unterschied liegt woanders: Erfolgreiche Menschen holen sich gezielt dort Unterstützung, wo die Zeit fehlt. Sie lagern genau den Part aus, der sie sonst zurück in alte Gewohnheiten werfen würde.

Denn übliche Lösungsversuche – rigide Pläne, komplizierte Rezepte, noch mehr Tracking – setzen am falschen Ort an. Sie verlangen zusätzliche mentale Energie dort, wo ohnehin schon Ebbe herrscht.

Die Rettung aus der Box

«Wir versuchen oft, einen vollgepackten Alltag mit mehr Disziplin zu kompensieren, und das funktioniert auf Dauer fast nie», sagt Tina Locher. «Wer sich bei der Umsetzung Hilfe holt, ist nicht schwach oder faul. Er bzw. sie ist clever.»

Genau hier setzt das Schweizer Food-Startup Tom Tasty an: Einmal pro Woche werden frisch vorgekochte, ausgewogene Menü-Boxen direkt nach Hause geliefert. Kein Einkaufen, kein Planen, keine tägliche Entscheidungsflut. Stattdessen warten abwechslungsreiche Gerichte, die geschmacklich überzeugen und deinem Körper genau das liefern, was er braucht.

Essen im Abo: 8 gute Gründe für Tom Tasty Grosse Abwechslung: Jede Woche neue Gerichte – von Pad Thai über Chili con Carne bis zu veganer Lasagne oder hausgemachter Pasta. Hausgemachte Qualität: Frische Lebensmittel und schonende Zubereitung garantieren hervorragenden Geschmack. Gute Nährstoffbalance: Die Gerichte von Tom Tasty sind ausgewogen zusammengestellt und unterstützen einen gesunden Lebensstil. Drei Menü-Linien: Je nach Bedürfnis gibt es neben der Original-Linie auch Weightloss- und Sportlervarianten. Saisonal & regional: Die Zutaten werden saisonal ausgewählt und stammen aus regionaler Produktion. Faire Preise: Die Menüs kosten zwischen 15 und 20 Franken und sind somit nicht nur hochwertiger, sondern auch erschwinglicher als bei typischen Lieferdiensten. Volle Flexibilität: Das Wochenabo sorgt für Routine, lässt sich aber ohne Zwang jederzeit pausieren oder kündigen. Recycling der Verpackung: Der Karton und die Isolierung werden am nächsten Tag direkt wieder mitgenommen.

Grosse Abwechslung: Jede Woche neue Gerichte – von Pad Thai über Chili con Carne bis zu veganer Lasagne oder hausgemachter Pasta. Hausgemachte Qualität: Frische Lebensmittel und schonende Zubereitung garantieren hervorragenden Geschmack. Gute Nährstoffbalance: Die Gerichte von Tom Tasty sind ausgewogen zusammengestellt und unterstützen einen gesunden Lebensstil. Drei Menü-Linien: Je nach Bedürfnis gibt es neben der Original-Linie auch Weightloss- und Sportlervarianten. Saisonal & regional: Die Zutaten werden saisonal ausgewählt und stammen aus regionaler Produktion. Faire Preise: Die Menüs kosten zwischen 15 und 20 Franken und sind somit nicht nur hochwertiger, sondern auch erschwinglicher als bei typischen Lieferdiensten. Volle Flexibilität: Das Wochenabo sorgt für Routine, lässt sich aber ohne Zwang jederzeit pausieren oder kündigen. Recycling der Verpackung: Der Karton und die Isolierung werden am nächsten Tag direkt wieder mitgenommen.

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« «Wer sich bei der Umsetzung Hilfe holt, ist nicht schwach. Der ist clever.» Tina Locher, Ernährungsberaterin »

«Wir denken oft, wir müssten von heute auf morgen alles alleine verändern. Aber warum eigentlich?», fragt Tina Locher. «Tom Tasty gibt dir den Raum, eine gesunde Ernährung ohne Druck und Frust durchzuziehen und dich auf andere Veränderungen zu konzentrieren – wie gesunde Zwischenmahlzeiten, Esstempo oder emotionales Snacking. So kannst du nachhaltige Gewohnheiten etablieren, ohne dich zu überfordern.»

Tina Locher: Erfahrung aus beiden Welten Als gelernte Diätköchin und erfahrene Ernährungsberaterin bringt Tina Locher wertvolle Erfahrung in die Küche von Tom Tasty ein. Sie beweist, dass gesundes Essen unkompliziert sein und richtig gut schmecken darf. Gemeinsam mit Küchenchef Stefan Kraus entwickelt sie die Gerichte und sorgt dafür, dass diese ernährungswissenschaftlich sinnvoll zusammengesetzt sind – sodass du zu Hause nicht mehr selbst abwiegen oder Makros rechnen musst. Wer darüber hinaus individuelle Unterstützung sucht, kann zum Einstieg auch eine persönliche Ernährungsberatung bei ihr buchen. Als gelernte Diätköchin und erfahrene Ernährungsberaterin bringt Tina Locher wertvolle Erfahrung in die Küche von Tom Tasty ein. Sie beweist, dass gesundes Essen unkompliziert sein und richtig gut schmecken darf. Gemeinsam mit Küchenchef Stefan Kraus entwickelt sie die Gerichte und sorgt dafür, dass diese ernährungswissenschaftlich sinnvoll zusammengesetzt sind – sodass du zu Hause nicht mehr selbst abwiegen oder Makros rechnen musst. Wer darüber hinaus individuelle Unterstützung sucht, kann zum Einstieg auch eine persönliche Ernährungsberatung bei ihr buchen. Beratung buchen