Einst rauchte die Welt Zigaretten aus Neuenburg. Heute arbeitet Philip Morris an einer rauchfreien Zukunft. Wie diese Transformation vor sich geht, zeigt jetzt sehr persönlich die Videoserie «Through My Eyes» – durch die Brille von vier Mitarbeitenden.

Philip Morris zeigt durch die Mitarbeiter-Brille den Weg in eine rauchfreie Zukunft

Philip Morris zeigt durch die Mitarbeiter-Brille den Weg in eine rauchfreie Zukunft

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Philip Morris International

Wer früher an Philip Morris International (PMI) dachte, hatte schnell das Bild von Cowboys, Rauch und der klassischen Zigarette im Kopf. Doch das sind Tempi passati: Das Tabakunternehmen vollzieht seit ein paar Jahren die radikalste Kehrtwende seiner Geschichte. Weg vom blauen Dunst, hin zu absoluter Hightech und Spitzenforschung. Mit einem erklärten Ziel: der rauchfreien Zukunft.

Damit diese Transformation möglich ist, erfindet sich das Unternehmen völlig neu – und setzt konsequent auf wissenschaftlich bewiesene, bessere Alternativen zur klassischen Zigarette. Ein Know-how, das somit längst weit über die reine Tabakverarbeitung hinausreicht. Es umfasst heute Hightech-Bereiche von der Pflanzenforschung im Gewächshaus über die Entwicklung neuer elektronischer Gerätegenerationen bis hin zur Produktionsentwicklung und wissenschaftlichen Analyse im Labor.

Wie diese Bereiche exakt aufeinander abgestimmt zusammenspielen und wie die Reise in die rauchfreie Zukunft genau aussieht, zeigt jetzt die Videoserie «Through My Eyes». Sie tut es auf eine besonders transparente Art: direkt durch die Augen der Mitarbeitenden selbst.

Teil 1: Im Gewächshaus bei Vay Jetzer

Insgesamt vier Mitarbeitende nehmen das Publikum – ausgerüstet mit intelligenten Hightech-Brillen – mit in ihren faszinierenden Forschungsalltag. Den Auftakt macht Vay Jetzer, die als Direktorin für wissenschaftliche und regulatorische Angelegenheiten im Konzern arbeitet.

Sie nimmt uns mit ins Greenhouse von Philip Morris in Onnens VD, das Gewächshaus des Unternehmens am Neuenburgersee. Und dem Ursprungsort aller Alternativen für Rauchende: «Bei der Tabakpflanze», wie Vay Jetzer im Video sagt. «Viele rauchfreie Produkte von Philip Morris basieren immer noch auf Nikotin, das aus der Tabakpflanze gewonnen wird.»

Weshalb sich das Unternehmen dazu entschieden hat, den grossen Aufwand eines eigenen Gewächshauses zu betreiben, wie die hoch exakte Arbeit der erfahrenen Biologen genau aussieht und wie erreicht wird, dass die Tabakpflanze den immer härteren klimatischen Bedingungen trotzen kann, erfährst du im Video durch die Augen von Expertin Vay Jetzer. Sie sagt: «Es ist eines unserer Ziele, Nachhaltigkeit in alle unsere Aktivitäten bei Philip Morris zu integrieren.»

PMI in Zahlen 16 Mrd. US-Dollar investierte der Konzern seit 2008 in die Entwicklung rauchfreier Alternativen.

42% des weltweiten Umsatzes von PMI kommen bereits vom Geschäft mit rauchfreien Produkten (H1 2026).

527 Mio. Dollar flossen allein 2025 in der Schweiz in Forschung und Entwicklung – 70% des gesamten globalen Forschungs- und Entwicklungsbudgets des Konzerns.

3000 Mitarbeitende sind hierzulande für PMI tätig.

1500 Mitarbeitende, darunter ca. 980 Wissenschaftlerinnen, Ingenieure und Techniker, arbeiten allein im Forschungszentrum «Cube» in Neuenburg.

Platz 2 der grössten Patentanmelder der Schweiz im Jahr 2025 ging an PMI.

Seit über 60 Jahren gilt die Schweiz für PMI als Schlüsselregion. 16 Mrd. US-Dollar investierte der Konzern seit 2008 in die Entwicklung rauchfreier Alternativen.

42% des weltweiten Umsatzes von PMI kommen bereits vom Geschäft mit rauchfreien Produkten (H1 2026).

527 Mio. Dollar flossen allein 2025 in der Schweiz in Forschung und Entwicklung – 70% des gesamten globalen Forschungs- und Entwicklungsbudgets des Konzerns.

3000 Mitarbeitende sind hierzulande für PMI tätig.

1500 Mitarbeitende, darunter ca. 980 Wissenschaftlerinnen, Ingenieure und Techniker, arbeiten allein im Forschungszentrum «Cube» in Neuenburg.

Platz 2 der grössten Patentanmelder der Schweiz im Jahr 2025 ging an PMI.

Seit über 60 Jahren gilt die Schweiz für PMI als Schlüsselregion.

Weitere Einblicke in der Produktion, im «Cube» und im Aerosol-Labor

Wie die Reise in eine rauchfreie Zukunft bei Philip Morris konkret weitergeht, erfährst du in Teil 2 der Videoserie «Through My Eyes» bei Christophe Reynaud. Beim Director Manufacturing Development Center (MDC) Switzerland im Zentrum für Produktentwicklung geht es darum, wie die Tabakpflanze ins rauchfreie Produkt kommt – und wie der Gesamtprozess im grossen Massstab umgesetzt wird.

Weitere virtuelle Rundgänge durch die neue Welt von PMI ermöglicht uns in Teil 3 unter anderem der Blick hinter die Kulissen des Forschungszentrums «Cube» beim leitenden Systementwickler Enrico Stura sowie der vierte Teil im Aerosol-Labor, wo der fundamentale Unterschied zwischen verbranntem Zigarettenrauch und dem im Labor exakt analysierten Aerosol (Dampf) der neuen Tabakerhitzer deutlich wird.

Obwohl die Teams aus all den erwähnten Bereichen zusammen bereits zahlreiche Innovationen hervorgebracht haben, steht für die Menschen bei PMI eines fest: Der eingeschlagene Weg hin zur Zukunft ohne Zigarettenrauch ist noch nicht zu Ende.

2:13 Exklusive Video-Perspektive im Schweizer Forschungszentrum: Der Weg in eine Rauchfrei-Zukunft