Der ADAC zeichnet für die Campingsaison 2027 zwei Schweizer Plätze erneut mit fünf Sternen aus: das Campofelice im Tessin und den Seefeld Park Sarnen in Obwalden. 14 weitere Schweizer Plätze verbessern ihre Bewertung.

Darum gehts Campofelice im Tessin und der Seefeld Park Sarnen in Obwalden erhalten erneut fünf ADAC-Sterne

14 Schweizer Plätze verbessern ihre Bewertung, drei weitere nimmt der ADAC neu in die Liste auf

Europaweit erhalten 229 Plätze fünf Sterne, Frankreich führt mit 47 vor Italien mit 43 Plätzen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Bis zum Start der Campingsaison 2027 dauert es noch ein paar Monate. Doch der deutsche Automobilclub ADAC hat bereits jetzt seine vielbeachtete Liste der besten Campingplätze fürs nächste Jahr herausgegeben.

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Erfreulich für alle, die ihre Ferien am liebsten in der heimischen Schweiz verbringen: Auch zwei Schweizer Campingplätze gehören für den ADAC zur europäischen Spitze. Das Campofelice Camping Village im Tessin und der Seefeld Park Sarnen im Kanton Obwalden erhalten erneut die Höchstbewertung von fünf Sternen.

Viele Schweizer Aufsteiger

Auch dahinter tut sich einiges: Insgesamt 14 Schweizer Plätze verbessern ihre Bewertung, drei weitere nimmt der ADAC erstmals in die Liste auf. Das Relais de la Sarvaz im Wallis klettert neu auf viereinhalb Sterne. Die deutlichste Verbesserung erzielt TCS Camping Disentis: Der Platz steigt von drei auf vier Sterne.

Die neuen Schweizer Sternebewertungen Relais de la Sarvaz : 4,5 Sterne (+0,5)

4,5 Sterne (+0,5) TCS Camping Disentis : 4 Sterne (+1)

4 Sterne (+1) Camping Fischerhaus: 4 Sterne (+0,5)

4 Sterne (+0,5) Camping Schaffhausen : 4 Sterne (+0,5)

4 Sterne (+0,5) TCS Camping Flaach am Rhein: 4 Sterne (+0,5)

4 Sterne (+0,5) TCS Camping Sion : 4 Sterne (+0,5)

4 Sterne (+0,5) TCS Camping Solothurn: 4 Sterne (+0,5)

TCS Camping La Tène Lac de Neuchâtel : 4 Sterne (neu klassifiziert)

4 Sterne (neu klassifiziert) Frutigresort : 4 Sterne (neu klassifiziert)

4 Sterne (neu klassifiziert) Camping International Lido : 3,5 Sterne (+0,5)

3,5 Sterne (+0,5) Camping International Sarnersee Giswil : 3,5 Sterne (+0,5)

3,5 Sterne (+0,5) TCS Camping Buochs Vierwaldstättersee : 3,5 Sterne (+0,5)

3,5 Sterne (+0,5) TCS Camping Morges : 3,5 Sterne (+0,5)

3,5 Sterne (+0,5) TCS Camping Luzern-Horw : 3 Sterne (+0,5)

3 Sterne (+0,5) TCS Camping Orbe : 3 Sterne (+0,5)

3 Sterne (+0,5) TCS Camping Salavaux Plage : 3 Sterne (+0,5)

3 Sterne (+0,5) TCS Camping Martigny: 2,5 Sterne (neu klassifiziert) Relais de la Sarvaz : 4,5 Sterne (+0,5)

4,5 Sterne (+0,5) TCS Camping Disentis : 4 Sterne (+1)

4 Sterne (+1) Camping Fischerhaus: 4 Sterne (+0,5)

4 Sterne (+0,5) Camping Schaffhausen : 4 Sterne (+0,5)

4 Sterne (+0,5) TCS Camping Flaach am Rhein: 4 Sterne (+0,5)

4 Sterne (+0,5) TCS Camping Sion : 4 Sterne (+0,5)

4 Sterne (+0,5) TCS Camping Solothurn: 4 Sterne (+0,5)

TCS Camping La Tène Lac de Neuchâtel : 4 Sterne (neu klassifiziert)

4 Sterne (neu klassifiziert) Frutigresort : 4 Sterne (neu klassifiziert)

4 Sterne (neu klassifiziert) Camping International Lido : 3,5 Sterne (+0,5)

3,5 Sterne (+0,5) Camping International Sarnersee Giswil : 3,5 Sterne (+0,5)

3,5 Sterne (+0,5) TCS Camping Buochs Vierwaldstättersee : 3,5 Sterne (+0,5)

3,5 Sterne (+0,5) TCS Camping Morges : 3,5 Sterne (+0,5)

3,5 Sterne (+0,5) TCS Camping Luzern-Horw : 3 Sterne (+0,5)

3 Sterne (+0,5) TCS Camping Orbe : 3 Sterne (+0,5)

3 Sterne (+0,5) TCS Camping Salavaux Plage : 3 Sterne (+0,5)

3 Sterne (+0,5) TCS Camping Martigny: 2,5 Sterne (neu klassifiziert) Mehr

«Die Schweiz gehört zu den attraktivsten Campingländern Europas und belegt einen klaren Trend: Die Qualität beim Camping steigt weiter», sagt Uwe Frers, Geschäftsführer des Campingportals Pincamp zum neuen Ranking.

Campingland Frankreich

Die absoluten Spitzenplätze sind in der Schweiz aber vergleichsweise dünn gesät. Insgesamt 229 Campingplätze erhalten die Fünf-Sterne-Auszeichnung des ADAC, 29 mehr als im Vorjahr. Den grössten Zuwachs verzeichnen die Niederlande mit 15 neuen Top-Plätzen.

Frankreich zählt mit 47 weiterhin die meisten Fünf-Sterne-Plätze, gefolgt von Italien mit 43 und den Niederlanden mit 41. Der ADAC bewertet fünf Bereiche: Sanitäreinrichtungen, Platzgelände, Freizeitangebote, Bademöglichkeiten und Versorgung. Für fünf Sterne gibt es die Auszeichnung «ADAC Superplatz».