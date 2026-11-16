Wird das Auto bei einer Demo abgefackelt, zahlt die Kaskoversicherung nicht immer: Bei unerwarteten Krawallen ist der Schaden meist gedeckt, bei erwartbaren Ausschreitungen dagegen nicht.

Darum gehts Kaskoversicherungen decken Schäden bei Demos, wenn die Krawalle unerwartet sind

Bei erwartbaren gewalttätigen Demos müssen die Geschädigten nachweisen, dass sie Vorkehrungen getroffen haben

Bei Reisen nach Frankreich sollen Autofahrer in Städten besser Parkhäuser nutzen

Gabriel Knupfer Redaktor News

Aktuell sind brennende Autos bei Demonstrationen in Frankreich ein gängiges Bild. Inzwischen hat die Zerstörungswut auch die Schweiz erreicht. In Zürich zündeten Linksextreme in der Halloween-Nacht einen Tesla an. Und im Sommer brannte auch in Genf bei einer Anti-G7-Demo ein Wagen aus. Oft schlagen Chaoten zudem Scheiben ein oder zerkratzen den Lack – besonders bei teuren Autos.

Was bedeutet das für die Autobesitzer? Zahlt die Versicherung, wenn Demonstranten das Auto abfackeln? Und muss man jetzt französische Innenstädte meiden?

Kein Geld bei erwartbaren Schäden

Es gehe immer um die konkreten Umstände des einzelnen Falles, betont der Versicherer Zurich gegenüber Blick. «Wenn nicht mit Krawallen zu rechnen ist, sind die Schäden gedeckt – sofern eine entsprechende Kaskodeckung besteht», so ein Sprecher. «Dasselbe gilt, wenn eine zunächst friedliche Demonstration unerwartet eskaliert.» Schäden am Fahrzeug, etwa durch Brand, sind über die Teilkasko versichert.

Anders sieht es bei voraussehbaren Sachschäden aus: «Im Fall von erwartbaren gewalttätigen Demonstrationen – wie beispielsweise am 1. Mai in Zürich oder bei den Ausschreitungen in Paris – sind Schäden grundsätzlich von der Motorfahrzeugversicherung ausgeschlossen», sagt der Zurich-Sprecher. «Es sei denn, die Kunden legen glaubhaft dar, dass sie die zumutbaren Vorkehrungen zur Vermeidung des Schadens getroffen haben.»

Ganz ähnlich sieht es bei Versicherer Axa aus: Falls man eine Teilkaskoversicherung (Schäden durch Natur, Tiere und unbekannte Dritte) hat, sind Demoschäden grundsätzlich gedeckt. «Wichtig ist im jeweiligen Schadenfall jedoch, dass der Versicherte im Zusammenhang mit inneren Unruhen, Krawallen und ähnlichen Ereignissen glaubhaft nachweisen muss, dass er die zumutbaren Vorkehrungen zur Vermeidung des Schadens getroffen hat», so ein Sprecher.

Besser in ein Parkhaus stellen

Konkret: Wer aktuell mit dem Auto nach Frankreich reist, sollte sich vorab über mögliche Demonstrationen informieren. In Städten lohnt sich deshalb das Geld fürs Parkhaus. Wer sein Auto am Strassenrand abstellt, handelt aus Sicht der Versicherer schnell fahrlässig.

In der Schweiz droht an einem normalen Wochenende keine Gefahr. Wer mit gesundem Menschenverstand parkiert, bekommt Demoschäden von der Kaskoversicherung bezahlt.