Citroën legt den legendären 2CV als E-Auto neu auf: Am Pariser Autosalon zeigen die Franzosen erstmals ein seriennahes Konzept.

Darum gehts Citroën zeigt in Paris den seriennahen Elektro-2CV

Das Original wurde von 1949 bis 1990 5,1 Mio. Mal gebaut

Der Elektro-2CV startet innert zwei Jahren ab 15'000 Euro

Gabriel Knupfer Redaktor News

Stellantis lässt das französischste aller französischen Autos wieder auferstehen: Citroën bringt den legendären 2CV als Stromer zurück!

Am soeben gestarteten Pariser Autosalon (12.–18. Oktober) zeigen die Franzosen erstmals ein Konzept des Elektro-Döschwo. Laut Stellantis-Chefdesigner Gilles Vidal entspricht es äusserlich bereits dem Serienmodell.

«Eigenschaften neu interpretieren»

Das Rätselraten um das Design ist damit vorbei. Im Mai hatte Stellantis mit einem Teaserbild einen Hype ausgelöst. Zu erkennen waren damals aber nur die äussere Form und wenige Details wie die Lichter.

«Den 2CV neu zu erfinden bedeutet nicht, ein Auto der Vergangenheit zu kopieren», sagt Citroën-CEO Xavier Chardon nun. «Es bedeutet, die Eigenschaften neu zu interpretieren, die ihn einst einzigartig gemacht haben: seine Einfachheit, seine Zugänglichkeit und die Freiheit, die er seinen Nutzern schenkte.»

Tatsächlich zeigt das Konzept viele Anlehnungen ans Original. Lichter und Rückspiegel, Rolldach und Frontpartie übertragen die bekanntesten Merkmale des Kultautos in die heutige Zeit. Wie viel vom verspielten Innenraum mit einem Flechtkorb als Mittelkonsole, dem retro-gestylten Radio und dem kleinen 8-Zoll-Touchscreen mit Inhalten in Comic-Optik beim Serienmodell übrig bleibt, wird sich zeigen.

Anti-Statussymbol für 15'000 Euro

Der originale Döschwo war 1948 auf der Pariser Autoshow präsentiert worden. Bis zu seiner Einstellung wurden zwischen 1949 und 1990 3,9 Millionen Limousinen und 1,2 Millionen Lieferwagen hergestellt. Der 2CV galt als das ultimative Anti-Statussymbol.

Nicht nur vom Design her will Citroën an die Legende anknüpfen. Auch preislich soll der Elektro-2CV wieder Massstäbe setzen. Der Einstiegspreis wird bei rund 15'000 Euro liegen. Damit läge der Kleinwagen unter dem billigsten europäischen E-Auto Dacia Spring.

Technische Details zum Serienmodell gibt Citroën bisher nur wenige preis. So ist in einer Mitteilung lediglich von einer «auf den Alltag zugeschnittenen Reichweite» die Rede, die eine «kostengünstige Batterie» bereitstellen soll: Wir tippen auf einen Wert zwischen 200 und 300 Kilometer. Mit 3,76 Metern Länge ist das Konzeptauto sogar kürzer als das Original (3,83 Meter). Stellantis will den neuen Döschwo in den nächsten zwei Jahren auf die Strasse bringen.