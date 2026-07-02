Die Stadtpolizei Winterthur schickt ihre legendären Smart-Flitzer in Rente. Ab sofort kurvt die Quartierpolizei mit sieben elektrischen Renault 5 E-Tech durch die Strassen – modern, elektrisch und bürgernah.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Winterthur ersetzt Polizei-Smarts durch sieben Renault 5 E-Tech Elektroautos

Die neuen Fahrzeuge sind kompakt, emissionsfrei und ideal für Stadtverkehr

Quartierpolizei fährt täglich 50 km, 40-kWh-Batterie ausreichend für Einsatz

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Die Polizei sattelt um: Winterthur ersetzt die alten Kult-Smarts durch sieben elektrische Renault 5 E-Tech. Damit hält der 2025 zum Schweizer Auto des Jahres gewählte französische Stromer Einzug in den Polizeialltag – und die Quartierpolizei erhält gleichzeitig eine moderne und nachhaltigere Flotte.

Fast ein Vierteljahrhundert prägten die kleinen Smarts das Bild der Winterthurer Quartierpolizei. Bereits 2003 wurden die ersten beiden Cityflitzer in Dienst gestellt, zehn Jahre später folgten fünf weitere. Nun endet diese Ära. Künftig sind die Polizistinnen und Polizisten in den Quartieren mit dem neuen Renault 5 E-Tech unterwegs.

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Die Wahl fiel dabei nicht zufällig auf den französischen Elektro-Kleinwagen. Mit seinen kompakten Abmessungen eignet sich der Renault 5 ideal für den dichten Stadtverkehr. Das findet auch Anjan Sartory, Kommandant der Stadtpolizei Winterthur: «Die neuen Fahrzeuge passen perfekt zu unseren Anforderungen im städtischen Einsatz. Sie sind kompakt, emissionsfrei, leise und unterstützen unsere Quartierpolizistinnen und Quartierpolizisten in ihrer täglichen Arbeit auf ideale Weise.»

Regionale Unternehmen berücksichtigt

Für den Polizeidienst wurden die Fahrzeuge speziell umgebaut. Sie verfügen über eine komplette Signalanlage mit Blaulicht, Sirene und Funktechnik und wurden von der Marty Systemtechnik AG in Neuhausen SH entsprechend ausgerüstet. Die markante Beklebung stammt von Indi Graphics aus Oberwinterthur. Gemeinsam mit der lokalen Garage Hutter setzte die Stadtpolizei damit bewusst auf regionale Partner.

Bei den neuen Einsatzfahrzeugen handelt es sich um den günstigeren Renault 5 E-Tech mit kleiner 40-kWh-Batterie und 122 PS (90 kW). Die stärkere und grössere Variante mit 52-kWh-Batterie und 150 PS (110 kW) war keine Option. Grund: Die Quartierpolizei fährt pro Tag lediglich rund 50 Kilometer und benötigt nicht mehr Kapazität oder Reichweite. Nach der Schicht werden die Stromer in der Tiefgarage an die Ladestation angeschlossen und stehen am nächsten Morgen wieder voll einsatzbereit zur Verfügung.

Mit der neuen Flotte verfolgt die Stadtpolizei jedoch mehr als nur Nachhaltigkeit. Die kompakten Elektroautos sollen den direkten Kontakt mit der Bevölkerung fördern und für mehr Präsenz sorgen. Die legendären Polizei-Smarts verschwinden zwar aus dem Stadtbild. Doch ihre Nachfolger bringen frischen Wind und zeichnen ein neues Zukunftsbild – elektrisch, modern und bestens gerüstet für den Polizeialltag.



