Meilenstein für Tesla: Die Niederlande genehmigen als erstes EU-Land das «Full Self Driving»-System von Elon Musk. Tesla-Besitzer können den Assistenten für eine Monatsgebühr freischalten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die Niederlande lassen Teslas Fahrassistenten «Full Self-Driving» (FSD) erstmals zu

Fahrer bleibt verantwortlich, doch FSD übernimmt mehrere Fahraufgaben gleichzeitig

Hunderttausende Tesla-Fahrzeuge könnten die neuen Funktionen nach europaweiter Freigabe erhalten War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gabriel Knupfer Redaktor News

Für Tesla-Chef Elon Musk (54) ist das autonome Fahren neben humanoiden Robotern die Zukunft. Nun lassen die Niederlande den Fahrassistenten «Full Self Driving» (FSD) zu. Es ist die erste Zulassung für das Tesla-System in der EU.

Die niederländischen Behörden sprechen von «FSD supervised» («FSD beaufsichtigt»). Das bedeutet, dass der Fahrer jederzeit bereit sein muss, das Steuer wieder zu übernehmen. Dennoch ist es ein grosser Schritt für den E-Auto-Pionier, der kürzlich auf ein Abosystem für den «Autopiloten» umgestellt hat. Die Funktion wird als Software-Update freigeschaltet.

Niederländer beantragen EU-weite Freigabe

«Das fahrergesteuerte Assistenzsystem von Tesla unterstützt den Fahrer stärker als andere Systeme, da es bei Aktivierung mehrere Fahraufgaben übernimmt», schreibt die Strassenverkehrsbehörde RDW zur Zulassung. Die Niederländer beantragen eine EU-weite Freigabe.

Dazu muss man wissen: Auch Assistenten von anderen Herstellern haben in Europa schon Zulassungen bekommen. Der BMW iX3 darf EU-weit bis 130 km/h «Hands-off» gefahren werden, wie die deutsche «Automobilwoche» berichtet. Sehr weit fortgeschrittene Fahrassistenten gibt es zudem in China – beispielsweise von Huawei. Diese sind allerdings bisher in keinem EU-Land zugelassen.

Gut für den Occasionswert

Entsprechend erfreut ist man beim Schweizer Leasing-Partner Gowago. «Wenn FSD in Europa breit verfügbar wird, erhalten Hunderttausende bestehende Fahrzeuge über Nacht eine komplett neue Fähigkeit», sagt Simon Smit (47), Chief Experience Officer von Gowago zu Blick.

«Teslas werden im Wiederverkauf robuster dastehen als andere E-Autos», erklärt Smit. «Ein Fahrzeug, das durch ein Update massiv an Funktionalität gewinnen kann, verliert nicht gleich an Wert wie eines, das beim Kauf bereits alles kann, was es je können wird.»

Anerkennung in der Schweiz möglich

Wann FSD in der Schweiz erhältlich sein wird, ist noch offen. «Eine eigenständige Anerkennung durch das Astra wäre möglich», sagt Smit. «Nach unserer Einschätzung wartet Tesla aber zuerst den EU-Entscheid ab und geht dann die Schweiz separat an.»

In Brüssel werden bald die Mitgliedsstaaten über den Antrag aus den Niederlanden abstimmen, FSD europaweit zu erlauben. Wenn keine Mehrheit zustande kommt, können die Länder einzeln entscheiden.