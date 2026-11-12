Pro Velo ist der nationale Dachverband für die Interessen der Velofahrenden in der Schweiz. Für Blick beantwortet Pro Velo regelmässig Leserfragen rund ums Thema Velofahren.

Warum neue Plätze oft an den Kosten scheitern

Warum neue Plätze oft an den Kosten scheitern

Darum gehts An vielen grossen Bahnhöfen übersteigt die Nachfrage nach Veloabstellplätzen das Angebot deutlich

Bahnen beteiligen sich heute höchstens zur Hälfte an bahnbezogenen Anlagen auf städtischem Boden

Bei grossen Bahnhöfen fehlen Flächen, Veloanlagen bringen weniger Ertrag als kommerzielle Angebote

Pro-Velo-Expertenteam

An meinem Bahnhof sind die Veloständer übervoll. Warum werden nicht einfach mehr Abstellplätze gebaut?

W. Zimmermann, per Mail

Rund jede zehnte Person, die am Bahnhof in einen Zug steigt, reist mit dem Velo an. Für all diese Velos braucht es in der Nähe der Perrons einen Abstellplatz – idealerweise mit Anbindemöglichkeit, um Diebstähle zu verhindern. Doch die Nachfrage nach Abstellplätzen übersteigt bei vielen grösseren Bahnhöfen das Angebot (auch interessant: Darf ich mein Velo überall abstellen?).

Hauptgrund: Die Kosten für den Bau einer Veloabstellanlage oder einer Velostation muss die öffentliche Hand oder das Bahnunternehmen tragen, je nachdem, auf wessen Boden die Anlage steht oder wem der Raum gehört. Die Bahnen sind oftmals bereit, auch Anlagen auf städtischem Boden mitzufinanzieren, wenn diese «bahnbezogen» sind. Heute beträgt diese Beteiligung maximal die Hälfte der Kosten. Die Städte hätten jedoch gerne, dass die Bahnunternehmen je nach Situation auch mehr als 50 Prozent der Kosten übernehmen, da es hauptsächlich Kundinnen und Kunden der Bahn und der Geschäfte in den Bahnhöfen seien, die diese Abstellplätze dann auch nutzten.

Anlagen rentieren kaum

Ein anderer Grund für den Mangel an Abstellplätzen ist nebst der Kostenhürde der fehlende Platz. Geeignete Flächen sind gerade bei grösseren Bahnhöfen knapp und überdies begehrt. Kommt hinzu, dass sich mit Veloabstellanlagen nur wenig Geld verdienen lässt im Vergleich zu kommerziellen Angeboten.

Nebst der Schaffung von neuen Anlagen und Velostationen versuchen viele Städte, die vorhandenen Plätze mit einer «Velo-Ordnung» optimal zu bewirtschaften. Dabei wird die Nutzungsdauer auf wenige Tage beschränkt und unbenutzte Velos werden kostenpflichtig entfernt. Dennoch kommen Städte und Gemeinden nicht darum herum, zusammen mit den Transportunternehmen mehr Plätze zu schaffen, wenn sie das Velo als stadt- und umweltverträgliches Verkehrsmittel fördern wollen.