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Brandgefahr: Darf ich das E-Bike in der Wohnung laden?

Brandgefahr: Darf ich das E-Bike in der Wohnung laden?

Darum gehts Brände bei Akkus sind sehr selten, drohen aber bei Schäden

Laden nur mit Originalzubehör, beaufsichtigt und fern von Brennbarem

Bei Rauch zuerst 118 rufen und giftige Dämpfe meiden

Pro-Velo-Expertenteam

Ich lese immer wieder von E-Bike-Akkus, die zu brennen beginnen. Darf ich mein Elektrovelo in der Wohnung aufladen oder unbesorgt im Keller abstellen?

Dani Meier, per Mail

Brände von E-Bike-Akkus kommen zum Glück sehr selten vor: Die Chance, dass ein Akku (nicht nur von E-Bikes) von sich selbst in Brand gerät, liegt statistisch bei weniger als 1 zu 1'000'000. Doch es gilt beim Aufladen und bei der Lagerung von E-Bike-Akkus einige Dinge zu beachten, damit es nicht zu brennen beginnt oder ein etwaiger Brand möglichst glimpflich abläuft.

Die für E-Bikes typischen Lithium-Ionen-Akkus enthalten Stoffe, die sich entzünden können, wenn der Akku falsch gebraucht oder vorbelastet ist, zum Beispiel wenn er überladen, zu tief entladen, erhitzt oder mechanisch beschädigt wird. Die Entzündung kann sogar erst Stunden oder gar Tage nach der Einwirkung – zum Beispiel einem schweren Sturz – erfolgen. Die Zürcher Feuerwehr geht davon aus, dass Brände am häufigsten während der Ladung des Akkus in Wohnungen, Garagen oder Kellern entstehen.

Akkus sollen darum ausschliesslich mit dem (intakten!) Original-Ladegerät und -zubehör geladen werden. Dabei sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten. Das Gerät soll nach Möglichkeit in einem nicht brennbaren Raum stehen, einen genügenden Abstand zu brennbaren Materialien haben und keine (Flucht-)Wege versperren. Es empfiehlt sich zudem, den E-Bike-Akku nicht unbeaufsichtigt zu laden.

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Sollte ein Akku tatsächlich einmal zu rauchen oder brennen beginnen, rät die Zürcher Feuerwehr, zuerst über die Nummer 118 zu alarmieren. Nur wenn dies gefahrlos möglich ist, soll mit dem Feuerlöscher gelöscht werden. Akkubrände werden schnell heiss und sondern giftige Dämpfe ab. Bei Gefahr darum besser Fenster und Türen des betroffenen Raums schliessen.