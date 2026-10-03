Toyota dominiert Chatbot-Antworten: Laut einer Erhebung nennen KI-Assistenten die Marke bei weitem am häufigsten. Dabei liegt Toyota bei Schweizer Neuzulassungen nur auf Platz 6.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Toyota wird in 56 Prozent der Antworten genannt

Peugeot häufig in französischen Antworten, Fiat dreimal sichtbarer auf Italienisch

Nur 6 von 60 zitierten Quellen aus der Schweiz, viele aus Nachbarländern

Gabriel Knupfer Redaktor News

Drei Viertel der Schweizer Erwachsenen nutzen bereits Chatbots wie ChatGPT, Gemini oder Grok. Immer mehr holen sich auch vor dem Autokauf Rat beim KI-Assistenten. Die Beratungsfirma Repliq hat nun gemessen, welche Marken und Modelle fünf Bots am häufigsten nennen.

Das Resultat: Toyota räumt ab und kommt auf 56 Prozent Erwähnungsrate – obwohl die Marke bei den Schweizer Neuzulassungen nur auf Rang 6 liegt. Der Schweizer Marktführer VW folgt mit 37 Prozent erst auf Platz 2, vor Skoda mit 35 Prozent. Auch die beiden meistgenannten Modelle stammen von Toyota: Yaris und RAV4.

Peugeot nur in französischen Antworten

Die Ergebnisse unterscheiden sich deutlich nach Sprache. Peugeot wird in 26 Prozent der französischsprachigen Antworten genannt, in den deutschsprachigen dagegen nur in 4 Prozent. Bei Skoda zeigt sich das umgekehrte Bild, während Fiat auf Italienisch dreimal so sichtbar ist. Interessant: Der Bot analysiert nur nach Sprache, nicht nach Kanton oder Wohnort.

Familie, Elektro, Zuverlässigkeit: Je nach Kaufbedürfnis ändert sich das Ranking. Skoda führt bei Familienautos, Toyota bei Zuverlässigkeit. Mercedes bei Sicherheit und Technologie, Subaru beim Allradantrieb und Tesla bei Elektroautos. Bei Performance liegt Porsche vorn.

VW selten an erster Stelle erwähnt

Einen Einfluss auf das Kaufverhalten könnte auch die Platzierung der Marken in den Antworten haben. So wird VW zwar oft erwähnt, aber nur selten an erster Stelle (4 Prozent). Dacia hingegen liegt nur auf Platz 8, erscheint jedoch in 10 Prozent der Antworten an erster Stelle.

Für Schweizer Käufer problematisch: Unter den sechzig meistzitierten Quellen der Erhebung sind nur sechs schweizerisch. Bei französischsprachigen Fragen richtet sich rund die Hälfte der zitierten Quellen primär an den französischen Markt, bei deutschsprachigen 56 Prozent an Deutschland und bei italienischsprachigen 55 Prozent an Italien.

Insgesamt macht die Erhebung deutlich: Chatbots können den allgemeinen Ruf einer Marke oder eines Modells wiedergeben – doch die Empfehlungen decken sich nicht mit der tatsächlichen Bedeutung der Fahrzeuge im Markt.