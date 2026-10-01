Diese Autos schaffen 400’000 Kilometer

Eine Auto-Plattform hat ausgewertet, welche Modelle und Marken am häufigsten eine Laufleistung von 250’000 Meilen (gut 400’000 Kilometer) erreichen. Das Ergebnis ist wenig schmeichelhaft für westliche Hersteller.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Der Toyota Sequoia hat eine Chance von 42,3 %, die 400'000-Kilometer-Marke zu knacken

Toyota und Lexus dominieren die langlebigsten Modelle und Marken

Nur 5,4 % aller Autos schaffen 250’000 Meilen laut iSeeCars

Gabriel Knupfer Redaktor News

Welches Auto läuft und läuft und läuft? Die US-Autoplattform iSeeCars hat 395 Millionen Autos verglichen, um die langlebigsten Modelle und Marken zu finden. Die konkrete Frage: Wie gross ist die Chance, dass ein Auto eine Laufleistung von mindestens 250’000 Meilen (402’336 Kilometer) erreicht?

Zwar sind solche Laufleistungen sehr aussergewöhnlich, weil die meisten Fahrer schon viel früher ein neues Auto kaufen. Zudem sind nicht alle im Ranking vertretenen Fahrzeuge in der Schweiz erhältlich. Doch trotz dieser Einschränkungen gibt die Liste eine gute Übersicht über die Qualität beliebter Modelle und Marken.

Toyota Sequoia gewinnt

Klarer Sieger: Der Toyota Sequoia schafft mit einer Wahrscheinlichkeit von 42,3 Prozent die 400'000-Kilometer-Marke. Zum Vergleich: Im Schnitt aller verglichenen Fahrzeuge beträgt die Chance nur 5,4 Prozent.

Die ersten neun (!) Plätze belegen Toyota- und Lexus-Modelle (Lexus ist die Premiummarke von Toyota). Erst auf dem zehnten Rang folgt mit dem Honda HR-V ein Auto eines anderen – aber ebenfalls japanischen – Herstellers.

Die langlebigsten Autos 2026

Rang Modell Wahrscheinlichkeit, mehr als 250'000 Meilen zu schaffen 1. Toyota Sequoia 42,3 % 2. Lexus LS 38,8 % 3. Toyota 4Runner 33,1 % 4. Lexus RX (Hybrid) 28,9 % 5. Toyota Tundra 28,2 % 6. Toyota Tacoma 25,0 % 7. Lexus GX 23,3 % 8. Toyota Avalon 23,2 % 9. Toyota Highlander Hybrid 20,7 % 10. Honda Accord Hybrid 18,5 %

Quelle: iSeeCars

Europäer und Amerikaner hinken hinterher: Mercedes-Benz schafft es mit der G-Klasse immerhin auf Platz 14. Und der riesige Chevrolet Suburban landet als bester Amerikaner auf dem 24. Rang.

Keine E-Autos vorne

Interessanterweise schaffen es mit dem Lexus RX (Hybrid), dem Toyota Highlander Hybrid und dem Honda Accord Hybrid gleich mehrere Autos mit komplexen Hybridantrieben unter die ersten zehn. E-Autos fehlen hingegen vorne im Ranking.

«Wenn bei einem sechs bis acht Jahre alten Auto heute die Batterie ausfällt, ist das aktuell meistens ein Totalschaden», sagte Bosch-Manager Rupert Hoellbacher kürzlich in einem Interview mit der «Automobilwoche». Mit der Elektromobilität werde die Lebensdauer von Autos sinken, «wenn wir es nicht schaffen, Batterietausch finanziell attraktiver zu machen».

Besonders extrem ist die Situation in China: Dort sind Stromer oft bereits nach zwei bis drei Jahren veraltet und werden ausrangiert. Andererseits verfügen viele Stromer-Batterien auch nach 200'000 oder 300'000 Kilometern noch über 85 Prozent ihrer Kapazität, wie eine Auswertung im Jahr 2024 zeigte.

Toyota und Honda dominieren

Die Spitze des Marken-Rankings von iSeeCars in Sachen Langlebigkeit ist angesichts des Modell-Rankings wenig überraschend: Toyota-Fahrer haben mit Abstand die beste Chance, dass ihr Auto die 250'000 Meilen knackt.

Von 33 verglichenen Marken liegen nur Toyota, Lexus, Honda und Acura (Premiummarke von Honda) deutlich über dem Durchschnitt von 5,4 Prozent. GMC auf Platz fünf schafft es mit 5,8 Prozent ganz knapp.

Die langlebigsten Marken 2026

Rang Marke Wahrscheinlichkeit, mehr als 250’000 Meilen zu schaffen 1. Toyota 19,7 % 2. Lexus 14,4 % 3. Honda 13,3 % 4. Acura 9,5 % 5. GMC 5,8 % 6. Mazda 5,3 % 7. Lincoln 4,7 % 8. Ram 4,2 % 9. Ford 4,1 % 10. Cadillac 3,9 %

Bekannte Marken wie Nissan, Tesla, Mercedes, VW und BMW liegen deutlich unter dem Durchschnitt. Fast unmöglich ist die Laufleistung von 250'000 Meilen für Autos von Fiat, Jaguar, Mini und Maserati.

Nicht jeder braucht ein Auto, das 400’000 Kilometer schafft. «Konsumenten stützen ihre Kaufentscheidungen auf eine Reihe von Fahrzeugmerkmalen», sagte iSeeCars-Analyst Karl Brauer. «Für Käufer, die nach den langlebigsten Fahrzeugen suchen, ist klar, auf welche Marken sie sich beim nächsten Kauf konzentrieren sollten.»