Auch Hobbyfahrer können die Velos von Tour-Dominator Tadej Pogacar kaufen. Doch mit den Colnagos allein ist es nicht getan. Was kosten die einzelnen Teile von Shimano, Enve, Fizik und Co.?

1/14 Dominator Tadej Pogacar übersprintete am Freitag die Konkurrenz und feierte seinen zweiten Etappensieg an der diesjährigen Tour de France. Foto: keystone-sda.ch

Tadej Pogacar (26) ist das Mass aller Dinge im Radsport. Die Dominanz des Slowenen zeigt sich einmal mehr an der diesjährigen Tour de France. Bereits nach einer Woche liegen die Konkurrenten um den Gesamtsieg hinter dem dreifachen Gewinner der Rundfahrt zurück.

Absolute Weltspitze sind auch die Velos des Superstars. Und dieses Material kannst auch du dir kaufen. Denn der Internationale Radsportverband UCI verpflichtet die Hersteller, die Velos der Profis auch Hobbyfahrern anzubieten. So ist es möglich, sich direkt mit dem besten Fahrer der Welt zu vergleichen – wenn man das nötige Kleingeld dafür in die Hand nimmt.

Der Rahmen

Pogacars UAE Team Emirates setzt auf Bikes des italienischen Herstellers Colnago. Neben einem Velo fürs Zeitfahren hat das Team mit dem federleichten Kletterbike V5Rs und dem besonders aerodynamischen Y1Rs zwei der besten Rennvelos der Welt am Start. Pogacar wechsle je nach Anforderung des Tages gern zwischen diesen beiden Velos, sagte ein Colnago-Vertreter dem Radsportblogger David Arthur.

Besonders spektakulär und teuer ist das Y1Rs, mit dem Pogacar zum Beispiel die hüglige Etappe am Freitag gewann: Das Aero-Bike wurde in Zusammenarbeit mit zwei Universitäten in Mailand und Abu Dhabi entwickelt und im Windkanal optimiert. Es soll laut Colnago das schnellste Rennvelo der Welt sein. Auf der Webseite des Herstellers ist das «Hyperbike» als Komplettrad ab 11'679 Franken erhältlich. Das V5Rs ist mit einem Anfangspreis von 9990 Franken etwas günstiger.

Die Räder

Viele Komponenten von Pogacars Tour-Velos sind im Anfangspreis für das Y1Rs aber nicht inbegriffen. Statt den billigeren Rädern vom Typ Vision SC 45 fährt der Tour-Dominator mit ENVE SES 4.5 Pro. Aufpreis zur Grundausstattung: 2850 Franken.

Auf die Enve-Räder kommen bei Emirates Reifen von Continental. Die Grand Prix 5000 TT TR Tubeless, die an der Tour zum Einsatz kamen, sind im Fachhandel für rund 60 Franken erhältlich.

Die Schaltung

Für Pogacar und seine Helfer ist dem Team nur das beste Material gut genug, das gilt auch für die Schaltgruppe. Die Schaltgruppe bezeichnet alle Teile des Antriebs eines Kettenvelos. Für die Teile vom Set Shimano Dura Ace Di2 wird bei Colnago ein Aufpreis von 855 Franken zum Anfangspreis fällig.

In der Top-Ausstattung bezüglich Räder und Schaltgruppe kostet das Y1Rs auf der Colnago-Webseite 15'389 Franken. Mit 14'990 Franken ist das V5Rs in der Ausstattung der Tour-Teilnehmer fast gleich teuer, weil bei diesem Velo der Aufpreis für die Top-Komponenten höher ist.

Der Rest

Der letzte grössere Kostenpunkt ist Pogacars Sattel: Der Slowene sitzt an der Tour auf einem individuell an sein Gesäss angepassten Fizik One-to-One aus dem 3D-Drucker. Kostenpunkt: Ab 450 Franken. Dazu kommen Dura-Ace-Pedalen von Shimano für rund 200 Franken und ultraleichte Flaschenhalter aus Karbon für 25 Franken.

Teurer als ein Auto

Unter dem Strich kosten Pogacars Tour-Velos im Handel rund 16'000 Franken. Zum Vergleich: Die billigsten Neuwagen sind in der Schweiz ab etwa 15'000 Franken erhältlich. Doch dafür macht die Fahrt auf den Mont Ventoux mit einem Colnago sicherlich mehr Spass als mit einem Hyundai.