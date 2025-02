1/22 Rund ein Viertel der Schweizer privaten Octavia-Käufer entscheidet sich für die sportliche RS-Version. Foto: Lorenzo Fulvi

Auf einen Blick Škoda Octavia RS: Sportlicher Kombi im Test

Straffe Fahrwerksabstimmung, gute Verarbeitung und direktes Lenkverhalten

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Der Škoda Octavia verkauft sich in der Schweiz wie warme Weggli: Alleine im letzten Jahr wurden 5405 neue Octavia eingelöst. Knapp ein Viertel der privat verkauften waren sportliche RS. Es hat Tradition, dass Sportkombis in der Schweiz beliebt sind. Dennoch ist die Auswahl im Octavia-Segment nicht besonders gross. Der Audi RS4 hat viel mehr Leistung und spielt in einer anderen Preisliga. Auch VWs rund 10'000 Franken teurerer Golf R Variant mit 333 PS (245 kW) oder Cupras Leon Sportstourer VZ können nicht mit dem Octavia RS verglichen werden. Denn beide verfügen über knapp 70 PS mehr Leistung und 4x4.

Somit ist der 265 PS (195 kW) starke Octavia RS im Prinzip konkurrenzlos – trifft aber genau den Nerv der Schweizerinnen und Schweizer. Was der aufgefrischte Sportkombi sonst noch zu bieten hat, wollen wir bei einer Fahrt in die Berge herausfinden.

Vor der Fahrt

Der Kombi ist 4,71 Meter lang, mit 2,68 Meter Radstand. Obwohl wir nur zu zweit unterwegs sind, gäbe es auch für Passagiere hinten genügend Raum für Kopf und Beine. Vorne sitzen wir in prima Seitenhalt bietenden, bequemen Sportsitzen. Der 13 Zoll grosse Mittelbildschirm im Cockpit reagiert schnell, das Menü wirkt auf den ersten Blick komplex aufgebaut, doch schnell gewöhnen wir uns daran. Pluspunkt: Der nervende, vom Gesetz aber vorgeschriebene Tempowarner lässt sich per Drehschalter am Lenkrad einfach ausschalten. Ideal für unsere Skiwoche verfügt der Tscheche über 640 Liter Kofferraumvolumen – das reicht locker für unsere zwei Koffer, dank der Durchreiche auch für zwei Paar Ski.

Auf der Strasse

Im Vergleich zum normalen Octavia wurde beim RS das Fahrwerk um 15 Millimeter tiefer gelegt. So liegt der Kombi toll, aber straff auf der Strasse. Temposchwellen dringen zwar spürbar in den Innenraum, alle anderen Unebenheiten werden aber geschickt weggefiltert. Die Leistung bringt der Sportkombi flott auf die Strasse, im Sportmodus stösst der RS-Octavia beim Beschleunigen allerdings ab und zu an seine Traktionsgrenze. Die Bremsen sind top und packen kräftig zu. Zudem erfreuen wir uns an der direkten Lenkung, die jedoch noch etwas mehr Rückmeldung bieten dürfte.

Das war gut

Die tolle Verarbeitung im Cockpit gefällt uns ebenso wie der auf die Vorderräder wirkende Zweiliter-Vierzylinder-Turbobenziner und das Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe. Während wir im Sportmodus die Passstrasse ins Skigebiet hoch düsen, nutzen wir die Schaltwippen hinter dem Lenkrad, um die Gänge einzulegen. Dies erfolgt sehr flott. Bleibt man jedoch im Automatikmodus, wirkt das Hochschalten gelegentlich etwas träge. Erfreulich: Trotz meist sportlicher Fahrweise und winterlichen Temperaturen kamen wir auf einen Testverbrauch von nur 7,3 l/100 km – lediglich 0,2 Liter über Werksangabe.

Škoda Octavia RS im Schnellcheck Antrieb: Zweiliter-R4-Turbo-Benziner, 265 PS (195 kW)@5250/min, 370 Nm@1600/min, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, Front

Fahrleistungen: 0 bis 100 km/h in 6,5 s, Spitze 250 km/h

Masse: L/B/H 4,71/1,83/1,46 m, Leergewicht 1641 kg, Kofferraum 640–1700 l

Umwelt: Verbrauch Werk/Test/ 7,1/7,3 l/100 km, 163/174 g/km CO₂, Energieeffizienz F

Preis: ab 53'420 Franken, Testwagen mit Optionen 58'720 Fr., Basis (1.5 TSI mHEV, 116 PS) ab 37'000 Fr. Antrieb: Zweiliter-R4-Turbo-Benziner, 265 PS (195 kW)@5250/min, 370 Nm@1600/min, Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe, Front

Das war weniger gut

Während unseres Tests melden sich immer wieder die vorderen und seitlichen Parksensoren. Stets Fehlalarm. Auf Nachfrage meint Škoda Schweiz, dass einer der Sensoren defekt war, und deshalb aus Sicherheitsgründen das System ausfiel. Zudem bietet der Kombi vorne wenig Ablagefläche und Stauraum, sowie viel zu kleine Getränkehalter. Dazu kommt, dass beim Octavia die Bedienung der Klimaanlage weiterhin über das fummelige Touchdisplay funktioniert und nicht über die viel praktischeren Smart-Dials-Drehschalter, wie zum Beispiel im neuen Kodiaq. Und gäbe es den sportlichen Octavia statt nur mit Front- auch mit Allradantrieb, wäre der RS-Anteil in der Schweiz wohl noch grösser.

Das bleibt

Kein Zufall ist der Octavia das zweit meist verkaufte Modell in unserem Land. Neben viel Platz und einem ausgezeichneten Preis-Leistungsverhältnis bietet die Sportvariante RS zudem auch einen überzeugenden Antrieb. Schon ab einem Startpreis von 53'420 Franken erhält man die scharfe RS-Version. Wem das zu viel ist, kann auch auf den zwar weniger starken Zweiliter-Benziner, dafür mit 4x4, oder den Zweiliter-Diesel sowie zwei Mildhybride Benziner ausweichen. Der günstigste Octavia startet bereits ab 37'000 Franken.