Lorenzo Fulvi

Skoda hatte bislang mit dem SUV Enyaq nur ein Modell mit elektrischem Antrieb im Portfolio. Und damit anscheinend den Nerv der Schweizer Käuferinnen und Käufer getroffen: Seit Verkaufsbeginn 2022 konnte Skoda bis Ende April 2025 genau 14'477 Einheiten in der Schweiz verkaufen. Somit ist der Enyaq einer der erfolgreichsten Stromer in unserem Land – und an diesen Erfolg soll jetzt der kompaktere SUV Elroq anknüpfen. Einen erfolgreichen Start hatte der Elroq bereits vor seiner Lancierung: Im Dezember 2024 gewann er die Publikumswahl zum Schweizer Auto des Jahres 2025.

Vor der Fahrt

«Modern solid» heisst das neue Gesicht, das nicht nur der Elroq, sondern auch der frisch geliftete Bruder Enyaq trägt. Auch das Heck sieht Skoda-typisch aus und erinnert vor allem dank der schmalen Heckleuchten an die Verbrenner-Brüder des Elroq. Wir schwingen uns in den Kompakt-SUV und finden angenehm verarbeitetes Kunstleder in einem guten Mix mit Kunststoff, das zu einem grossen Teil aus rezykliertem PET besteht. Wir blicken auf ein 13 Zoll grosses Infotainmentdisplay, die leicht bedienbare Software kennen wir bereits aus anderen Skodas. Zudem gibts ein fünf Zoll Kombiinstrument hinter dem Lenkrad, das uns die wichtigsten Fahrinfos anzeigt.

Auf der Strasse

Unser Testwagen verfügt über die Motorisierung «85». Das steht für Heckantrieb, 286 PS (210 kW) und den grösseren Akku mit 77 kWh netto – was zusammen für eine WLTP-Reichweite von bis zu 580 Kilometern sorgt. Diese Angabe ist realistisch, denn wir wären mit unserem durchschnittlichen Verbrauch (dazu unten mehr) 530 Kilometer weit gestromert. Fahren lässt sich der Kompakt-SUV unspektakulär gut: Das Fahrwerk hat eine straffe Grundabstimmung und ist ausgewogen ausbalanciert. Dank 545 Nm Drehmoment schafft der Elektro-SUV den Sprint auf Tempo 100 in 6,6 Sekunden und erreicht eine Spitze von 180 km/h. Per Schaltwippen können wir die Rekuperation in drei Stufen plus Segeln einstellen. Und wegen des effizienten Elektromotors kann man mit dem Elroq ganz souverän gleiten – das wirkt sich auch positiv auf den Verbrauch aus.

Das war gut

Dieser lag im Schnitt bei 14,6 kWh/100 km, trotz viel Autobahnanteil. Das ist über eine halbe Kilowattstunde unter der Herstellerangabe! In städtischen Gebieten und in der Agglo lag der Verbrauch gar bei unter 14, teilweise sogar bei unter 13 kWh. Dazu gefällt uns das grosszügige Raumangebot im 4,49 Meter langen Stromer: Selbst auf den hinteren Plätzen sitzen Grossgewachsene bequem genug für eine längere Fahrt. Und auch das Kofferraumvolumen ist mit 470 bis 1580 Litern bei umgeklappter Rückbank grosszügig für die Fahrzeuggrösse. Was hingegen klein ausfällt, ist der Wendekreis: Dieser liegt bei nur 9,3 Metern und macht den Stromer besonders im Stadtverkehr und in engen Parkhäusern sehr handlich.

Skoda Elroq 85 im Schnellcheck Antrieb Elektromotor, 286 PS (210 kW), 545 Nm, 1-Stufen-Automat, Hinterradantrieb

Fahrleistungen 0–100 km/h in 6,6 s, Spitze 180 km/h, Batterie netto 77 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/175 kW, Reichweite WLTP/Test 580/530 km

Masse L/B/H 4,49/1,88/1,63 m, Gewicht 2119 kg, Laderaum 470–1580 l

Umwelt Verbrauch WLTP/Test 15,2/14,6 kWh/100 km = 0/0 g/km CO₂, Energie B

Das war weniger gut

Es gibt weniges, was wir im Elroq kritisieren können. Man könnte sagen, dass die 400-Volt-Technik und die damit eher langsame Ladeleistung von 175 kW nicht mehr ganz up to date ist. Mit 800-Volt-Technik könnte man die Ladezeit verkürzen, doch auch mit 400-Volt-Technik reicht eine knappe halbe Stunde am Schnelllader, damit die Batterie wieder auf 80 Prozent gefüllt ist – und für ein Auto in diesem Preissegment ist auch das absolut in Ordnung. Einzig schade, dass sich mit Wechselstrom nur mit 11 kW laden lässt.

Das bleibt

Unser Testwagen startet bei 42'200 Franken, mit etwas Zusatzausstattung knackt er jedoch die 50'000er-Marke. Wer den grossen Akku nicht braucht, sollte die Basisversion «60» mit 427 Kilometern Reichweite für 36'300 Franken in Betracht ziehen. Die «Simply clever»-Features wie ein Netz an der Hutablage fürs Ladekabel, verstellbare Getränkehalter oder die Fächlein fürs Smartphone an den Rückenlehnen der Vordersitze gibts auch da. Bleibt nur die Frage, ob der Elroq die Verkaufszahlen von Skoda tatsächlich erweitert oder ob er nicht zum internen Gegenspieler des bislang erfolgreichen Enyaq wird und diesen kannibalisiert. Klar, der Enyaq ist etwas grösser (4,66 Meter) und bietet mehr Platz – kostet aber auch rund 15'000 Franken mehr. Da könnte es gut sein, dass sich künftig einige Kunden für den kompakteren Elroq entscheiden.