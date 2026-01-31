Wie gut kann der Sealion 7 von China-Gigant BYD gegen den Weltbestseller Tesla Model Y mithalten? Blick hat die beiden Elektro-SUVs im direkten Vergleich getestet.

BYD hat Tesla als grössten E-Autobauer der Welt längst überholt. In unserem Test wollten wir herausfinden, ob die Modelle von Chinas E-Auto-Giganten tatsächlich schon eine ernsthafte Konkurrenz zum US-Klassenprimus darstellen. Für unseren Vergleich wählen wir auf der einen Seite das meistverkaufte E-Auto in der Schweiz der letzten Jahre: das 4,79 Meter lange Tesla Model Y. Als Motorisierung die Long-Range-Variante mit Heckantrieb – mit 622 WLTP-Kilometern das reichweitenstärkste Model Y in der Palette.

Auf der anderen Seite steht BYD, dessen Modelle seit Mitte 2025 auch in der Schweiz erhältlich sind. Zum Test tritt das 4,83 Meter lange SUV-Coupé Sealion 7 (deutsch: Seehund) in der Topversion «Excellence AWD» an. Aufgrund des Allradantriebs verfügt der BYD mit 502 WLTP-Kilometern über eine signifikant kleinere Reichweite als das Model Y.

Edel versus minimalistisch

Der BYD ist nicht nur vier Zentimeter länger als der Tesla, sondern bietet auch mehr Radstand als das Model Y. Dennoch bietet der Kofferraum im Tesla mit 822 Litern deutlich mehr Platz als beim Chinesen, der auf 520 Liter kommt. Dies aufgrund des grosszügigen Stauraums unter dem Ladeboden des Model Y. Und auch im Frunk unter der Motorhaube hat das Model Y die Nase vorne: 116 zu 58 Liter sind exakt doppelt so viel.

Ansonsten muss sich BYD punkto Innenraum keineswegs verstecken: Ledersitze und Materialien sind edel verarbeitet und von guter Qualität, wobei auch Tesla seit dem grossen Model-Y-Facelift Anfang 2025 qualitativ einen Sprung nach vorne gemacht hat. Im Tesla blicken wir auf einen zentralen 15,4 Zoll grossen Display, wo auch die Geschwindigkeit angezeigt wird. Kombiinstrument oder Head-up-Display sind im minimalistisch gehaltenen Innenraum des amerikanischen Stromers nicht vorhanden.

Hier hat der BYD die Nase vorn: Im Sealion 7 gibts nicht nur einen 15,6-Zoll-Mittelscreen, der sich vertikal und horizontal einstellen kann, sondern auch ein 10,25-Zoll-Kombiinstrument inklusive Head-up-Display. Zudem hat er diverse physische Tasten, wogegen man beim Tesla fast alles über den Zentralbildschirm bedienen muss. Dafür verfügen beide über viel Ablagemöglichkeiten und Fächer sowie induktive Ladeschalen fürs Smartphone.

Power versus Reichweite

Komfort wird bei beiden Autos grossgeschrieben: Beheizte und gekühlte Vordersitze und Rücksitze mit Heizfunktion sind Serie. Die Gangwahl erfolgt im Chinesen klassisch über den Schalthebel in der Mittelkonsole, während man beim Tesla unhandlich übers Display streichen muss.

Der BYD dämpft einiges komfortabler ab als der Tesla. Für die städtische Umgebung ist das ideal, denn so gelangen kaum störende Stösse in den Innenraum. Für sportliches Kurvenjagen ist das Fahrwerk allerdings zu weich, auch wenn der Sealion 7 bis zu 530 PS (390 kW) auf alle Räder überträgt und somit Tempo 100 in 4,5 Sekunden aus dem Stand erreicht. Wer es beim Fahrwerk straffer mag, der ist beim Model Y besser bedient. Und auch die Leistung von 299 PS (220 kW) auf die Hinterräder sieht nur auf dem Papier nach deutlich weniger aus: Der Imagespurt auf Tempo 100 dauert nur etwa eine Sekunde mehr als beim BYD.

BYD Sealion 7 Excellence AWD im Schnellcheck Antrieb: 2 Elektromotoren, 91,3-kWh-Akku (brutto), 530 PS (390 kW), 690 Nm, Allrad, Laden AC/DC 11/230 kW

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 4,5 s, Spitze 215 km/h

Masse: L/B/H 4,83/1,93/1,62 m, Leergewicht 2485 kg, Anhängelast gebremst 12 %/ungebremst 1500/750 kg, Kofferraum 520–1789 + Frunk 58 l

Umwelt: Verbrauch Werk/Test 21,9/21,8 kWh/100 km, Reichweite 502/440 km

Trotz kleinerem Akku gibt Tesla 622 km Reichweite und damit 120 km mehr als BYD an. Wir schafften im Test bei herbstlichen Temperaturen mit dem Model Y etwa 520 km – rund 80 mehr als mit dem Sealion 7. Der Chinese wich dafür nur circa 60 km von der Herstellerangabe ab. Und dass er mit 21,8 kWh/100 km Verbrauch deutlich höher lag als die 15,1 kWh/100 km beim Tesla, liegt nicht allein am Allradantrieb, sondern an der hervorragenden Effizienz des E-Motors im Model Y. Trotz grösserem Akku lädt der BYD jedoch ein paar Minuten schneller auf 80 Prozent als der Tesla.

Komfort versus Effizienz

Eines der wichtigsten Kriterien beim Autokauf ist der Preis. Der BYD Sealion 7 startet in der Basisversion «Comfort» mit 313 PS und 482 km Reichweite bei 49'990 Franken. Den Tesla gibts seit letztem Herbst in der 39'990 Franken teuren Version «Standard» mit 299 PS und 534 km Reichweite – 10'000 Franken günstiger als der Basis-BYD. Dafür fehlt es beim Basis-Tesla an Ausstattung: weniger Lautsprecher, kein Display in der hinteren Sitzreihe und kein adaptives Fernlicht. Die von uns getesteten Versionen kosten 60'990 Franken beim BYD Sealion 7 «Excellence AWD» und 49'990 Franken für das ohne 4x4 und leistungsschwächere Model Y RWD Long Range.

Tesla Model Y Long Range RWD im Schnellcheck Antrieb: Elektromotor, 79-kWh-Akku (netto), 299 PS (220 kW), 420 Nm, Heckantrieb, Laden AC/DC 11/250 kW

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 5,6 s, Spitze 201 km/h

Masse: L/B/H 4,79/1,92/1,62 m, Leergewicht 1976 kg, Anhängelast gebremst 12 %/ungebremst 1600/750 kg, Kofferraum 822–2022 + Frunk 116 l

Umwelt: Verbrauch Werk/Test 14,2/15,1 kWh/100 km, Reichweite 622/520 km

Würde man den Antrieb aus dem getesteten Sealion 7 beim Tesla suchen, so würden wir auf das Model Y Performance stossen. Dieses kostet 1000 Franken mehr als der Chinese, bietet etwas weniger Leistung (460 PS), dafür mehr Reichweite (580 km) als der Sealion 7.

Fazit: Wer auf Reichweite, Effizienz und Minimalismus setzt, der kann sich mit dem Model Y zufriedengeben. Wer es komfortabler (auch in der Bedienung) und edler möchte und nicht auf hohe Reichweiten angewiesen ist, dem dürfte der Sealion 7 gefallen.