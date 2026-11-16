Als günstigere Alternative unterhalb des Q4 bringt Audi Ende Jahr den Einstiegsstromer A2 E-Tron auf die Strasse. Mit dem visionären, aber erfolglosen Ökomobil von einst teilt sich die Neuauflage nicht nur das Aussehen.

Darum gehts Audi bringt den A2 E-Tron ab Dezember als Einstiegsstromer unterhalb des Q4 auf die Strasse

Der A2 E-Tron schafft bis zu 646 km Reichweite und lädt mit maximal 183 kW am Schnelllader

Die Preise reichen von 37'650 Franken mit 50-kWh-Akku bis 49'300 Franken für die Topversion

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Ehemals erfolgreiche Modelle ins Elektrozeitalter zu überführen, scheint der Trend der Stunde unter Autobauern zu sein. Renault hat es mit den Neuauflagen von R5, R4 und Twingo vorgemacht, VW legte mit dem soeben gestarteten ID. Polo nach. Und auch Citroën will mit dem kürzlich in Paris enthüllten Elektro-Döschwo ab 2028 an die Erfolge des kultigen Urahns anknüpfen.

Ab Dezember kehrt ein weiterer alter Bekannter in neuem Elektro-Gewand zurück: der Audi A2 mit dem Zusatz E-Tron. Im Gegensatz zu R5, Polo oder Döschwo konnte der erstmals 1999 erschienene A2 allerdings nie die Erfolge feiern, die sich die Audianer einst erhofft hatten. Innovative Alu-Karosse und Aerodynamik-Bestwerte hin, rekordverdächtig tiefe Verbräuche her. Der elektrifizierte Nachfolger soll als neuer Einstiegsstromer unterhalb des kürzlich aufgefrischten Q4 nicht nur bestehende Kunden halten, sondern auch neue zur Marke mit den vier Ringen bringen.

Vor der Fahrt

Der Geist des innovativen A2 lebt in der Neuauflage weiter: Neben der Karosserieform, die sofort klar als A2 zu erkennen und besonders strömungsgünstig ist, hat Audi mit vielen kleinen Massnahmen eine Verbesserung gegenüber den Technikbrüdern ID.3 Neo und Cupra Born erreicht. Ob spezieller Bugspoiler, Air Curtains an den Vorderrädern oder flügelförmige Türgriffe: Jedes Detail senkt den Luftwiderstand – der Cw-Wert von 0,24 ist Spitze im Segment. Hinzu kommen Feinschliff beim Antrieb und eine effizientere Leistungselektronik, mit welcher der 4,32 Meter lange A2 zum sparsamsten Audi aller Zeiten wird.

Auf der Strasse

Nach Verzicht fühlt sich Audis neuer Einstiegsstromer keinesfalls an. Zumindest nicht in der Version mit 231 PS (170 kW) starkem E-Motor im Heck, die wohl zum Schweizer Bestseller in der A2-Palette werden dürfte. Zum brachialen Sportler wird der knapp zwei Tonnen schwere A2 damit zwar nicht (0–100 km/h in 7,0 s), doch sowohl in der Stadt als auch auf der Autobahn sind stets genügend Kraftreserven vorhanden.

Audi A2 E-Tron 170 kW im Schnellcheck Antrieb: 1 Elektromotor, 231 PS (170 kW), 350 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Heckantrieb, Batterie (netto) 78 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/183 kW Fahrleistungen: 0–100 km/h in 7,0 s, Spitze 160 km/h, Reichweite WLTP bis zu 646 km Masse: L/B/H 4,32/1,79/1,55 m, Gewicht 1985 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1600 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 396–1336 l Umwelt: Verbrauch WLTP ab 13,9 kWh/100 km = 0/0 g/km CO2, Energieeffizienz A Preise: ab 47'450 Franken (Einstiegsversion 125 kW ab 37'650 Fr.) Antrieb: 1 Elektromotor, 231 PS (170 kW), 350 Nm, 1-Gang-Reduktionsgetriebe, Heckantrieb, Batterie (netto) 78 kWh, max. Ladeleistung AC/DC 11/183 kW Fahrleistungen: 0–100 km/h in 7,0 s, Spitze 160 km/h, Reichweite WLTP bis zu 646 km Masse: L/B/H 4,32/1,79/1,55 m, Gewicht 1985 kg, Anhängelast gebremst 12 % 1600 kg, ungebremst 750 kg, Laderaum 396–1336 l Umwelt: Verbrauch WLTP ab 13,9 kWh/100 km = 0/0 g/km CO2, Energieeffizienz A Preise: ab 47'450 Franken (Einstiegsversion 125 kW ab 37'650 Fr.) Mehr

Einen deutlichen Leistungsaufschlag gibts bei der 326 PS (240 kW) starken Topversion, die vor allem dank des satten Drehmoments von 545 Nm (alle anderen Versionen 350 Nm) spürbar kräftiger antritt (0–100 km/h in 5,7 s). Spannend: Wie schon beim Vorgänger wird es auch den straff abgestimmten Elektro-A2 nicht mit Allrad geben.

Das war gut

Bis zu 646 Kilometer Reichweite verspricht Audi bei der getesteten 170-kW-Version, die wie das Topmodell einen 79-kWh-Akku im weitgehend verschlossenen Unterboden verbaut hat. Zwar kamen wir selbst auf der gemächlichen Testrunde mit wenig Autobahnanteil nicht an den Normverbrauch ran (14,7 statt 13,9 kWh/100 km) – über 500 Kilometer sollten im Alltag dennoch möglich sein. Dass der kompakte A2 durchaus als Erstwagen für Familien taugen kann, beweist die Sitzprobe in Reihe zwei, in der selbst grosse Passagiere viel Bein- und Kopffreiheit geniessen. Auch das Kofferraumvolumen geht mit knapp 400 bis über 1300 Liter für die Fahrzeuggrösse in Ordnung.

Das war schlecht

Auf den ersten Blick sieht der Preis ab 37'650 Franken fast schon nach Schnäppchen aus – schliesslich handelt es sich beim A2 um einen Premiumstromer made in Germany. Für das Geld gibts allerdings nur die 170 PS (125 kW) Einstiegsversion mit kleinem 50-kWh-Akku, der maximal 423 Kilometer Reichweite in Aussicht stellt. Mit 190 PS (140 kW) und 58-kWh-Akku (bis zu 515 km) gehts bei 40'750 Franken los, die gefahrenen Topversionen mit 170 bzw. 240 kW starten bei 47'450 bzw. 49'300 Franken. Im Gegensatz zum Preis ist die Elektrotechnik dagegen leider nicht auf Premium-Niveau. Wo manch asiatischer Konkurrent schon auf 800-Volt-Technik setzt, nutzt der A2 die bekannte 400-Volt-Plattform des VW-Konzerns. Dadurch dauerts mit maximal 183 kW knapp eine halbe Stunde, bis der Akku am Schnelllader von 10 bis 80 Prozent gefüllt ist.

Das bleibt

Positiv überrascht der A2 E-Tron im Innenraum – nicht nur, was die Raumausnutzung angeht. Er vermittelt wieder jene Sorgfalt bei Materialien und Haptik, mit der Audi über viele Jahre den Massstab im VW-Konzern setzte. Hier gestochen scharfer Curved-Touchscreen, dort ein Head-up-Display mit praktischen Augmented-Reality-Funktionen (etwa Richtungspfeile auf der Fahrbahn beim Abbiegen). Neben zahlreichen Fahrassistenzsystemen und Hightech-Features wie trainiertes Parken oder bidirektionales Laden (beides optional) setzt Audi serienmässig auf das aus dem Velo- und Outdoorbereich bekannte Fidlock-System. An drei magnetischen Punkten an der Mittelkonsole lassen sich kompatible Produkte wie Getränkehalter, Flaschen oder Lampen anbringen – Skodas «Simply Clever»-Lösungen lassen grüssen.