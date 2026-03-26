In Seelisberg UR erlebt Testfahrer Jürgen Kröger den neuen Lexus RZ auf Drivingcenter-Terrain – inklusive Schleuderkurs und Offroad-Erlebnis. Star des Tages: das innovative «Steer-by-Wire»-System. Das begeistert den Aargauer Autofan restlos.

Dies ist ein bezahlter Beitrag, präsentiert von Lexus

Was für viele Autofahrer der perfekte Alptraum ist, wird für Jürgen Kröger zum Testfall: Das Heck bricht aus, der neue Lexus RZ gerät auf der gewässerten Rutschunterlage auf dem Gelände des Drivingcenters in Seelisberg (UR) ins Schleudern. Doch Kröger bleibt ruhig, setzt einen kurzen Gegenlenk-Impuls – und das Auto fängt sich sofort.

«Wow – das lenkt ja wie von selbst!», entfährt es ihm. Genau darum geht es bei «Steer-by-Wire»: Es gibt keine mechanische Lenksäule, die Lenkübersetzung wird elektronisch an Tempo und Situation angepasst. Statt hektisch zu kurbeln, kann Kröger kontrolliert reagieren. Umgreifen ist fast nie nötig, Überdrehen passiert kaum – und aus dem Aargauer Verkaufsleiter wird ein Fahr-Profi, der dem Instruktor ein anerkennendes Nicken entlockt.

Der perfekte Gewinner

Den Event mit dem neuen Lexus RZ hat Jürgen Kröger dank Lexus und Blick gewonnen. Er ist der perfekte Gewinner für diesen Tag. Der Rupperswiler Autofan hat «Benzin im Blut», besitzt Sportwagen und sitzt beruflich hinter dem Steuer – nach eigenen Angaben bis zu 70’000 Kilometer pro Jahr. Wenn er wählen kann, nimmt er lieber das Auto als den Flieger, weil ihm vier Räder mehr Spass machen. In der Freizeit zieht es ihn auf Trackdays. Und er bringt noch etwas mit, das bei diesem Event Gold wert ist: Neugier auf Technik. «Ich bin sehr technikaffin», sagt er.

Genau deshalb wollte Jürgen das neue Lenksystem «Steer-by-Wire» unbedingt selbst erleben – und er zeigt sich restlos begeistert. «Ein ganz neues Fahrgefühl! Es ist sehr angenehm und strahlt Sicherheit aus», sagt er. Besonders überzeugend findet er die Ruhe in den Händen: «Man spürt das Auto, aber das Steuerrad bleibt ruhig – völlig frei von Vibrationen.»

Seine Bilanz nach Schleuderkurs und Testfahrt durch das Hinterland von Uri und Nidwalden fällt entsprechend euphorisch aus: «Diese neue Steuerung finde ich super.»

Vom E-Auto-Skeptiker zum Fan

Dass Kröger so überzeugt ist, liegt nicht am Lenksystem allein. Der Familienvater lobt auch den RZ selbst – die Sitze, die Verarbeitung, die Haptik. «Ich kannte Lexus als Marke noch nicht so gut. Aber dieses Auto hat mich voll begeistert», sagt er. Und das, obwohl er sich vor dem Event eher als E-Auto-Skeptiker beschrieben hätte. «Nein, gar nicht», antwortet er auf die Frage, ob er bisher oft elektrisch unterwegs war. In der Garage sage er manchmal sogar zuerst: «Als Ersatzauto alles – nur bitte kein E-Modell.»

Umso stärker wirkt sein Aha-Moment in Seelisberg. Der vollelektrische Lexus RZ zeigt dem Sportwagen-Fan eine Seite der E-Mobilität, die ihn sofort überzeugt: Ruhe, Souveränität, Kontrolle. Die Leistung ist da, aber sie drängt sich nicht auf. In der Topversion stehen über 400 PS bereit. Trotzdem fährt sich der RZ entspannt. Kröger sagt, er habe gar nicht «viel aufs Gas gedrückt». Vielmehr geniesst er das Gleiten: «Wenn ich elektrisch fahre, will ich cruisen.»

Revolutionäres Steer-by-Wire Der neue Lexus RZ führt das revolutionäre Steer-by-Wire-System ein für eine direktere Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug. Das reduzierte Lenkrad mit Rennsport-Optik optimiert die Sicht sowie die Beinfreiheit. Das Steer-by-Wire System steigert die Agilität in Kurven, die Stabilität auf der Autobahn und erleichtert das Manövrieren. Der neue Lexus RZ führt das revolutionäre Steer-by-Wire-System ein für eine direktere Verbindung zwischen Fahrer und Fahrzeug. Das reduzierte Lenkrad mit Rennsport-Optik optimiert die Sicht sowie die Beinfreiheit. Das Steer-by-Wire System steigert die Agilität in Kurven, die Stabilität auf der Autobahn und erleichtert das Manövrieren. Mehr erfahren

«Dieses Auto will gefahren werden»

Diese Mischung aus Leistung und Komfort, aus Ruhe und Kontrolle ist kein Zufall, sondern Ziel des Tages. Lexus will, dass man den RZ nicht nur erklärt bekommt, sondern erlebt – am besten dort, wo man Grenzen gefahrlos ertasten kann. Lexus Schweiz Direktor Christian Wellauer sagt es so: «Dieses Auto will gefahren und erlebt werden.»

Auf dem Testgelände lässt sich das Fahrgefühl direkt vermitteln – und gleichzeitig erhält Lexus ehrliches Feedback der Teilnehmenden. Star des Tages ist für Wellauer das neue «Steer-by-Wire»-System: eine Innovation, die nicht um der Innovation willen eingeführt wurde, sondern im Alltag funktioniert. «Weil es keine mechanische Verbindung zwischen der Vorderachse und dem Steuerrad gibt, haben wir deutlich weniger Vibrationen und dank der tempoabhängigen Lenkübersetzung auch weniger Lenkbewegungen für den Fahrer», erklärt er. Das sorgt für eine Lenkung, die präzise reagiert und mit weniger Lenk-Einschlag auskommt.

Ein «unvergesslicher» Tag

Wellauers Anspruch, dass man den Lexus RZ in Seelisberg nicht erklärt, sondern erlebt, geht bei Jürgen Kröger voll auf. Was hat ihm am meisten Spass gemacht? «Der Schleuderkurs und der Offroad-Teil waren meine Highlights heute», sagt er – und man merkt ihm die Freude an.

In bester Erinnerung bleibt ihm aber auch das «Steer-by-Wire»-Lenksystem «Daran könnte ich mich gewöhnen – und ich bin überzeugt, dass sich dieses System durchsetzt», sagt er. Für den Petrolhead ist die neue Technik keine Spielerei, sondern ein echter Mehrwert, den man erst versteht, wenn man ihn erlebt. Sein Fazit: «Ein unvergesslicher, toller Tag!»