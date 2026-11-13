Ein neues Auto ist schnell gekauft – doch wie viel darf es kosten, ohne dass dein Budget darunter leidet? Eine einfache Formel soll helfen, den finanziellen Spielraum zu berechnen. Allerdings sorgt die sogenannte 20-4-10-Regel im Internet für Diskussionen.

Wie viel Auto kannst du dir leisten? Die 20-4-10-Regel soll es zeigen

Wie viel Auto kannst du dir leisten? Die 20-4-10-Regel soll es zeigen

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Ein neues Auto für 35'000 Franken? Oder darf es doch der SUV für 50'000 Franken sein? Wer ein Fahrzeug kaufen möchte, schaut oft zuerst auf den Preis oder die monatliche Leasingrate. Doch Versicherung, Treibstoff, Reparaturen und Steuern können das Budget zusätzlich stark belasten.

Wie viel Auto kann man sich also tatsächlich leisten? Der kroatische Mathematiker Toni Milun empfiehlt dafür die sogenannte 20-4-10-Regel. Sie soll helfen, beim Autokauf finanziell auf dem Boden zu bleiben.

So funktioniert die 20-4-10-Regel

Hinter den drei Zahlen steckt eine einfache Faustregel:

20 Prozent: Mindestens ein Fünftel des Kaufpreises solltest du aus eigenen Ersparnissen bezahlen.

Mindestens ein Fünftel des Kaufpreises solltest du aus eigenen Ersparnissen bezahlen. 4 Jahre: Einen allfälligen Autokredit solltest du innerhalb von maximal vier Jahren zurückzahlen.

Einen allfälligen Autokredit solltest du innerhalb von maximal vier Jahren zurückzahlen. 10 Prozent: Die monatlichen Autokosten sollten höchstens zehn Prozent deines Nettoeinkommens ausmachen.

Entscheidend ist der letzte Punkt: Nicht nur die Kreditrate zählt, sondern auch Ausgaben für Versicherung, Unterhalt und weitere laufende Kosten.

Was bedeutet das bei einem Schweizer Lohn?

Angenommen, du verdienst monatlich 6000 Franken netto. Nach der Formel solltest du höchstens 600 Franken pro Monat für dein Auto ausgeben. Bei einem Nettoeinkommen von 4500 Franken wären es 450 Franken.

Doch die Rechnung hat einen Haken. Gibst du beispielsweise 150 Franken für die Versicherung, 120 Franken für Treibstoff und 130 Franken für Steuern, Wartung und Reparaturrücklagen aus, sind bereits 400 Franken weg. Bei einem Nettolohn von 6000 Franken bleiben damit gerade einmal 200 Franken für eine Kreditrate.

Und dabei sind grössere Reparaturen oder ein Parkplatz möglicherweise noch gar nicht vollständig berücksichtigt.

Warum die Formel für Diskussionen sorgt

Wie das serbische Nachrichtenportal «Blic» berichtet, hat Miluns Empfehlung in sozialen Netzwerken eine lebhafte Debatte ausgelöst: Viele halten die Formel angesichts hoher Fahrzeugpreise und steigender Lebenshaltungskosten für unrealistisch. Andere weisen darauf hin, dass sie allein für Treibstoff bereits einen erheblichen Teil ihres Einkommens ausgeben.

Besonders für Menschen, die auf dem Land wohnen und täglich längere Strecken zur Arbeit zurücklegen, lässt sich die Regel nicht immer einhalten. Schliesslich kann nicht jeder einfach auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Auch in der Schweiz kann ein Auto teuer werden

Wie hoch die tatsächlichen Kosten ausfallen, wird oft unterschätzt. Neben Versicherung, Treibstoff, Steuern und Wartung spielt auch der Wertverlust eine wichtige Rolle.

Der Touring Club Schweiz (TCS) berücksichtigt bei seinen Berechnungen deshalb sowohl fixe als auch variable Ausgaben. Dazu gehören unter anderem Abschreibungen, Versicherungen, Garagierung und Unterhalt.

Auch beim Leasing ist Vorsicht geboten. Eine tiefe Monatsrate bedeutet nicht automatisch, dass ein Auto günstig ist. Je nach Vertrag kommen Anzahlung, Vollkaskoversicherung und weitere Kosten hinzu.

Ist die 20-4-10-Regel realistisch?

Die Formel ist keine wissenschaftlich festgelegte Grenze, sondern eine Orientierungshilfe. Ob zehn Prozent des Nettoeinkommens für ein Auto angemessen sind, hängt stark von der persönlichen Situation ab.

Wer günstig wohnt und regelmässig Geld sparen kann, hat möglicherweise mehr Spielraum als jemand mit hoher Miete und Familie. Auch die Frage, ob du zwingend ein Auto benötigst, spielt eine Rolle. Entscheidend ist deshalb nicht allein, wie teuer dein Wunschauto ist, sondern wie viel Geld dir nach sämtlichen Fahrzeugkosten für deinen Alltag bleibt.

Die 20-4-10-Regel kann helfen, diese Frage zu beantworten. Denn das schönste Auto macht auf Dauer wenig Freude, wenn am Monatsende kaum noch Geld für etwas anderes übrig bleibt.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.