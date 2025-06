1/12 Der TCS und die Empa spannten für ein wissenschaftliches Projekt zusammen, um herauszufinden, ob Elektroautos tatsächlich leiser als ihre Verbrenner-Pendants sind. Foto: ZVG.

Darum gehts Elektroautos sind beim Beschleunigen leiser als Verbrenner

Bei Vorbeifahrten mit konstanter Geschwindigkeit sind die Unterschiede dagegen nicht signifikant

TCS und Empa führten erstmals eine systematische Untersuchung zum Geräuschpegel verschiedener Antriebe durch

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Laut einer neuen Studie der EU leiden alleine in der Schweiz tagsüber 1,8 Millionen Menschen unter Strassenlärm, der den EU-Grenzwert von 55 Dezibel übertrifft. Das entspricht einem Fünftel der Bevölkerung.

Die Erlösung für all die strassenlärmgeplagten Menschen könnten die immer weiter verbreiteten Elektroautos sein? Die Frage ist nur: Sind die Stromer wirklich leiser als Autos mit Verbrennungsmotor? Ein wissenschaftliches Projekt des Touring Clubs Schweiz (TCS) und der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) hat genau dies geprüft – und kommt zu einem überraschenden Schluss. Bei konstanter Geschwindigkeit sind kaum Unterschiede zwischen einem Elektroauto und einem Auto mit Verbrennungsmotor feststellbar. Allerdings: Beim Beschleunigen sind Elektroautos deutlich leiser.

Bislang noch keine Untersuchungen

Bemerkenswert: Inwiefern sich der Geräuschpegel von Elektrofahrzeugen und Verbrennern unterscheidet, wurde bislang noch nie systematisch untersucht. In enger Zusammenarbeit führten nun die Empa und der TCS erstmals gemeinsam ein umfangreiches Forschungsprojekt durch, um herauszufinden, wie sich der Geräuschpegel von vergleichbaren Autos mit unterschiedlichen Antrieben je nach Fahrweise unterscheidet.

Im TCS-Fahrsicherheitszentrum Stockental BE wurden neun Autopaare verschiedener Kategorien – vom kleinen Peugeot e-208 bis zum Personentransporter VW ID.Buzz und ihren jeweiligen Verbrenner-Pendants – untersucht. Auf einer rund 100 Meter langen Teststrecke nahmen die Experten mit diversen Sensoren verschiedene Messungen vor und untersuchten den Geräuschpegel bei konstanter Fahrweise, aber auch beim Beschleunigen.

Stromer reduzieren Lärm

Die gute Nachricht für strassenlärmgeplagte Menschen: Die Messungen ergaben, dass Elektroautos insbesondere beim Beschleunigen deutlich leiser sind als ihre vergleichbaren Verbrenner-Pendants. Gerade beim Gasgeben unter 40 km/h, etwa beim Anfahren an Ampeln oder Kreuzungen, ist der Geräuschpegel der E-Autos im Schnitt signifikant tiefer. Je nach Fahrzeug-Paar beträgt der Unterschied mehr als drei Dezibel, was einer Halbierung der Schallintensität entspricht. Der Unterschied zwischen den Antriebsarten nimmt mit zunehmender Beschleunigung deutlich zu. Folglich: Je höher die Beschleunigung und je geringer das Tempo, desto lauter ist der Verbrenner im Vergleich mit dem Elektroauto.

Bei Vorbeifahrten mit konstanten Tempi zwischen 30 und 60 km/h fielen die Ergebnisse dagegen anders aus. Im Durchschnitt gab es keine signifikanten Lärmunterschiede zwischen Elektroautos und Verbrennern, weil die Reifenabrollgeräusche dominieren und das Motorengeräusch übertönen. Für Sascha Grunder, Leiter Test & Technik beim TCS, war das Projekt ein Erfolg: «Mit dieser detaillierten Studie haben wir Neuland betreten und können jetzt beweisen, dass gerade bei tiefen Tempi und hoher Beschleunigung E-Autos leiser sind als Verbrenner.» Auch Reto Pieren, Gruppenleiter Umweltakustik bei der Empa, bewertet die Untersuchung positiv: «Unsere Ergebnisse sind ein wichtiger Beitrag für die Lärmforschung und zeigen, dass E-Mobilität im urbanen Umfeld zur Lärmreduktion beiträgt.»

Nicht für alle sind E-Autos eine Erlösung

Fazit: Elektroautos sind nicht für alle lärmgeplagten Anwohner eine Erlösung. Wer an einer vielbefahrenen Hauptstrasse mit Durchgangsverkehr wohnt, wird kaum Unterschiede zwischen Elektro- und Verbrennerautos wahrnehmen. Wer jedoch an einer Kreuzung oder an einer Bergstrecke wohnt, wo häufig beschleunigt werden muss, für den könnte die Elektromobilität hörbare Lärmverbesserungen bringen.