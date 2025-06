Wer in der Sommerhitze schwitzt, ist um eine Klimaanlage im Auto dankbar. Oft allerdings wird sie falsch bedient – mit Folgen für Wohlbefinden, Geldbeutel und die Sicherheit.

Ratgeber: So kühlst du dein Auto richtig

1/8 Einer der häufigsten Fehler beim Fahren mit Klimaanlage: Ist das Fenster offen, kann sie nicht ideal regulieren. Foto: Getty Images

Timothy Pfannkuchen

Nichts geht in der Sommerhitze über eine Klimaanlage im Auto. Auch aus Sicherheitsgründen: Bei 35 Grad reagiert man sonst so verlangsamt wie mit 0,5 Promille im Blut. Aber häufig wird die Klimaanlage im Auto falsch bedient. Hier die verbreitetsten Fehler:

1. Fenster offen lassen

Das Durchlüften zu Beginn hilft der Klimaanlage enorm, die Zieltemperatur zu erreichen – aber dann bitte Fenster und Schiebedach zu. Und zwar ganz! Nur dann kann die Klimaanlage korrekt regulieren. Zudem ist ein offenes Fenster ebenso ein Verbrauchsfaktor wie die damit umsonst weggepustete Kühlluft.

2. Temperatur zu tief

Bei Vollautomatik ist es wie beim Heizungs-Thermostat: Tiefere Temperatur-Einstellung bringt bei den meisten Autos keine schnellere Kühlung. Lieber kurz Knopf für maximale Kühlung (oft «A/C max») drücken. Sobald es kühler ist, zurück auf «Auto» – und bei 18 oder lieber 20 bis 22 Grad bleiben. Denn eine zu grosse Differenz zur Aussentemperatur macht die Wechsel belastender.

3. Luftstrom auf Körper richten

Der Luftstrom sollte gleichmässig verteilt sein (z.B. Aussendüsen nach unten, mittlere Düsen nach oben) und nicht auf Scheiben gerichtet sein – denn an denen verpufft der Kühleffekt. Bitte auch nicht auf den Körper richten: Unterkühlung der Körperoberfläche könnte Schnupfenviren unterstützen, ihr Erkältungswerk zu vollbringen. Auch Verspannungen und Kopfweh drohen.

4. Die Modi nicht kennen

Neuere Klimaanlagen bieten oft drei Automatik-Modi, die meist durch Drücken auf «Auto» (egal, ob Knopf oder Display) oder aber im Infotainment einstellbar sind: sanft, mittel, stark. Das ist leider oft unbekannt – und dann kommt zum Beispiel der zugfreieste, schwache Modus im Sommer nicht gegen die Hitze an. Also Bedienungsanleitung oder Einstellungs-Menü der Klimaanlage anschauen.

5. Zu viel manuell einstellen

Bei manuellen Klimaanlagen geht es nicht anders. Aber die übliche Automatik ist im Wortsinn dazu da, automatisch zu arbeiten. In der Regel verteilt und temperiert sie die Luft besser und schneller, als wenn man manuell ihr ins Handwerk pfuscht.

6. Umluft nicht nutzen

Vor allem ältere Autos mit manueller Klimaanlage kühlen oft wirksamer, lässt man sie anfangs in der Umluft-Stellung arbeiten. Aber genau wie bei Nutzung im Tunnel gegen unangenehme Gerüche gilt: Danach vor allem bei Regen bald wieder auf Frischluft stellen, sonst können leicht die Scheiben beschlagen.

7. Klimakompressor stets anlassen

Ist die Hitzewelle vorbei, reicht unterhalb etwa 20 Grad meist Frischluft statt gekühlter Luft. Viele neuere Autos gehen automatisch in den «Eco»-Modus, aber gerade bei älteren Modellen sollte man dann ruhig via Knopfdruck oder im Bordsystem «A/C» (also den Klimakompressor) abschalten – das spart Sprit! Allerdings: Klimaanlage ein Mal monatlich nutzen, um sie fit zu halten.