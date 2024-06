Diese 7 Fehler machen wir im Sommer am Steuer

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/12 Sommerlaune: An Hitzetagen gibt es typische Fehler, die man im Auto begeht. Übrigens: 35 Grad wirken etwa wie 0,5 Promille.

Timothy Pfannkuchen

1. Nicht lüften

Gerade in günstigeren Autos braucht die Klimaanlage ewig, um ein ungelüftetes Auto zu kühlen. Daher erst Wärmestau beseitigen: Türen und/oder in Fahrt alle Fenster auf, dann hat es die Anlage leichter – und wir auch, denn Fahren bei 35 Grad wirkt wie 0,5 Promille! Danach in Autos mit Klimaanlage alle Fenster wieder zu: So verbraucht die Anlage weniger Sprit und kann zudem besser regeln. Plug-in-Hybrid- oder Elektrofahrer haben es gut: Sie können meistens aus der Ferne per App vorkühlen.

2. Klimaanlage zu kühl

Es gilt als belegt, dass Kühle Schnupfenviren hilft, eine Erkältung auszulösen. So gut es erstmal tut, so wenig sollte man deshalb den auskühlenden Luftstrom der Klimaanlage direkt auf den Körper richten. Auch sollte man keine zu tiefe Temperatur (empfohlen wird 20 bis 22 Grad) wählen, zumal eine automatische Anlage deshalb nicht schneller kühlt. Hier mehr zur Klimaanlagen-Einstellung.

3. Menschen oder Tiere zurücklassen

Ob Kleinkind oder Hund: Bei hohen Temperaturen sollte man nie ein Lebewesen im Auto zurücklassen – nein, auch nicht für fünf Minuten und auch nie im Schatten (auch ohne Sonne wird es im Schatten sehr warm). Autos sind quasi Treibhäuser, in der Sonne steigt die Temperatur drinnen auf 60 bis 80 Grad an. Daran ändert die Folie hinter der Scheibe oder ein leicht geöffnetes Fenster wenig.

4. Barfuss fahren

Ja, man dürfte ohne Schuhe fahren (und sogar ganz nackt), aber man muss das Auto jederzeit beherrschen – und barfuss bremst es sich nun mal nicht gut. Ebenso wie beim Tragen von Flipflops oder High Heels könnten Ermittler nach einem Crash zum Fazit kommen, dass man ihn mit guten Schuhen hätte vermeiden können. Dann drohen Strafen bis hin zum Ausweisentzug und Regress der Versicherung.

5. Insektenreste ignorieren

Wer nach einer längeren Autobahnfahrt nur die Scheibe von den Insektenresten reinigt, sorgt zwar vorbildlich für klare Sicht – schon weil es sonst im Regen arg schmiert (an Reiniger-Zusatz im Wischwasser denken!). Aber auch Lack freut sich über eine Waschstrasse: Die Sommersonne brennt die Überbleibsel sonst ein, bis eine nur aufwendig sanierbare regelrechte Kraterlandschaft entsteht.

6. Luft ablassen

Wer nach einer Fahrt in der Sommerhitze den Pneudruck kontrolliert, sollte nicht über hohe Werte erschrecken und keine Luft ablassen: Pro zehn Grad steigt der Druck um 0,1 Bar an, bei warmen Pneus zusätzlich um 0,2 bis 0,4 Bar. Wer aber nun Luft ablässt und den Normdruck wählt, hat später bei kalten Pneus und bei kühlerem Wetter oft zu wenig Druck. Mehr Details hier im grossen Reifendruck-Ratgeber.

7. Zu offen fahren

Schon weil man ein Cabrio gekauft hat (und fürchtet, andernfalls belächelt zu werden), fährt man bei Sonne offen. Cabrio-Neulinge realisieren wegen des kühlenden Fahrtwindes aber selten, wie sich ein Sonnenbrand oder gar ein Sonnenstich mit abendlichem Kopfweh anschleicht. Deshalb: Zumindest eine Mütze aufziehen und gerade zur Mittagszeit sowie im Stau lieber mal geschlossen fahren.