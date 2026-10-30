Wenn das Lenkrad bei einer bestimmten Geschwindigkeit plötzlich vibriert, kann das verschiedene Gründe haben. Oft sind die Räder nicht richtig ausgewuchtet. Manchmal stecken aber auch beschädigte Reifen, defekte Bremsen oder Probleme mit der Lenkung dahinter.

Gunda Bossel SEO-Redaktorin

Ein leichtes Zittern am Lenkrad kann während der Fahrt schnell auffallen. Besonders irritierend ist es, wenn die Vibrationen erst ab einer bestimmten Geschwindigkeit auftreten und danach wieder verschwinden. Ignorieren sollte man das Problem nicht: Neben vergleichsweise harmlosen Ursachen kommen auch Schäden infrage, die die Fahrsicherheit beeinträchtigen können.

Warum vibriert das Lenkrad bei einer bestimmten Geschwindigkeit?

Eine häufige mögliche Ursache sind nicht richtig ausgewuchtete Räder. Ist das Gewicht eines Rades nicht gleichmässig verteilt, kann es sich beim Drehen unruhig verhalten. Die dadurch entstehenden Schwingungen übertragen sich auf das Lenkrad. Besonders bei bestimmten Geschwindigkeiten werden sie spürbar.

Auch die Reifen kommen als Ursache infrage. Ungleichmässig abgenutztes Profil oder Schäden an der Reifenstruktur können Vibrationen auslösen. Beulen an der Reifenflanke sind ein mögliches Warnzeichen für einen solchen Schaden.

Ein weiterer Auslöser können beschädigte Felgen sein. Wer mit dem Auto kräftig in ein Schlagloch fährt oder einen Randstein touchiert, riskiert Verformungen. Dadurch läuft das Rad unter Umständen nicht mehr rund.

Wenn Fahrwerk oder Lenkung Probleme machen

Nicht immer liegt die Ursache bei den Rädern. Auch verschlissene Teile des Fahrwerks oder der Lenkung können dazu führen, dass das Lenkrad zittert und das Auto an Stabilität verliert.

Dazu gehören beispielsweise ausgeschlagene Lager, Kugelgelenke oder Spurstangenköpfe. Auch beschädigte Stossdämpfer können die Fahrstabilität beeinträchtigen.

Solche Defekte sollten in einer Garage überprüft werden. Denn wenn Teile der Aufhängung oder Lenkung nicht mehr richtig funktionieren, kann das die Kontrolle über das Fahrzeug erschweren.

Lenkrad vibriert beim Bremsen: Das kann dahinterstecken

Treten die Vibrationen vor allem beim Bremsen auf, kommen unter anderem verformte oder ungleichmässig abgenutzte Bremsscheiben als Ursache infrage. Sie können dazu führen, dass sich beim Bremsvorgang Schwingungen auf Lenkrad und Fahrzeug übertragen.

Auch auffällige Geräusche sind wichtig: Metallisches Knacken oder Schleifen beim Lenken kann auf Probleme mit Gelenken oder Radlagern hindeuten.

Zieht das Auto während der Fahrt auf eine Seite, kann dies mit der Lenkung oder einer falsch eingestellten Radgeometrie zusammenhängen. Auch hier ist eine fachliche Kontrolle sinnvoll.

Wann muss das Auto in die Garage?

Entscheidend ist, wie stark die Vibrationen sind und ob weitere Symptome auftreten. Leichtes Zittern sollte zeitnah abgeklärt werden, besonders wenn es neu auftritt oder sich verstärkt.

Achtung: Bei starken Vibrationen, auffälligen Geräuschen oder Schwierigkeiten beim Lenken ist besondere Vorsicht geboten! Lässt sich das Auto nicht mehr sicher kontrollieren, sollte man möglichst gefahrlos anhalten und professionelle Hilfe organisieren, statt weiterzufahren.

In der Garage können die Räder und Reifen, die Felgen, die Bremsen sowie Fahrwerk und Lenkung überprüft werden. Erst eine solche Diagnose zeigt, welche Ursache tatsächlich hinter den Vibrationen steckt.

So lassen sich Probleme vermeiden

Wer sein Auto regelmässig kontrollieren lässt, kann mögliche Schäden frühzeitig erkennen. Dazu gehört auch, den Reifendruck ungefähr alle zwei Wochen sowie vor längeren Fahrten zu prüfen. Die Angaben des Fahrzeugherstellers sind dabei massgebend.

Schlaglöcher und Randsteine sollten möglichst vorsichtig passiert werden. Sie können Reifen, Felgen und Fahrwerk beschädigen. Regelmässige Kontrollen der Reifen und der Radgeometrie helfen zudem, ungleichmässigen Verschleiss zu erkennen.

Grundsätzlich gilt: Wenn das Lenkrad plötzlich zittert, sollte man nicht einfach darauf hoffen, dass das Problem von selbst verschwindet. Eine rechtzeitige Abklärung kann helfen, Folgeschäden zu vermeiden und die Sicherheit auf der Strasse zu erhalten.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.