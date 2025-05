Die sparsamsten Benziner aller Klassen

1/6 Neben fast ausschliesslich nur japanischen Kleinwagen tummelt sich neu auch der chinesische MG 3 Hybrid unter den kleinen Spritsparern im ADAC-Ranking. Foto: zVg

Darum gehts Hybridantriebe dominieren bei verbrauchsärmsten Autos aller Klassen

Toyota, Renault und Lexus sind am häufigsten in den Top 10 vertreten

Auch beliebte Familienkombis trumpfen mit tiefen Verbräuchen auf

Miete, Lebensmittel, Versicherungen. Während das Leben immer teurer wird, scheinen die Spritkosten seit Jahren zu stagnieren. Tatsächlich zeigt ein Blick in die Statistiken, dass sich der Preis für einen Liter Benzin in den letzten drei Jahren kaum verändert hat und teils sogar gesunken ist. Anfang Mai sind die Preise für ein Barrel Öl regelrecht eingebrochen – auf den tiefsten Stand seit 2021! Sprit dürfte also in absehbarer Zeit erst einmal günstig bleiben.

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt aber, dass sich die Konsumentinnen und Konsumenten nicht auf Dauertiefpreise verlassen können: Während die Preise zu Beginn der Pandemie historisch tiefe Werte erreichten, schlug das Pendel mit Beginn des Ukrainekriegs auf die andere Seite aus und bescherte Autofahrerinnen nie dagewesene Spritkosten. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich für Neuwagenkäufer, die sich weiterhin gegen einen Stromer und für einen Benziner entscheiden (in der Schweiz immerhin noch über 60 Prozent), ein Auto mit möglichst niedrigem Verbrauch zu wählen – meist sind dies Mild- oder Vollhybride, deren Verbrenner von einem E-Motor unterstützt wird (per Stecker aufladbare Plug-in-Hybride nicht berücksichtigt). Der deutsche Automobilclub ADAC hat ausgewertet, welche Fahrzeuge in welcher Klasse die tiefsten Verbrauchswerte aufweisen.

Kleinwagen

In der Klasse der Kleinst- und Kleinwagen dominiert das baugleiche Duo Mazda 2 und Toyota Yaris (Bild). Sie verfügen über einen Vollhybridantrieb bestehend aus kleinem Saugbenziner und E-Motor, dessen Kraft über ein stufenloses CVT-Getriebe auf die Vorderräder übertragen wird. Auch die meisten anderen Fahrzeuge im Segment verfügen über diese Kombination, wobei kürzere Strecken rein elektrisch zurückgelegt werden können (z. B. Stop-and-go in der Stadt).

Marke/Modell Grundpreis in CHF Leistung kW (PS) Normverbrauch in l/100 km CO 2 -Ausstoss pro km Toyota Yaris 1.5 Hybrid 26'500 85 (116) 3.8 87 Mazda 2 Hybrid 27'750 85 (116) 3.8 87 Mitsubishi Colt 1.6 Hybrid 27'199 105 (143) 4.2 92 Renault Clio E-Tech Hybrid 145 24'500 105 (143) 4.3 93 MG 3 1.5 Hybrid+ 19'490 75 (102) 4.4 100 Lexus LBX 36'900 100 (136) 4.5 102 Peugeot 208 1.2 Hybrid 110 24'550 81 (110) 4.5 102 Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid 30'900 85 (116) 4.5 102 Suzuki Swift 1.2 Dualjet Hybrid 19'990 61 (83) 4.6 104 Honda Jazz 1.5 e:HEV 28'990 90 (122) 4.6 104

Kompaktklasse

In der Kompaktklasse kämpfen gleich vier Fahrzeuge um die Verbrauchskrone, wobei auch hier der Vollhybridantrieb dominiert. Neben dem Duo Kia Niro (Bild) und Hyundai Kona fährt Toyota abermals ganz vorne mit – der baugleiche Suzuki Swace ist in der Schweiz aktuell nicht erhältlich. Doch auch Renault (sowie Billigtochter Dacia) und Citroën fahren mit tiefen Verbrauchswerten in die Top 10.

Marke/Modell Grundpreis in CHF Leistung kW (PS) Normverbrauch in l/100 km CO 2 -Ausstoss pro km Kia Niro 1.6 GDI Hybrid 34'650 95 (129) 4.4 100 Toyota Corolla 1.8 Hybrid 35'200 103 (140) 4.4 100 Suzuki Swace 1.8 Hybrid - 103 (140) 4.4 100 Hyundai Kona 1.6 GDI Hybrid 37'900 95 (129) 4.5 102 Honda Civic 2.0 e:HEV 39'990 135 (184) 4.7 105 Toyota C-HR 1.8 Hybrid 36'900 103 (140) 4.7 105 Dacia Jogger Hybrid 140 25'490 103 (140) 4.7 105 Citroën C4 Hybrid 145 27'900 107 (145) 4.7 105 Renault Symbioz E-Tech Full Hybrid 145 31'500 105 (143) 4.7 105 Renault Arkana E-Tech Full Hybrid 145 35'600 105 (143) 4.8 109

Mittelklasse

Dass selbst in der Mittelklasse Verbräuche von unter 5,0 l/100 km möglich sind, beweist Renault mit dem SUV-Duo Rafale (4,71 m Länge) und Espace (Bild, 4,72 m), das mit einem 200 PS starken Vollhybridantrieb vorfährt. Als erstes Auto in der Aufstellung verfügt der Skoda Octavia über einen Mildhybridantrieb, bei dem der Turbobenziner ebenfalls von einem E-Motor unterstützt wird, rein elektrische Fahrten aber nicht möglich sind.

Marke/Modell Grundpreis in CHF Leistung kW (PS) Normverbrauch in l/100 km CO 2 -Ausstoss pro km Renault Espace E-Tech Full Hybrid 200 43'100 147 (200) 4.6 104 Renault Rafale E-Tech Full Hybrid 200 44'300 147 (200) 4.7 105 Dacia Bigster Hybrid 155 29'490 115 (155) 4.7 105 Skoda Octavia 1.5 TSI mHEV 37'000 85 (115) 5.0 114 Citroen C5 X Hybrid 136 44'490 100 (136) 5.1 115 Opel Grandland 1.2 DI Turbo Hybrid 38'770 107 (145) 5.1 115 Peugeot 408 1.2 Hybrid 145 41'900 107 (145) 5.2 117 Toyota RAV4 2.5 Hybrid AWD-i 45'900 163 (222) 5.7 128 Nissan X-Trail 1.5 VC-T e-Power 48'990 150 (204) 5.7 128 Lexus NX 350h 53'900 179 (244) 5.7 128

Oberklasse

Auffällig bei den Fahrzeugen der oberen Klassen ist, dass gleich vier Modelle von Toyotas Edeltochter Lexus in die Top 10 fahren (Bild: Lexus ES), wobei das Sportcoupé LC ab sofort nicht mehr angeboten wird. Auch Lexus setzt bei den Antrieben auf die bewährten Vollhybridsysteme. Der zweitplatzierte Skoda Superb ist in der Schweiz nicht mit dem aufgeführten Mildhybridantrieb erhältlich, der drittplatzierte VW Passat Variant mit gleicher Antriebstechnik hingegen schon.

Marke/Modell Grundpreis in CHF Leistung kW (PS) Normverbrauch in l/100 km CO 2 -Ausstoss pro km Lexus ES 300h 59'900 160 (218) 5.1 115 Skoda Superb 1.5 TSI mHEV - 110 (150) 5.2 117 VW Passat Variant 1.5 eTSI 48'800 110 (150) 5.4 122 BMW 520i Limousine 69'300 153 (208) 5.8 130 Lexus RX 350h 82'900 184 (250) 6.3 143 Mercedes-Benz E 200 73'100 167 (227) 6.4 145 Mercedes-Benz CLE 200 4Matic Coupé 68'800 167 (227) 6.7 152 Audi A6 Avant 3.0 V6 TFSI MHEV plus quattro 93'550 270 (367) 6.9 156 Lexus LM 350h 154'900 184 () 7.2 163 Lexus LC Coupé 500h - 264 (359) 8.1 184