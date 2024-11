Mit dem traditionellen VIP-Eröffnungsabend geht die Auto Zürich in ihre 37. Runde. Blick-Leserinnen und -Leser können an diesem exklusiven Anlass der grössten Schweizer Automesse mit dabei sein und von einem Spezialpreis profitieren.

1/10 Wie bereits in den Jahren zuvor haben Interessierte die Möglichkeit, Tickets für die VIP-Voreröffnung am Mittwochabend, 6. November, zu erwerben, die sonst nur geladenen Gästen zugänglich ist. Foto: zVg

Auf einen Blick Auto Zürich 2024 öffnet am 7. November

VIP-Voreröffnung am 6. November mit prominenten Gästen

Spezialpreis für Blick-Leser: Tickets für 134 statt 169 Franken Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Die Auto Zürich 2024 öffnet am Donnerstag, 7. November, offiziell ihre Türen für das autoaffine Publikum. Wie bereits in den Jahren zuvor haben Interessierte aber die Möglichkeit, Tickets für die VIP-Voreröffnung am Mittwochabend, 6. November, zu erwerben, die sonst nur geladenen Gästen zugänglich ist.

Exklusiv für Blick-Leserinnen und -Leser bieten die Organisatoren einen Spezialpreis an: Statt für 169 gibts die Tickets für nur 134 Franken. Schlendere in entspannter Atmosphäre Seite an Seite mit Prominenz aus Sport, Musik und Unterhaltungsbranche durch die Messehallen, geniesse ein köstliches Menü beim exklusiven Catering-Dinner und schaue dir die Highlights der 37. Ausgabe der grössten Schweizer Automesse schon vor allen anderen an.

Stark reduzierte Tickets

Leserinnen und Leser, die die Auto Zürich an den normalen Besuchertagen von Donnerstag bis Sonntag besichtigen wollen, erhalten ebenfalls ein attraktives Angebot: Sie zahlen für den Einmaleintritt an einem frei wählbaren Tag nur 12.35 statt 21 Franken. Beide Angebote können über die abgebildeten QR-Codes in der Bildergalerie bezogen werden. Einfach Code mit dem Smartphone scannen, den Instruktionen auf der Seite folgen und sich Tickets zu exklusiven Konditionen sichern. Es lohnt sich!