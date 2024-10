Der Smart EQ Fortwo wird in der Schweiz offiziell nicht mehr angeboten. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun 1/5

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Viele Konsumentinnen und Konsumenten haben lange drauf gewartet: Jetzt steigt endlich die Zahl der günstigen E-Autos. Denn um den nächsten Schritt Richtung E-Mobilität zu tun, brauchts kleine, bezahlbare Modelle, die dennoch alltagstaugliche Reichweiten bieten. In den kommenden Monaten werden zahlreiche weitere auf den Markt kommen.

Bereits verschwunden sind dagegen viele Stromer der ersten Stunde wie Renaults Twingo und Zoe, die gerade von den Neuheiten Renault R4 und R5 abgelöst werden, oder der kleine VW E-Up. Und: Der steigende Preisdruck schubst auch Modelle wie Nissan Leaf oder Peugeot e-208 aus den Top-Ten der günstigsten Autos. Neue Modelle wie die chinesischen JAC e-JS1 und e-JS4 oder der Citroën ë-C3 stossen in die Lücke. Nur der schon vor Jahren angekündigte VW-Billigstromer für 25’000 Franken lässt noch auf sich warten – aber 2026 solls so weit sein.

Doch hier jetzt die aktuell günstigsten zehn Elektro-Neuwagen – zusammengestellt mit den Preisangaben auf den Schweizer Websites der Hersteller.

10 MG4, ab 29'990 Franken

Der Schweizer Newcomer MG vom Importeur Astara schaffts auf Anhieb mit seinem ersten Modell in die besten Zehn der günstigsten E-Autos der Schweiz. Optisch erinnert der MG4 an VWs ID.3, technisch fährt er in der Basis mit bis zu 350 Kilometern Reichweite und 88 kW Ladeleistung am Schnelllader vor. Unter den zahlreichen Antriebsvarianten gibts auch den XPower mit 435 PS (320 kW). Dann wirds aber teurer als die 29'990 Franken der Basisversion.