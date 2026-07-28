Dank Klimaanlagen werden Bahnen, Busse und Autos dieser Tage meist zu erholsam kühlen Orten. Um der nächsten Hitzewelle zu entkommen, nennen wir sechs im Wortsinne coole Schweizer Ausflugsziele für Reiselustige.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Grande Dixence: Höchste Staumauer der Welt mit 285 Metern im Wallis

Hölloch SZ: Höhle mit konstanten 6 Grad und 200 km Gängen

Umbrailpass: Höchstgelegener, befahrbarer Pass der Schweiz

Andreas Engel Redaktor Auto & Mobilität

Grimselpass VS

Je weiter es in die Höhe geht, desto kühler wirds! Praktisch jeder Schweizer Bergpass bietet Abkühlung. Auf dem Grimselpass im Herzen der Schweiz beträgt die Höchsttemperatur diese Woche nur knapp 20 Grad. Zahlreiche Bergbahnen bieten spektakuläre Ausblicke auf die einzigartige Flora und Fauna. Technikbegeisterte können eine Führung durch eines der wichtigsten Wasserkraftwerke der Schweiz buchen.

Aareschlucht BE

Auf den ersten Blick sieht es nach einem Hitze-Hotspot aus: Bis zu 30 Grad kündigen die Wetterfrösche für Meiringen BE an. Wer sich auf dem Parkplatz der Aareschlucht aber aus dem Auto traut, geniesst ganz schnell eine Abkühlung: In der Schlucht herrschen neben dem tosenden Gletscherwasser angenehme Temperaturen – bis zu zehn Grad kühler kanns hier sein.

Grande Dixence VS

Die Flucht vor der Hitze kann auch lehrreich sein. Zum Beispiel im Wallis: Oberhalb von Sion befindet sich die Staumauer Grande Dixence. Mit 285 Metern Höhe ist sie das höchste Bauwerk der Schweiz (Roche-Turm in Basel: 178 m) und die höchste Gewichtsstaumauer der Welt! Die Temperaturen sollen diese Woche kaum über 20 Grad steigen. Noch kühler wird es bei der Führung im Damm, wo Besucher mehr über dessen Funktionsweise erfahren.

Viamala-Schlucht GR

Von der schwindelerregenden Höhe der Staumauer in die kühle Tiefe der Viamala-Schlucht: Das Naturmonument im Kanton Graubünden bietet nicht nur kühle Temperaturen, sondern schützt auch vor Sonnenstrahlen. Aber auch hier herrscht auf dem Parkplatz noch glühende Hitze. Also das Kleingeld für den Eintritt schon vorher bereithalten und sich dann schnell in die Schlucht verdrücken.

Hölloch Muotatal SZ

Wer noch mehr Abkühlung sucht, ist im Hölloch im Schwyzer Muotatal genau richtig: In einem der grössten Höhlensysteme der Welt (über 200 Kilometer vermessene Gänge) liegt die Temperatur an den meisten Stellen bei konstanten sechs Grad. Mit einem Guide an der Seite gehts auf kürzeren oder längeren Touren durch mächtige Hallen und enge Felspassagen hinab zu unterirdischen Flüssen und surreal wirkenden Tropfsteinformationen.





Umbrailpass GR

Kühle Luft garantiert! Der Umbrailpass ist mit 2503 Metern über Meer der höchste befahrbare Schweizer Pass. Auf der Strasse vom Münstertal in den italienischen Nationalpark Stilfser Joch wird es diese Woche voraussichtlich nicht wärmer als 20 Grad, am frühen Morgen sind Temperaturen deutlich unter 10 Grad zu erwarten. Damit ist der Umbrailpass wohl einer der kühlsten mit dem Auto zu erreichenden und nicht klimatisierten Orte der Schweiz!