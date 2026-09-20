Mit den aktuellen VW-Restrukturierungsmassnahmen ploppte in der Medienwelt auch wieder das Thema Seat auf. Nach knapp 80 Jahren könnte die Marke Ende 2029 verschwinden. Wir zeigen sechs Modelle, die die Geschichte des spanischen Autobauers prägten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft VW stellt die Marke Seat bis 2029 ein

Seat baute zunächst Lizenzfertigungen des Fiat-Konzerns

Die VW Gruppe will nun voll auf die Schwestermarke Cupra fokussieren

Gabriel Knupfer Redaktor News

Nach den jüngsten Medienberichten über das Aus der Marke betont Seat und Importeurin Amag, dass die Marke weiterleben und ihre Produktaktualisierungen mit der für 2027 geplanten Einführung der mildhybriden Seat Ibiza und Arona fortsetzen wird. Demgegenüber bestätigte VW-CEO Thomas Schäfer schon vor drei Jahren im deutschen «Handelsblatt», dass die spanische Konzerntochter als Autohersteller bis 2030 verschwinden werde. Er begründete bereits damals, dass es «unwirtschaftlich sei, gleichzeitig in Cupra und Seat zu investieren». Ein Dementi auf diese Aussage gab es nie. Und so dürfte gemäss jüngsten Spekulationen spätestens Ende 2029 Schluss für die spanische Traditionsmarke sein. Ab dann will man nur noch voll auf die Sportmarke Cupra setzen.

Zum bevorstehenden Abschied präsentiert Blick die Meilensteine aus fast 80 Jahren Firmengeschichte – vom Fiat-Lizenzhersteller zur VW-Tochter.

Seat 1400 (1953)

Die Sociedad Española de Automóviles de Turismo (kurz Seat) ist ein Projekt von Diktator Francisco Franco (1892–1975). Er will für Spanien eine eigene Autoindustrie.

Am 13. November 1953 läuft der erste Wagen im staatlichen Automobilwerk in Barcelona vom Band. Der Seat 1400 ist eine Lizenzfertigung des Fiat 1400 und wird aus angelieferten Teilesätzen montiert.

Seat 600 (1957)

Auch der Seat 600 entspricht zunächst genau dem zwei Jahre vorher lancierten Fiat 600. Er wird zu Spaniens «Volkswagen» – dem ersten Auto vieler spanischer Familien. 1963 kommt der Seat 600 – anders als das italienische Vorbild – auch als Viertürer heraus und wird so zum grossen Erfolg.

Seat Ibiza (1984)

Adiós Italia! Der Ibiza ist das erste selbständig entwickelte Modell der Spanier. Der Kleinwagen mit Schrägheck setzt auf modifizierte VW-Motoren. Es ist der Anfang einer neuen Partnerschaft: 1986 übernehmen die Deutschen Seat als Tochtermarke.

Seat Alhambra (1995)

Den Alhambra bringt VW 1995 gemeinsam mit Ford heraus. Das Familienauto wird beinahe baugleich auch als VW Sharan und als Ford Galaxy (bis 2006) gebaut. Zum Ende der Produktion im Jahr 2022 gehören Alhambra und Sharan zu den letzten Mittelklasse-Vans auf dem Markt.

Seat Leon (1999)

Den endgültigen internationalen Durchbruch schafft Seat mit dem Leon. Der schnittige Kompaktwagen verkauft sich weltweit mehr als zwei Millionen Mal. 2001 kommt die Sportversion Leon Cupra mit 204 PS. Cupra steht für «Cup Racer». Die Bezeichnung erhält bald darauf ein Eigenleben.

Seat Cupra Formentor (2020)

Mit dem Formentor lanciert die Sporttochter Cupra 2020 ihr erstes eigenständiges Modell. In den folgenden Jahren überholt Cupra die Schwestermarke deutlich. Im ersten Halbjahr 2026 werden nur noch 130'000 Fahrzeuge der Marke Seat ausgeliefert, aber bereits 170'000 von Cupra. Auch deshalb plant VW, den vollen Fokus nun auf die jüngere Marke zu richten.