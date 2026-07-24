DE
FR
Abonnieren

Schluss mit Rasen im Süden
Jetzt sehen Italiens Autobahnkameras alles

Aufgepasst auf Italiens Autobahnen! Mit dem neuen Blitzersystem Tutor 3.0 bleibt der Polizei kaum ein Geschwindigkeitsvergehen verborgen. Was Italien-Reisende jetzt wissen müssen.
Publiziert: 10:18 Uhr
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Kommentieren
1/5
Die Tutor-Messstellen sind auf den italienischen Autobahnen deutlich gekennzeichnet.
Foto: Autostrade per l'Italia

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Italien setzt neu auf Tutor 3.0 zur Tempokontrolle auf Autobahnen
  • System misst Durchschnittsgeschwindigkeit oder punktuelle Geschwindigkeit
  • 1800 Autobahnkilometer werden überwacht, darunter wichtige Ferienrouten
RMS_Portrait_AUTOR_1108.JPG
Gabriel KnupferRedaktor News

Auto-Sommerferien in Italien sind ein Klassiker. Doch die Zeiten lascher Verkehrskontrollen im Süden sind längst vorbei. Inzwischen greifen die Behörden hart durch – unter anderem mit den modernen Tempokontrollen Tutor 3.0 auf der Autobahn.

Das neue System misst nicht mehr nur die Durchschnittsgeschwindigkeit, wie das Fachblatt «Auto, Motor und Sport» schreibt. Italien hat das System erweitert.

Zwei Blitzer in einem

Kern des Systems ist zwar weiterhin die sogenannte Section-Control, welche die Durchschnittsgeschwindigkeit zwischen zwei Kontrollstellen misst. Doch Tutor 3.0 kann auch wie ein stationärer Blitzer eingesetzt werden und die Geschwindigkeit am Messpunkt erfassen. Welche Messart die Polizei gerade einsetzt, ist für den Fahrer nicht erkennbar.

Mehr zum Autofahren in Italien
Italien geht knallhart gegen Handys am Steuer vor
100 Führerausweise am Tag weg
Italien geht knallhart gegen Handys am Steuer vor
So ist Italia auch auf der Strasse bella
Mit Video
Italien-Ferien mit Auto
Endlich Schluss mit der Blitzer-Abzockerei!
Italien stoppt Abzockerei mit Blitzern
Neue Radar-Regeln
Wo in Italien nicht mehr geblitzt werden darf
Italien schreibt Wegfahrsperren für Alkoholsünder vor
Verordnung trifft auch Touris
Italien schreibt Wegfahrsperren für Alkoholsünder vor

Zusätzlich erkennt das System die Fahrzeugklasse. Das ist wichtig, weil zum Beispiel schwere Wohnmobile auf italienischen Autobahnen nur 100 km/h fahren dürfen – statt 130 km/h wie leichtere PW.

Tutor 3.0 bietet weitere technische Möglichkeiten, die zum Teil noch nicht bestätigt sind. Dazu gehören laut «Auto, Motor und Sport» die automatische Abstandskontrolle und die Erkennung aller Überholverstösse.

System deckt 1800 Kilometer ab

Die Hightech-Blitzer überwachen in Italien vor allem Autobahnen. «Das Tutor-Tystem wurde schrittweise auf allen Streckenabschnitten installiert, die durch überdurchschnittlich hohe Todesfallraten gekennzeichnet sind», schreibt der Betreiber Autostrade per l'Italia auf der Webseite. Die 178 überwachten Abschnitte umfassen insgesamt 1800 Autobahnkilometer.

Für Reisende wichtig sind vor allem die zahlreichen Standorte an der Autostrada A1 von Mailand nach Neapel, die von vielen auf dem Weg in den Süden genutzt wird. Auch die A14 von Bologna entlang der Adria nach Tarent ist eine beliebte Sommerferienroute.

Wer die genauen Standorte sucht, findet die Übersicht direkt beim Autobahnbetreiber. Und wer kein teures Feriensouvenir riskieren will, hält sich an die geltenden Tempovorschriften.

Externe Inhalte
Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar.
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen