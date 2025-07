Eine neue Erhebung zeigt, dass Mietwagen in diesem Sommer in vielen Ferienländern teurer geworden sind. Wo stiegen die Preise am meisten? Und in welchen Ländern ist der Leihwagen am günstigsten?

Darum gehts Mietautos sind diesen Sommer teurer als im Vorjahr, mit Unterschieden zwischen Ländern

Spanien bietet die günstigsten Mietwagen, Island die teuersten

Gabriel Knupfer Redaktor Wirtschaft

In vielen Ländern ist ein Mietauto für Reisende die beste Wahl. Grund dafür ist die unschlagbare Flexibilität und Unabhängigkeit, vor allem wenn der öffentliche Verkehr weniger ausgebaut ist als in der Schweiz. Doch der Spass belastet die Reisekasse immer stärker, wie eine neue Erhebung des Vergleichsportals Billiger-Mietwagen.de zeigt.

Demnach sind Mietautos in diesem Sommer an den meisten Orten teurer als im Vorjahr. Das Portal verglich rund eine Million Angebote in 40 Städten und 20 Ländern. Für den Zeitraum vom 28. Juni bis 12. September 2025 lag der durchschnittliche Tagespreis bei 47.40 Franken. Im Vorjahr waren es noch 45.96 Franken gewesen.

«Moderater Anstieg»

Knapp 1.50 Franken mehr ist nicht dramatisch. «Wir beobachten in diesem Sommer insgesamt einen eher moderaten Anstieg der Mietwagenpreise», sagt Frieder Bechtel, der Pressesprecher des Portals. Doch schon seit dem Ende der Pandemie zeigen die Preise stetig nach oben. Und in einzelnen Ländern hat die Teuerung auch dieses Mal stark zugeschlagen. So erhöhten die Anbieter in Deutschland ihre Preise um durchschnittlich 13 Prozent auf 47.58 Franken. In Finnland (11 Prozent mehr) und Italien (9 Prozent) müssen die Reisenden ebenfalls tiefer in die Taschen greifen. Und in der Schweiz, wo Mietautos ohnehin bereits teuer waren, stiegen die Preise um 6 Prozent auf neu durchschnittlich 74.25 Franken.

Wenig verändert sind die Kosten in den beliebten Roadtrip-Ländern Kanada und USA, wo es jeweils rund 2 Prozent teurer wurde. Und manche Reisende können sich sogar über geringere Leihwagen-Kosten freuen: Wer Südafrika (Minus 8 Prozent) oder Island (4 Prozent) mit dem Mietauto bereist, zahlt weniger als im Vorjahr. Am stärksten sank der Preis in Albanien, wo Mietwagen im Schnitt 20 Prozent günstiger geworden sind.

Spanien ist am günstigsten

Interessant sind auch die absoluten Kosten. Am teuersten sind Mietautos trotz des Preisrückgangs nach wie vor in Island mit durchschnittlich 93.38 Franken pro Tag. Es folgen Norwegen und Kanada mit jeweils rund 78 Franken pro Tag. Relativ teuer sind auch die USA (63.12 Franken).

Mit Abstand am billigsten war im Vergleich Spanien. Dort kostet ein Mietwagen in diesem Sommer durchschnittlich nur 35.42 Franken. Auf Platz zwei folgt Kroatien mit 37.66 Franken, dicht gefolgt von Portugal mit 37.85 Euro. Südafrika (38.26 Franken) und Griechenland (42.05 Franken) komplettieren die Top 5.

Früh buchen lohnt sich

Die Preise für den Vergleich wurden am 2. Juni 2025 erhoben. Immer mehr Reisende würden ihre Mietautos kurzfristig buchen, sagt Bechtel. Die beste Strategie sei das nicht. «Wer zu lange zögert, riskiert steigende Preise bei begrenztem Angebot.» Wer früh buche, riskiere nichts. «Dank flexibler Stornomöglichkeiten lässt sich der Wunsch-Mietwagen oft bis 24 Stunden vor Abholung kostenfrei stornieren.»