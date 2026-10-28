Beim Parkieren drehen viele Autofahrerinnen und Autofahrer das Lenkrad nicht zurück. Doch ist das wirklich schlecht fürs Auto? Worauf es beim Abstellen ankommt und welche Fehler tatsächlich teure Schäden verursachen können.

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Parkiert, Motor aus und weiter gehts: Im Alltag machen sich wohl die wenigsten Gedanken darüber, in welcher Stellung die Räder ihres Autos stehen. Manche lassen das Lenkrad eingeschlagen, andere richten die Räder vor dem Aussteigen bewusst gerade aus. Doch macht das für die Technik überhaupt einen Unterschied?

Grundsätzlich ist es sinnvoll, das Auto möglichst gerade abzustellen, wenn es die Parksituation erlaubt. Allerdings ist die verbreitete Vorstellung, dass eingeschlagene Räder allein bereits schwere Schäden an der Lenkung verursachen, mit Vorsicht zu betrachten. Entscheidend sind vielmehr die Umstände, unter denen das Fahrzeug steht.

Was passiert, wenn die Räder eingeschlagen bleiben?

Steht ein Auto mit eingeschlagenen Rädern, befindet sich die Lenkung in einer anderen Position als bei gerade ausgerichteten Rädern. Das ist zunächst völlig normal und gehört zum alltäglichen Gebrauch des Fahrzeugs. Moderne Lenkungen sind grundsätzlich dafür ausgelegt.

Problematisch wird es nicht automatisch dadurch, dass das Lenkrad beim Parkieren eingeschlagen bleibt. Vielmehr können Vorschäden, verschlissene Bauteile oder eine unsachgemässe Behandlung die Technik belasten. Auch das gewaltsame Drehen des Lenkrads im Stand kann unnötigen Druck auf die Reifen und die Lenkung ausüben.

Wer sein Auto regelmässig auf ebenem Untergrund abstellt und die Räder dabei gerade ausrichtet, macht also nichts falsch. Ein zwingender technischer Grund, die Räder bei jedem Parkieren exakt gerade zu stellen, besteht bei einem intakten Fahrzeug jedoch nicht.

Reifen und Fahrwerk: Darauf kommt es wirklich an

Wer Schäden und unnötige Werkstattkosten vermeiden will, sollte vor allem auf den Zustand der Reifen und des Fahrwerks achten.

Ein wichtiger Punkt ist der Reifendruck. Ist er dauerhaft zu niedrig oder zu hoch, kann sich der Reifen ungleichmässig abnutzen. Das beeinträchtigt nicht nur seine Lebensdauer, sondern unter Umständen auch die Fahrsicherheit.

Auch ausgeschlagene Gelenke, beschädigte Gummilager oder verschlissene Stossdämpfer können das Fahrverhalten beeinträchtigen. Hinweise darauf sind beispielsweise ungewöhnliche Geräusche, ein schwammiges Fahrgefühl oder Vibrationen am Lenkrad.

Wer solche Veränderungen bemerkt, sollte das Fahrzeug in einer Garage überprüfen lassen. Eine falsch eingestellte Spur oder andere Probleme mit der Radgeometrie können ebenfalls zu ungleichmässigem Reifenverschleiss führen. Sie entstehen allerdings nicht einfach dadurch, dass das Auto mit eingeschlagenen Rädern parkiert wird.

Am Hang parkieren: So sicherst du dein Auto richtig

Besondere Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn das Fahrzeug an einer Steigung oder einem Gefälle steht. Hier geht es vor allem darum, dass es nicht ungewollt wegrollt.

Handbremse anziehen: Sichere das Auto mit der Feststellbremse. Bei einem Automatikgetriebe legst du zusätzlich die Parkstellung P ein.

Sichere das Auto mit der Feststellbremse. Bei einem Automatikgetriebe legst du zusätzlich die Parkstellung P ein. Räder richtig ausrichten: An einer Strasse mit Randstein können die Räder so eingeschlagen werden, dass ein wegrollendes Fahrzeug möglichst rasch am Randstein gestoppt wird. Die genaue Richtung hängt davon ab, ob das Auto bergauf oder bergab steht.

An einer Strasse mit Randstein können die Räder so eingeschlagen werden, dass ein wegrollendes Fahrzeug möglichst rasch am Randstein gestoppt wird. Die genaue Richtung hängt davon ab, ob das Auto bergauf oder bergab steht. Nicht gegen den Randstein drücken: Die Reifen sollten nicht mit unnötiger Kraft gegen den Randstein gepresst werden. Beim Manövrieren sind langsame, kontrollierte Bewegungen sinnvoll.

Bei einem Schaltgetriebe kann zusätzlich ein geeigneter Gang eingelegt werden. Welche Sicherungsschritte nötig sind, hängt von der Parksituation und dem Fahrzeug ab.

Mit diesen Gewohnheiten vermeidest du unnötige Kosten

Wer sein Auto möglichst lange in gutem Zustand halten möchte, muss beim Parkieren keine komplizierten Regeln befolgen. Ein paar einfache Gewohnheiten helfen aber, unnötige Belastungen und Schäden zu vermeiden.

Achte auf den vorgeschriebenen Reifendruck, kontrolliere die Reifen regelmässig auf sichtbare Beschädigungen und fahre beim Parkieren nicht unnötig hart gegen Randsteine. Auch ungewöhnliche Geräusche oder Veränderungen beim Lenken solltest du ernst nehmen.

Generell gilt:

Die Räder beim Parkieren gerade auszurichten, ist eine vernünftige Gewohnheit. Allein eingeschlagene Räder verursachen bei einem intakten Auto aber normalerweise keine teuren Schäden. Viel wichtiger sind eine korrekt gesicherte Parkposition, der richtige Reifendruck und ein gut gewartetes Fahrwerk.

Dieser Artikel erschien zuerst auf blic.rs. Das serbische Newsportal gehört wie Blick zu Ringier.