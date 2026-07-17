Bislang kennen wir Xpeng, wenn überhaupt, nur für seine grossen und luxuriösen Modelle. Die bei uns noch junge China-Marke kann aber auch kleiner – wie die Weltpremiere des neuen Kompakt-Crossovers Xpeng L03 in München zeigt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Xpeng stellt in München den neuen Kompakt-Crossover L03 vor

Mit 445 bis 520 km Reichweite und 238 kW Ladeleistung beeindruckt das Modell

Preise starten ab 35'600 Franken, erste Auslieferungen in der Schweiz ab Ende 2026

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Bei Automarken aus China denken viele an BYD, MG, Geely oder Leapmotor. Die bei uns noch junge Marke Xpeng konnte sich dagegen noch nicht in viele Köpfe fahren. Dabei beeindrucken die grossen, luxuriösen Modelle G6, P7+ und G9 mit imposanten Ladetempi und tollen Komfortausstattungen.

Xpeng kann aber auch kleinere Brötchen backen. Das beweist der neue, eben in München vor 1500 Journalisten und Influencern präsentierte Kompakt-Crossover L03. Er ist so unspektakulär gut, dass er Volumenmarken wie VW, Hyundai, Kia, Skoda, Renault oder Opel schon bald Konkurrenz machen könnte.

Sein uniformes Design haut zwar keinen um. Auch die Antriebstechnik (245 bis 387 PS, Heck- oder Allradantrieb) kann die Konkurrenz aus Europa, Japan oder Südkorea ebenso gut. Und die WLTP-Reichweiten der 58 oder 71 kWh grossen Akkus sind mit 445 respektive 520 Kilometern auch nicht mehr sonderlich imposant – schon gar nicht nach chinesischen Massstäben.

Preis-Leistung ist top

Doch das Gesamtpaket des neuen Xpeng L03 imponiert. Denn trotz «nur» 400-Volt-Plattform lädt der 4,65 Meter lange Elektro-Crossover mit bis zu 238 kW. Am Schnelllader braucht er so keine 20 Minuten, um das LFP-Batteriepaket von 10 auf 80 Prozent zu füllen. Da hat die Konkurrenz wie VW ID.4/ID.5, Skoda Enyaq, Kia EV5 oder Hyundai Ioniq 5 kaum etwas entgegenzusetzen.

Und beim Preis schlägt Xpeng sie alle. Der L03 startet in der Schweiz bereits ab 35’600 Franken – inklusive praller Serienausstattung. Wer übrigens mehr Reichweite möchte, bestellt den L03 mit Range Extender. Dann versorgt ein 1,5 Liter grosser Benzinmotor einen 37-kWh-Akku mit Energie und treibt die Hinterachse an, womit der L03 dann bis zu 1000 Kilometer weit kommt, über 200 Kilometer davon rein elektrisch.

Viel Komfort, viel Plastik

Innen bietet das neue Kompaktmodell dank 2,85 Metern Radstand ein überraschend gutes Platzangebot. Vorne sitzt man auf weichen Komfortsesseln mit Massage und Klimatisierung und blickt nebst dem Head-up-Display auf einen 8,8 und einen 15,6 Zoll grossen Bildschirm. Sonst präsentiert sich das Cockpit im gewohnt puristischen Charme aller China-Crossover. Die Oberflächen präsentieren sich weich unterschäumt, wobei Sitze und Verkleidungen einen Plastikcharme verbreiten, der nicht allen Schweizer Kunden gefallen dürfte.

Sehr angenehm sitzt es sich auch hinten, wo selbst zwei gross gewachsene Personen ausreichend Platz für Kopf und Beine finden. Hinter der elektrischen Heckklappe bietet der aktuell kleinste Xpeng einen Laderaum von 539 Litern, der sich durch Umklappen der Rücksitze erweitern lässt. Dazu kommt vorne noch ein Gepäckabteil von 102 Litern dazu.

Mit dem neuen, ab Ende Jahr lieferbaren L03 beweist Xpeng, dass die Marke nicht nur grosse und luxuriöse, sondern auch kompaktere, komfortable und dennoch sehr preiswerte Autos bauen kann. Und das dürfte man bei der europäischen Kompaktwagen-Konkurrenz nicht so gerne sehen.

Xpeng L03 Modellübersicht

Modell Akku Reichweite Leistung PS/kW Preis in Fr. L03 RWD Standard Range 58,3 kWh 445 km 245/180 ab 35'600.– L03 RWD Long Range 71,2 kWh 520 km 245/180 ab 38'600.– L03 AWD Performance 71,2 kWh 440 km 387/285 ab 41'600.– L03 AWD Performance Ultra 71,2 kWh 440 km 387/285 ab 46'600.–









L03 REEV 37,3 kWh + 1,5-l-Benziner 1000 km 245/180 noch unbekannt



