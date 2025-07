Weltpremiere an der IAA in München: Mokka GSE

1/16 Offiziell enthüllt wird der neue Opel Mokka GSE erst am 9. September an der Internationalen Automobilausstellung (IAA) in München. Foto: ZVG.

Darum gehts Opel zeigt Anfang September an der IAA den sportlichen Mokka GSE mit 280 Elektro-PS

Rallye-inspiriertes Design mit 20-Zoll-Rädern und optionaler schwarzer Motorhaube

Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 5,9 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 200 km/h Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Raoul Schwinnen Redaktor Auto & Mobilität

Opel konnte mal ziemlich wild! Gerne erinnern wir uns an sportliche Modelle wie den Opel GT aus den 1970ern oder später die legendären Manta und Calibra zurück. Doch in den letzten Jahren musste sich die Stellantis-Tochter aus Kostengründen vor allem auf emotionslose Brot- und Buttermodelle beschränken. Immerhin: Flott gestylte Autos wie der kompakte SUV Mokka, der Astra oder auch der elektrische Rallye-Bolide Corsa-E zeigen, dass man bei Opel schon noch wüsste, wie Sportlichkeit eigentlich funktioniert.

Doch jetzt dürfen die Opelaner endlich mal wieder ganz offiziell ihre Sportlichkeit ausleben. An der Internationalen Automobil Ausstellung (IAA) in München (D) am 9. September enthüllen sie als Weltpremiere den Mokka GSE – quasi das automobile Heissgetränk mit Sportabzeichen. Blick durfte schon exklusiv einen ersten Blick auf den sportlichen Opel-Stromer werfen und konnte sich auch mit dem verantwortlichen Produktmanager Lars Ripperger unterhalten.

Motor aus dem Konzernregal mit 280 PS

Pate für den sportlichen Serien-Stromer ist das kürzlich vorgestellte Rennfahrzeug Mokka GSE Rally. Von diesem übernimmt das Serienfahrzeug auch den 280 PS (207 kW) und 345 Nm starken Elektroantrieb, den wir so schon aus den Stellantis-Konzernmodellen Abarth 600e, Peugeot e-208 GTi oder Alfa Junior Veloce kennen.

Mit einem Leergewicht von knapp 1,6 Tonnen wird der 4,15 Meter lange Mokka GSE zwar nicht zum ungestümen Kraftmonster, beschleunigt aber doch in beachtlichen 5,9 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht im Sportmodus eine Spitze von 200 km/h. Mickrig dagegen wirkt die versprochene Reichweite von nur 334 WLTP-Kilometern. Geschuldet der im Fahrzeugunterboden verbauten, lediglich 54 kWh grossen Hochvoltbatterie. Und ebenfalls enttäuschend, dass sich der Mokka GSE am DC-Schnelllader nicht sportlicher zeigt. Maximal 100 kW sind unterdurchschnittlich, gerade für ein Fahrzeug mit relativ geringer Reichweite, das vermutlich öfters einen Schnelllade-Boxenstopp einlegen muss.

Rallyelook sorgt fürs Sportabzeichen

Optisch gefällt uns der im Rallyelook nachgeschärfte Mokka GSE. Seine 20-Zoll-Räder, die Schweller und Kühlergrilleinsätze sowie die gelben Bremssättel stehen ihm ebenso gut, wie die optional schwarz lackierte Motorhaube. Damit die elektrische Mehrleistung des Mokka mit Sportabzeichen auch artgerecht auf die Strasse kommt, sorgen ein Torsen-Sperrdifferenzial an der Vorderachse und Michelin-Pilot-Sportreifen im Format 225/40. Zudem wurden Fahrwerk, Lenkung, Bremsen und die Hochvolt-Komponenten an die erhöhte Motorleistung angepasst.

Im Interieur stechen ein oben und unten abgeflachtes Sportlenkrad, ein personalisierbares Infodisplay, diverse GSE-Anzeigen und Logos sowie speziell gestylte Sportsitze mit integrierten Kopfstützen in Alcantara-Ausführung ins Auge.

Jetzt sind wir gespannt, wie der neue Sport-Mokka bei seiner Weltpremiere an der IAA in München Anfang September beim Publikum ankommt. Zum Preis wollte uns Lars Ripperger noch nichts verraten. Trotzdem gefällt uns, was wir sehen. Und wir freuen uns, dass Opel sich wieder etwas mutiger und sportlicher zeigt.