1/11 Opel präsentiert den Prototyp Mokka GSE Rally und gibt damit einen Ausblick in die Zukunft des elektrischen Rallyesports. Foto: opel

Darum gehts Opel präsentiert den Prototyp Mokka GSE Rally für elektrischen Rallyesport

Das Fahrzeug basiert auf dem Serien-Mokka, hat 280 PS und ein spezielles Renngetriebe

Der Prototyp soll einen Ausblick in die elektrische Rallyezukunft geben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Elektrische Rallye-Fahrzeuge? Ja, das gibts! Opel hat dafür seit 2021 sogar einen eigenen Cup: Der ADAC Opel Electric Rally Cup trug 2023 zum ersten Mal in der Schweiz einen Meisterschaftslauf aus. An der Rallye du Chablais in Aigle VD fuhren 18 Opel Corsa Rally Electric mit.

Jetzt präsentiert Opel den Prototyp Mokka GSE Rally und gibt einen Ausblick auf die Zukunft des elektrischen Rallyesports. Mit seiner auffälligen Motorsport-Folierung, gelben Akzenten und dem markanten «OMG! GSE»-Schriftzug ist er ein echter Blickfang. Dazu kommen gelbe Bremssättel und gelbe Felgen hinten sowie weitere Rallye-Akzente an Front und Heck. Opel schreibt das Thema Sicherheit beim Mokka GSE Rally gross: Er verfügt über einen FIA-zertifizierten Überrollkäfig, spezielle Rallye-Sitze mit Sechs-Punkte-Gurt und eine verstärkte Batteriekapselung. Ein weiterentwickeltes Warnsystem überwacht die 400-Volt-Anlage und kann diese im Notfall in Sekundenbruchteilen abschalten.

Ohne ABS und ESP

Das Konzeptfahrzeug basiert auf dem serienmässigen Opel Mokka und leistet mit 280 PS (207 kW) und 345 Nm maximalem Drehmoment einiges mehr als der Corsa im Rallyetrimm (136 PS/100kW/260Nm). Technisch setzt der Mokka GSE Rally neue Massstäbe: Ein Lamellen-Sperrdifferential und ein spezielles Renngetriebe sorgen gemeinsam mit der Leistung und dem von Bilstein entwickelten Fahrwerk für den geeigneten Rallyeeinsatz.

Auf elektronische Fahrhilfen wie ABS oder ESP hat Opel beim Prototypen verzichtet. Die Batterie bleibt mit 54 kWh gleich gross wie im Serien-Mokka, die Software wurde hingegen auf maximale Effizienz und Leistung im Wettbewerb abgestimmt. Besonders bemerkenswert ist, dass der Mokka GSE Rally als erstes Fahrzeug weltweit nach dem neuen eRally5-Reglement der FIA entwickelt wurde. Dies könnte ab 2026 den Einsatz des Fahrzeugs in verschiedenen Rallye-Cups ermöglichen.

Wachsendes Interesse am E-Rallyesport

Der Prototyp baut auf den Erfahrungen mit dem Corsa Rally Electric auf, der seit 2021 im ADAC Opel Electric Rally Cup erfolgreich eingesetzt wird. Bisher haben 63 Fahrer aus 13 Nationen an 33 Läufen teilgenommen, was das wachsende Interesse am elektrischen Rallyesport unterstreicht. Opel-Marketingchefin Rebecca Reinermann betont in einer Pressemitteilung: «Der elektrische Rallye-Prototyp beweist, dass unsere Submarke GSE 2025 das nächste Level erreicht: mit elektrischem Nervenkitzel und Leistung auf höchstem Niveau, passend zu unserem reichen Motorsport-Erbe.»

Fans können den Mokka GSE Rally erstmals bei der nächsten Runde im ADAC Opel Electric Rally Cup bei der ELE Rally am 23. und 24. Mai in den Niederlanden live erleben. Dort wird der Stromer im Opel Motorsport-Servicepark zu sehen sein.