DE
FR
Abonnieren

Anhängerkupplung mittlerweile oft erlaubt
Welcher Stromer darf wie viel ziehen?

Vor allem kleine und mittelgrosse Elektro-Modelle dürfen selten Anhänger ziehen, um die Überlastung von Karosserie und Batterie zu vermeiden. Blick sagt, welche Stromer dennoch einen Caravan schaffen.
Publiziert: vor 52 Minuten
|
Aktualisiert: vor 51 Minuten
Kommentieren
1/2
Mit dem Anhänger in die Ferien: Wer mit einem Diesel-SUV unterwegs ist, kann allermeist problemlos einen Caravan, einen Pferdeanhänger (Bild) ...
Foto: Daimler AG

Darum gehts

Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.
RMS_Portrait_AUTOR_433.JPG
RMS_Portrait_AUTOR_931.JPG
Andreas Faust und Lorenzo Fulvi

Einfach antippen und schon spurten sie los: Elektroautos scheinen vor Kraft zu strotzen und hängen beim Start an der Ampel sogar viel stärkere Modelle mit Verbrennungsmotor ab. Weil Elektromotoren ab dem Anlaufen schon das volle Drehmoment liefern, haben sie beim Anfahren massive Vorteile.

Aber: Das macht sie noch lange nicht zu guten Zugfahrzeugen für Anhänger oder Caravans. Wer mit seinem neuen Stromer samt Wohnwagen in die Ferien fahren will, muss schon beim Kauf beachten: Ist unter den technischen Daten überhaupt eine Anhängelast angegeben? Und wäre eine Kupplung lieferbar?

Die meisten Stromer müssen passen

Der Löwenanteil unter den mittlerweile älteren Elektro-PWs fällt als Zugfahrzeug komplett aus. Bei City-Cars wie BMW i3, Honda e oder dem elektrischen Fiat 500e verwundert das nicht. Grössere Fahrzeuge wie der Mini-SUV Opel Mokka-e oder DS 3 Crossback E-Tense dürfen nichts ziehen. Und selbst der bis zu 1108 PS starke Porsche Taycan und der technisch verwandte Audi E-Tron GT müssen beim Schleppen passen. Immerhin kommen jetzt auch vermehrt Ministromer mit Anhängelasten: Der neue Renault 5 E-Tech Electric kann 500, der Citroën ë-C3 gar 550 Kilogramm ziehen.

Diese Stromer gibts nur ohne Anhänger

Bei diesen Modellen mit Elektroantrieb sind keine Anhängelasten angegeben – dementsprechend ist auch kein Anhängerbetrieb möglich:

Barth 500e, Alfa Romeo Junior, Audi E-Tron GT, BMW i3, BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Han, BYD Seal, Chevrolet Volt (bis 2015), Citroën ë-C4, Citroën e-C4X, Cupra Born, Dacia Spring, DS 3 E-Tense, Fiat 500e, Fiat 600e, Genesis G80 Electrified, Honda e, Honda e:Ny1, Hyundai Ioniq Electric, Hyundai Kona Electric, Jeep Avenger, Kia e-Niro (bis 2022), Kia e-Soul, Kia EV3, Lexus UX 300e, Lucid Air, Maserati GranTurismo und GranCabrio Folgore, Mazda MX-30, Mercedes EQV, Mercedes eVito, Mercedes G 580 EQ, Mini Cooper E, Nissan Leaf, Opel Ampera-e, Opel Astra Electric, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008, Peugeot e-208, Peugeot e-308, Porsche Taycan, Renault Twingo Electric, Renault Zoe, Rolls-Royce Spectre, Smart EQ Fortwo und Forfour, VW E-Golf (bis 2019), VW E-Up, VW ID.3

Bei diesen Modellen mit Elektroantrieb sind keine Anhängelasten angegeben – dementsprechend ist auch kein Anhängerbetrieb möglich:

Barth 500e, Alfa Romeo Junior, Audi E-Tron GT, BMW i3, BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Han, BYD Seal, Chevrolet Volt (bis 2015), Citroën ë-C4, Citroën e-C4X, Cupra Born, Dacia Spring, DS 3 E-Tense, Fiat 500e, Fiat 600e, Genesis G80 Electrified, Honda e, Honda e:Ny1, Hyundai Ioniq Electric, Hyundai Kona Electric, Jeep Avenger, Kia e-Niro (bis 2022), Kia e-Soul, Kia EV3, Lexus UX 300e, Lucid Air, Maserati GranTurismo und GranCabrio Folgore, Mazda MX-30, Mercedes EQV, Mercedes eVito, Mercedes G 580 EQ, Mini Cooper E, Nissan Leaf, Opel Ampera-e, Opel Astra Electric, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008, Peugeot e-208, Peugeot e-308, Porsche Taycan, Renault Twingo Electric, Renault Zoe, Rolls-Royce Spectre, Smart EQ Fortwo und Forfour, VW E-Golf (bis 2019), VW E-Up, VW ID.3

Elektro-SUVs taugen eher als Zugfahrzeuge (siehe unten). Aber selbst dann sind die Unterschiede riesig: Jaguars I-Pace darf nur Anhänger bis zu 750 Kilogramm Gewicht ziehen – das reicht für kaum eine Handvoll kleiner Wohnwagen-Modelle auf dem Markt. Dagegen schaffen Teslas Model X bis zu 2250 Kilogramm und der BMW iX gar 2500 Kilo weg. Platz 1 gehört dem Maxus eTerron 9, der 3500 Kilogramm ziehen darf! Jenseits 750 Kilo Anhängergewicht braucht der Fahrer aber die Anhängerprüfung (Führerausweis E). Bei brandneuen und günstigeren E-Modellen scheint sich aber nun eine Trendwende anzudeuten: VWs ID.7 darf gebremst eine Tonne (mit Allrad gar 1,8 Tonnen) ziehen, BMWs i5 schafft sogar 1500 Kilogramm (mit Allrad zwei Tonnen).

1/18
Bei Elektroautos funktioniert das zwar beim VW ID.4 (Bild), aber nicht immer: Vor allem liegts an der schweren Batterie, die den Spielraum fürs Anhängergewicht verkleinert.
Foto: VOLKSWAGEN

Schwere Batterie, ausgeklügelte Aerodynamik

Warum dürfen meist ältere Stromer spurten, aber nur selten Anhänger ziehen? Vor allem liegts an der Batterie, die Elektroautos schwer macht und damit den Spielraum für zusätzliches Anhängergewicht verkleinert. Ausserdem werden die Karosserien um die Batterie im Unterboden herumkonstruiert, um diese auch zu schützen. Damit fehlen vielen Stromern die nötigen inneren Versteifungen, die eine Anhängerkupplung erfordern würde.

Passt der Anhänger zum Auto?

Diese vier Kriterien sollten Sie bei der Suche nach einem Anhänger oder Caravan beachten:

  • Wichtigste Voraussetzung: Das Anhänger-Gesamtgewicht darf die im Fahrzeugausweis eingetragene Anhängelast nicht übersteigen, sonst drohen Bussen und Schäden! Beispiel: Der Mercedes EQC (Anhängelast gebremst 1800 kg) darf einen 1200 kg schweren Caravan ziehen. Aber den Wohnwagen bis zu dessen erlaubtem Gesamtgewicht von 2000 kg zu beladen geht nicht! Wenn die Polizei nachwiegt, wirds teuer.
  • Ausreichende Motorleistung ist nicht konkret gesetzlich geregelt, aber ein Gespann muss an einer 15%-Steigung angefahren werden können – oder alternativ bei 12% fünfmal innert fünf Minuten. Rote Karte also für Kleinwagen und kleine Stromer, deren Batterie das manchmal überfordern dürfte. So passts: Wenn Zugfahrzeug- plus Anhängergewicht geteilt durch die PS weniger als den Wert 37 ergeben. Heisst: Das Auto zieht pro PS weniger als 37 kg. Beim EQC wären das 2495 kg (Auto) plus 1200 kg (Caravan) geteilt durch 408 (PS): 9,05 – passt.
  • Langer Radstand hilft, weil das Gespann so stabiler unterwegs ist. Könnte für manchen Kleinwagen oder manch kleines SUV die rote Karte bedeuten.
  • Automatikgetriebe und 4x4 sind nicht zwingend, machen das Anfahren aber einfacher. Viele Autos verfügen bereits über eine elektronische Stabilitätskontrolle (ESP), die auch den Anhänger einbezieht und sein Ausbrechen verhindern kann.

Diese vier Kriterien sollten Sie bei der Suche nach einem Anhänger oder Caravan beachten:

  • Wichtigste Voraussetzung: Das Anhänger-Gesamtgewicht darf die im Fahrzeugausweis eingetragene Anhängelast nicht übersteigen, sonst drohen Bussen und Schäden! Beispiel: Der Mercedes EQC (Anhängelast gebremst 1800 kg) darf einen 1200 kg schweren Caravan ziehen. Aber den Wohnwagen bis zu dessen erlaubtem Gesamtgewicht von 2000 kg zu beladen geht nicht! Wenn die Polizei nachwiegt, wirds teuer.
  • Ausreichende Motorleistung ist nicht konkret gesetzlich geregelt, aber ein Gespann muss an einer 15%-Steigung angefahren werden können – oder alternativ bei 12% fünfmal innert fünf Minuten. Rote Karte also für Kleinwagen und kleine Stromer, deren Batterie das manchmal überfordern dürfte. So passts: Wenn Zugfahrzeug- plus Anhängergewicht geteilt durch die PS weniger als den Wert 37 ergeben. Heisst: Das Auto zieht pro PS weniger als 37 kg. Beim EQC wären das 2495 kg (Auto) plus 1200 kg (Caravan) geteilt durch 408 (PS): 9,05 – passt.
  • Langer Radstand hilft, weil das Gespann so stabiler unterwegs ist. Könnte für manchen Kleinwagen oder manch kleines SUV die rote Karte bedeuten.
  • Automatikgetriebe und 4x4 sind nicht zwingend, machen das Anfahren aber einfacher. Viele Autos verfügen bereits über eine elektronische Stabilitätskontrolle (ESP), die auch den Anhänger einbezieht und sein Ausbrechen verhindern kann.

Und schliesslich werden die Konstruktion und das Strommanagement von Elektroautos auf minimalen Verbrauch ausgelegt: Die Karosserieform wird aerodynamisch ausgefeilt, um den Verbrauch zu senken. Schon kleine Kameras statt grosser Aussenspiegel können ein paar Kilometer zusätzlicher Reichweite bringen. Hängt man diesem ausgeklügelten Gesamtsystem einen im Wind stehenden Klotz namens Anhänger an, leidet die Reichweite massiv.

Stromer-Problem Fahrradträger

Wer sich aus Umweltgründen ein Elektroauto gekauft hat, ist oft auch viel mit dem Velo unterwegs. Aber: Ohne Kupplung fehlt vor allem bei den kleinen Stromern die Möglichkeit, am Heck einen Veloträger zu montieren, weil sich diese Systeme auf der Anhängerkupplung abstützen. Ein Dachträger ist oft auch keine Alternative: Honda e oder Renault Zoe beispielsweise dürfen nicht ein Gramm huckepack nehmen, im Gegensatz zu einem konventionellen VW Polo. Allerdings finden sich inzwischen für manche Modelle spezielle Zubehör-Kupplungen, die als Stützpunkt für den Träger genutzt werden können. Für Anhänger sind die allerdings tabu.

So viel dürfen Elektroautos ziehen

ModellAnhängelast gebremst in kgAnhängelast ungebremst in kg
Alpine A290500500
Alpine A3901350750
Audi A6 E-Tron2100750
Audi Q4 E-Tron1000 (1200 mit Allrad)750
Audi Q6 E-Tron2000 (2400 mit Allrad)750
Audi Q8 E-Tron1800750
Audi S6 E-Tron2100750
Audi SQ6 E-Tron2400750
BMW i41600750
BMW i51500 (2000 mit Allrad)750
BMW i7 (nur xDrive60)2000750
BMW iX2500750
BMW iX1750 (1200 mit Allrad)750
BMW iX2750 (1200 mit Allrad)750
BMW iX3 (aktuell nur 50 xDrive)2000750
BYD Atto 2750750
BYD Seal750 (1500 mit Allrad)750
BYD Sealion 7750 (1500 mit Allrad)750
Cadillac Lyriq1587750
Cadillac Optiq680k.A.
Cadillac Vistiq2000750
Citroën ë-Berlingo750750
Citroën ë-C3550550
Citroën ë-C3 Aircross350 (550 mit grosser Batterie)350 (550 mit grosser Batterie)
Citroën ë-C5 Aircross1250750
Citroën ë-Spacetourer1000750
Cupra Tavascan1000 (1200 mit Allrad)750
DS No. 81200–1400 (je nach Antrieb und Batterie)750
Fiat Grande Panda550550
Fisker Ocean1090 (mit grosser Batterie 1820)k.A. (750)
Ford Capri1000 (1200 mit Allrad)750
Ford E-Tourneo Courier750750
Ford E-Tourneo Custom2000750
Ford Explorer1000 (1200 mit Allrad)750
Ford F-150 Lightning3492750
Ford Mustang Mach-E750–1500 (je nach Antrieb und Batterie)750
Ford Puma Gen-E750750
Genesis GV601600750
Genesis GV70 Electrified1800750
Hyundai Ioniq 5750–1600 (je nach Batterie)750
Hyundai Ioniq 6750–1500 (je nach Batterie)750
Hyundai Ioniq 91600 (2500 mit Allrad)750
Hyundai Kona300 (750 mit grosser Batterie)300
Jaguar I-Pace750750
Jeep Compass1000750
KGM Korando E-Motion1500500
KGM Torres EVX1500500
Kia EV3500 (1000 mit grosser Batterie)500 (750 mit grosser Batterie)
Kia EV4500 (1000 mit grosser Batterie)500 (750 mit grosser Batterie)
Kia EV51200750
Kia EV6750 (1800 mit grosser Batterie)750
Kia EV9900 (2500 mit Allrad)450 (750)
Kia Niro EV750300
Kia PV5 Passenger1500750
Leapmotor B10750750
Leapmotor C101500750
Lexus RZ750 (1500 mit Allrad)750
Lotus Eletre2250750
Lotus Emeya1225 (2250 je nach Leistung)750
Lucid Gravity1600 (2500 mit grosser Batterie)750
Maserati Grecale Folgore1800750
Maxus eTerron 93500750
Maxus Mifa 91000750
Maxus T90 EV1000750
Mazda 6e1500750
Mercedes CLA1500 (1800 mit Allrad)750
Mercedes EQA1500 (1800 mit Allrad)750
Mercedes EQB1400 (1700 mit Allrad)750
Mercedes EQC1800750
Mercedes EQE750 (1700 mit Allrad)750
Mercedes EQE SUV750 (1800 mit Allrad)750
Mercedes EQS750 (1700 mit Allrad)750
Mercedes EQS SUV750 (1800 mit Allrad)750
Mercedes EQT1500750
Mercedes GLC (EQ)2400750
MG Marvel R750750
MG4500500
MG S5750750
MG ZS EV500500
Mini Aceman750750
Mini Countryman E750 (1200 mit Allrad)750
Nissan Ariya750 (1500 mit Allrad)750
Nissan Leaf975k. A.
Nissan Micra500500
Nissan Townstar EV Kombi1500750
Opel Combo-e750750
Opel Frontera350 (550 mit grosser Batterie)350 (550 mit grosser Batterie)
Opel Grandland1150–1350 (je nach Antrieb und Batterie)750
Opel Zafira-e1000750
Peugeot e-30081200–1350 (je nach Antrieb und Batterie)750
Peugeot e-50081000750
Peugeot e-Rifter750 (nur beim 5-Plätzer)750
Peugeot e-Traveller1000750
Polestar 21500750
Polestar 31500 (2200 mit Allrad)750
Polestar 41500 (2000 mit Allrad)750
Polestar 51800750
Porsche Cayenne Electric3000–3500 (je nach Ausstattungk. A.
Porsche Macan Electric2000–2500 (je nach Antrieb)750
Renault 4 E-Tech Electric750750
Renault 5 E-Tech Electric500500
Renault Kangoo E-Tech1500750
Renault Megane E-Tech Electric900 (1100 mit grosser Batterie)750
Renault Scenic E-Tech Electric1100750
Skoda Elroq1000 (1800 mit Allrad)750
Skoda Enyaq1000 (1800 mit Allrad)750
Smart #11600 (nur mit grosser Batterie)750
Smart #31600 (nur mit grosser Batterie)750
Smart #51600750
Subaru Solterra750750
Tesla Model 31000750
Tesla Model S1600 (nur mit Allrad)750
Tesla Model X2250750
Tesla Model Y1600750
Toyota bZ4X750 (1500 mit Allrad)750
Toyota Proace Verso Electric1000 (750 beim City Verso Electric)750
Toyota Urban Cruiser750750
Volvo EC401500 (1800 mit Allrad)750
Volvo ES901600 (2000 mit Allrad)750
Volvo EX301000–1600 (je nach Antrieb und Batterie)750
Volvo EX401500 (1800 mit Allrad)750
Volvo EX901500 (2200 mit Allrad)750
VW E-Caravelle2000750
VW E-Transporter2000750
VW ID.Buzz1000–1800 (je nach Antrieb und Batterie)750
VW ID.41000–1800 (je nach Antrieb und Batterie)750
VW ID.51000 (1800 mit Allrad)750
VW ID.71000 (1800 mit Allrad)750
XPeng G61500750
XPeng G91500750
Zeekr 0011500 (2000 mit Allrad)750
Zeekr 7X2000750
Zeekr X1600750
Mehr zur Ferien im Elektroauto
In diesen Städten klappen Ferien im E-Auto
Grosses Ladesäulen-Ranking
In diesen Städten klappen Ferien im E-Auto
Mit dem Elektroauto ins Ausland
9 Tipps für die Ferienfahrt
Mit dem E-Auto ins Ausland
12 Spartipps fürs Elektroauto
Noch günstiger unterwegs
12 Spartipps fürs Elektroauto
Kommt der Stromer bis ans Meer?
TCS-Test: Badeferien im E-Auto
Kommt der Stromer bis ans Meer?

Bei nicht aufgeführten Modellen ist Anhängerbetrieb vom Hersteller ausgeschlossen.

Mit FinanceScout24 und Blick Prämien vergleichen

Blick und FinanceScout24 haben einen neuen, transparenten Autoversicherungsvergleich lanciert. Dieser Vergleich zeigt basierend auf einem Matchingscore die passenden Versicherungen an und sortiert die Ergebnisse nach Preis. Dank des direkten Leistungs- und Preisvergleichs können Sie sofort Angebote einholen und auch direkt abschliessen. Hier geht es zum Rechner inkl. Exklusiv-Angebot.

Blick und FinanceScout24 haben einen neuen, transparenten Autoversicherungsvergleich lanciert. Dieser Vergleich zeigt basierend auf einem Matchingscore die passenden Versicherungen an und sortiert die Ergebnisse nach Preis. Dank des direkten Leistungs- und Preisvergleichs können Sie sofort Angebote einholen und auch direkt abschliessen. Hier geht es zum Rechner inkl. Exklusiv-Angebot.

Was sagst du dazu?
Liebe Leserin, Lieber Leser
Der Kommentarbereich von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast. Noch kein Blick+-Abo? Finde unsere Angebote hier:
Hast du bereits ein Abo?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen