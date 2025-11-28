Darum gehts
Einfach antippen und schon spurten sie los: Elektroautos scheinen vor Kraft zu strotzen und hängen beim Start an der Ampel sogar viel stärkere Modelle mit Verbrennungsmotor ab. Weil Elektromotoren ab dem Anlaufen schon das volle Drehmoment liefern, haben sie beim Anfahren massive Vorteile.
Aber: Das macht sie noch lange nicht zu guten Zugfahrzeugen für Anhänger oder Caravans. Wer mit seinem neuen Stromer samt Wohnwagen in die Ferien fahren will, muss schon beim Kauf beachten: Ist unter den technischen Daten überhaupt eine Anhängelast angegeben? Und wäre eine Kupplung lieferbar?
Die meisten Stromer müssen passen
Der Löwenanteil unter den mittlerweile älteren Elektro-PWs fällt als Zugfahrzeug komplett aus. Bei City-Cars wie BMW i3, Honda e oder dem elektrischen Fiat 500e verwundert das nicht. Grössere Fahrzeuge wie der Mini-SUV Opel Mokka-e oder DS 3 Crossback E-Tense dürfen nichts ziehen. Und selbst der bis zu 1108 PS starke Porsche Taycan und der technisch verwandte Audi E-Tron GT müssen beim Schleppen passen. Immerhin kommen jetzt auch vermehrt Ministromer mit Anhängelasten: Der neue Renault 5 E-Tech Electric kann 500, der Citroën ë-C3 gar 550 Kilogramm ziehen.
Bei diesen Modellen mit Elektroantrieb sind keine Anhängelasten angegeben – dementsprechend ist auch kein Anhängerbetrieb möglich:
Barth 500e, Alfa Romeo Junior, Audi E-Tron GT, BMW i3, BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Han, BYD Seal, Chevrolet Volt (bis 2015), Citroën ë-C4, Citroën e-C4X, Cupra Born, Dacia Spring, DS 3 E-Tense, Fiat 500e, Fiat 600e, Genesis G80 Electrified, Honda e, Honda e:Ny1, Hyundai Ioniq Electric, Hyundai Kona Electric, Jeep Avenger, Kia e-Niro (bis 2022), Kia e-Soul, Kia EV3, Lexus UX 300e, Lucid Air, Maserati GranTurismo und GranCabrio Folgore, Mazda MX-30, Mercedes EQV, Mercedes eVito, Mercedes G 580 EQ, Mini Cooper E, Nissan Leaf, Opel Ampera-e, Opel Astra Electric, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008, Peugeot e-208, Peugeot e-308, Porsche Taycan, Renault Twingo Electric, Renault Zoe, Rolls-Royce Spectre, Smart EQ Fortwo und Forfour, VW E-Golf (bis 2019), VW E-Up, VW ID.3
Elektro-SUVs taugen eher als Zugfahrzeuge (siehe unten). Aber selbst dann sind die Unterschiede riesig: Jaguars I-Pace darf nur Anhänger bis zu 750 Kilogramm Gewicht ziehen – das reicht für kaum eine Handvoll kleiner Wohnwagen-Modelle auf dem Markt. Dagegen schaffen Teslas Model X bis zu 2250 Kilogramm und der BMW iX gar 2500 Kilo weg. Platz 1 gehört dem Maxus eTerron 9, der 3500 Kilogramm ziehen darf! Jenseits 750 Kilo Anhängergewicht braucht der Fahrer aber die Anhängerprüfung (Führerausweis E). Bei brandneuen und günstigeren E-Modellen scheint sich aber nun eine Trendwende anzudeuten: VWs ID.7 darf gebremst eine Tonne (mit Allrad gar 1,8 Tonnen) ziehen, BMWs i5 schafft sogar 1500 Kilogramm (mit Allrad zwei Tonnen).
Schwere Batterie, ausgeklügelte Aerodynamik
Warum dürfen meist ältere Stromer spurten, aber nur selten Anhänger ziehen? Vor allem liegts an der Batterie, die Elektroautos schwer macht und damit den Spielraum für zusätzliches Anhängergewicht verkleinert. Ausserdem werden die Karosserien um die Batterie im Unterboden herumkonstruiert, um diese auch zu schützen. Damit fehlen vielen Stromern die nötigen inneren Versteifungen, die eine Anhängerkupplung erfordern würde.
Diese vier Kriterien sollten Sie bei der Suche nach einem Anhänger oder Caravan beachten:
- Wichtigste Voraussetzung: Das Anhänger-Gesamtgewicht darf die im Fahrzeugausweis eingetragene Anhängelast nicht übersteigen, sonst drohen Bussen und Schäden! Beispiel: Der Mercedes EQC (Anhängelast gebremst 1800 kg) darf einen 1200 kg schweren Caravan ziehen. Aber den Wohnwagen bis zu dessen erlaubtem Gesamtgewicht von 2000 kg zu beladen geht nicht! Wenn die Polizei nachwiegt, wirds teuer.
- Ausreichende Motorleistung ist nicht konkret gesetzlich geregelt, aber ein Gespann muss an einer 15%-Steigung angefahren werden können – oder alternativ bei 12% fünfmal innert fünf Minuten. Rote Karte also für Kleinwagen und kleine Stromer, deren Batterie das manchmal überfordern dürfte. So passts: Wenn Zugfahrzeug- plus Anhängergewicht geteilt durch die PS weniger als den Wert 37 ergeben. Heisst: Das Auto zieht pro PS weniger als 37 kg. Beim EQC wären das 2495 kg (Auto) plus 1200 kg (Caravan) geteilt durch 408 (PS): 9,05 – passt.
- Langer Radstand hilft, weil das Gespann so stabiler unterwegs ist. Könnte für manchen Kleinwagen oder manch kleines SUV die rote Karte bedeuten.
- Automatikgetriebe und 4x4 sind nicht zwingend, machen das Anfahren aber einfacher. Viele Autos verfügen bereits über eine elektronische Stabilitätskontrolle (ESP), die auch den Anhänger einbezieht und sein Ausbrechen verhindern kann.
Und schliesslich werden die Konstruktion und das Strommanagement von Elektroautos auf minimalen Verbrauch ausgelegt: Die Karosserieform wird aerodynamisch ausgefeilt, um den Verbrauch zu senken. Schon kleine Kameras statt grosser Aussenspiegel können ein paar Kilometer zusätzlicher Reichweite bringen. Hängt man diesem ausgeklügelten Gesamtsystem einen im Wind stehenden Klotz namens Anhänger an, leidet die Reichweite massiv.
Stromer-Problem Fahrradträger
Wer sich aus Umweltgründen ein Elektroauto gekauft hat, ist oft auch viel mit dem Velo unterwegs. Aber: Ohne Kupplung fehlt vor allem bei den kleinen Stromern die Möglichkeit, am Heck einen Veloträger zu montieren, weil sich diese Systeme auf der Anhängerkupplung abstützen. Ein Dachträger ist oft auch keine Alternative: Honda e oder Renault Zoe beispielsweise dürfen nicht ein Gramm huckepack nehmen, im Gegensatz zu einem konventionellen VW Polo. Allerdings finden sich inzwischen für manche Modelle spezielle Zubehör-Kupplungen, die als Stützpunkt für den Träger genutzt werden können. Für Anhänger sind die allerdings tabu.
So viel dürfen Elektroautos ziehen
|Modell
|Anhängelast gebremst in kg
|Anhängelast ungebremst in kg
|Alpine A290
|500
|500
|Alpine A390
|1350
|750
|Audi A6 E-Tron
|2100
|750
|Audi Q4 E-Tron
|1000 (1200 mit Allrad)
|750
|Audi Q6 E-Tron
|2000 (2400 mit Allrad)
|750
|Audi Q8 E-Tron
|1800
|750
|Audi S6 E-Tron
|2100
|750
|Audi SQ6 E-Tron
|2400
|750
|BMW i4
|1600
|750
|BMW i5
|1500 (2000 mit Allrad)
|750
|BMW i7 (nur xDrive60)
|2000
|750
|BMW iX
|2500
|750
|BMW iX1
|750 (1200 mit Allrad)
|750
|BMW iX2
|750 (1200 mit Allrad)
|750
|BMW iX3 (aktuell nur 50 xDrive)
|2000
|750
|BYD Atto 2
|750
|750
|BYD Seal
|750 (1500 mit Allrad)
|750
|BYD Sealion 7
|750 (1500 mit Allrad)
|750
|Cadillac Lyriq
|1587
|750
|Cadillac Optiq
|680
|k.A.
|Cadillac Vistiq
|2000
|750
|Citroën ë-Berlingo
|750
|750
|Citroën ë-C3
|550
|550
|Citroën ë-C3 Aircross
|350 (550 mit grosser Batterie)
|350 (550 mit grosser Batterie)
|Citroën ë-C5 Aircross
|1250
|750
|Citroën ë-Spacetourer
|1000
|750
|Cupra Tavascan
|1000 (1200 mit Allrad)
|750
|DS No. 8
|1200–1400 (je nach Antrieb und Batterie)
|750
|Fiat Grande Panda
|550
|550
|Fisker Ocean
|1090 (mit grosser Batterie 1820)
|k.A. (750)
|Ford Capri
|1000 (1200 mit Allrad)
|750
|Ford E-Tourneo Courier
|750
|750
|Ford E-Tourneo Custom
|2000
|750
|Ford Explorer
|1000 (1200 mit Allrad)
|750
|Ford F-150 Lightning
|3492
|750
|Ford Mustang Mach-E
|750–1500 (je nach Antrieb und Batterie)
|750
|Ford Puma Gen-E
|750
|750
|Genesis GV60
|1600
|750
|Genesis GV70 Electrified
|1800
|750
|Hyundai Ioniq 5
|750–1600 (je nach Batterie)
|750
|Hyundai Ioniq 6
|750–1500 (je nach Batterie)
|750
|Hyundai Ioniq 9
|1600 (2500 mit Allrad)
|750
|Hyundai Kona
|300 (750 mit grosser Batterie)
|300
|Jaguar I-Pace
|750
|750
|Jeep Compass
|1000
|750
|KGM Korando E-Motion
|1500
|500
|KGM Torres EVX
|1500
|500
|Kia EV3
|500 (1000 mit grosser Batterie)
|500 (750 mit grosser Batterie)
|Kia EV4
|500 (1000 mit grosser Batterie)
|500 (750 mit grosser Batterie)
|Kia EV5
|1200
|750
|Kia EV6
|750 (1800 mit grosser Batterie)
|750
|Kia EV9
|900 (2500 mit Allrad)
|450 (750)
|Kia Niro EV
|750
|300
|Kia PV5 Passenger
|1500
|750
|Leapmotor B10
|750
|750
|Leapmotor C10
|1500
|750
|Lexus RZ
|750 (1500 mit Allrad)
|750
|Lotus Eletre
|2250
|750
|Lotus Emeya
|1225 (2250 je nach Leistung)
|750
|Lucid Gravity
|1600 (2500 mit grosser Batterie)
|750
|Maserati Grecale Folgore
|1800
|750
|Maxus eTerron 9
|3500
|750
|Maxus Mifa 9
|1000
|750
|Maxus T90 EV
|1000
|750
|Mazda 6e
|1500
|750
|Mercedes CLA
|1500 (1800 mit Allrad)
|750
|Mercedes EQA
|1500 (1800 mit Allrad)
|750
|Mercedes EQB
|1400 (1700 mit Allrad)
|750
|Mercedes EQC
|1800
|750
|Mercedes EQE
|750 (1700 mit Allrad)
|750
|Mercedes EQE SUV
|750 (1800 mit Allrad)
|750
|Mercedes EQS
|750 (1700 mit Allrad)
|750
|Mercedes EQS SUV
|750 (1800 mit Allrad)
|750
|Mercedes EQT
|1500
|750
|Mercedes GLC (EQ)
|2400
|750
|MG Marvel R
|750
|750
|MG4
|500
|500
|MG S5
|750
|750
|MG ZS EV
|500
|500
|Mini Aceman
|750
|750
|Mini Countryman E
|750 (1200 mit Allrad)
|750
|Nissan Ariya
|750 (1500 mit Allrad)
|750
|Nissan Leaf
|975
|k. A.
|Nissan Micra
|500
|500
|Nissan Townstar EV Kombi
|1500
|750
|Opel Combo-e
|750
|750
|Opel Frontera
|350 (550 mit grosser Batterie)
|350 (550 mit grosser Batterie)
|Opel Grandland
|1150–1350 (je nach Antrieb und Batterie)
|750
|Opel Zafira-e
|1000
|750
|Peugeot e-3008
|1200–1350 (je nach Antrieb und Batterie)
|750
|Peugeot e-5008
|1000
|750
|Peugeot e-Rifter
|750 (nur beim 5-Plätzer)
|750
|Peugeot e-Traveller
|1000
|750
|Polestar 2
|1500
|750
|Polestar 3
|1500 (2200 mit Allrad)
|750
|Polestar 4
|1500 (2000 mit Allrad)
|750
|Polestar 5
|1800
|750
|Porsche Cayenne Electric
|3000–3500 (je nach Ausstattung
|k. A.
|Porsche Macan Electric
|2000–2500 (je nach Antrieb)
|750
|Renault 4 E-Tech Electric
|750
|750
|Renault 5 E-Tech Electric
|500
|500
|Renault Kangoo E-Tech
|1500
|750
|Renault Megane E-Tech Electric
|900 (1100 mit grosser Batterie)
|750
|Renault Scenic E-Tech Electric
|1100
|750
|Skoda Elroq
|1000 (1800 mit Allrad)
|750
|Skoda Enyaq
|1000 (1800 mit Allrad)
|750
|Smart #1
|1600 (nur mit grosser Batterie)
|750
|Smart #3
|1600 (nur mit grosser Batterie)
|750
|Smart #5
|1600
|750
|Subaru Solterra
|750
|750
|Tesla Model 3
|1000
|750
|Tesla Model S
|1600 (nur mit Allrad)
|750
|Tesla Model X
|2250
|750
|Tesla Model Y
|1600
|750
|Toyota bZ4X
|750 (1500 mit Allrad)
|750
|Toyota Proace Verso Electric
|1000 (750 beim City Verso Electric)
|750
|Toyota Urban Cruiser
|750
|750
|Volvo EC40
|1500 (1800 mit Allrad)
|750
|Volvo ES90
|1600 (2000 mit Allrad)
|750
|Volvo EX30
|1000–1600 (je nach Antrieb und Batterie)
|750
|Volvo EX40
|1500 (1800 mit Allrad)
|750
|Volvo EX90
|1500 (2200 mit Allrad)
|750
|VW E-Caravelle
|2000
|750
|VW E-Transporter
|2000
|750
|VW ID.Buzz
|1000–1800 (je nach Antrieb und Batterie)
|750
|VW ID.4
|1000–1800 (je nach Antrieb und Batterie)
|750
|VW ID.5
|1000 (1800 mit Allrad)
|750
|VW ID.7
|1000 (1800 mit Allrad)
|750
|XPeng G6
|1500
|750
|XPeng G9
|1500
|750
|Zeekr 001
|1500 (2000 mit Allrad)
|750
|Zeekr 7X
|2000
|750
|Zeekr X
|1600
|750
Bei nicht aufgeführten Modellen ist Anhängerbetrieb vom Hersteller ausgeschlossen.
