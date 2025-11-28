Die Zusammenfassung von Blick+-Artikeln ist unseren Nutzern mit Abo vorbehalten. Melde dich bitte an, falls du ein Abo hast.

Einfach antippen und schon spurten sie los: Elektroautos scheinen vor Kraft zu strotzen und hängen beim Start an der Ampel sogar viel stärkere Modelle mit Verbrennungsmotor ab. Weil Elektromotoren ab dem Anlaufen schon das volle Drehmoment liefern, haben sie beim Anfahren massive Vorteile.

Aber: Das macht sie noch lange nicht zu guten Zugfahrzeugen für Anhänger oder Caravans. Wer mit seinem neuen Stromer samt Wohnwagen in die Ferien fahren will, muss schon beim Kauf beachten: Ist unter den technischen Daten überhaupt eine Anhängelast angegeben? Und wäre eine Kupplung lieferbar?

Die meisten Stromer müssen passen

Der Löwenanteil unter den mittlerweile älteren Elektro-PWs fällt als Zugfahrzeug komplett aus. Bei City-Cars wie BMW i3, Honda e oder dem elektrischen Fiat 500e verwundert das nicht. Grössere Fahrzeuge wie der Mini-SUV Opel Mokka-e oder DS 3 Crossback E-Tense dürfen nichts ziehen. Und selbst der bis zu 1108 PS starke Porsche Taycan und der technisch verwandte Audi E-Tron GT müssen beim Schleppen passen. Immerhin kommen jetzt auch vermehrt Ministromer mit Anhängelasten: Der neue Renault 5 E-Tech Electric kann 500, der Citroën ë-C3 gar 550 Kilogramm ziehen.

Diese Stromer gibts nur ohne Anhänger Bei diesen Modellen mit Elektroantrieb sind keine Anhängelasten angegeben – dementsprechend ist auch kein Anhängerbetrieb möglich:

Barth 500e, Alfa Romeo Junior, Audi E-Tron GT, BMW i3, BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Han, BYD Seal, Chevrolet Volt (bis 2015), Citroën ë-C4, Citroën e-C4X, Cupra Born, Dacia Spring, DS 3 E-Tense, Fiat 500e, Fiat 600e, Genesis G80 Electrified, Honda e, Honda e:Ny1, Hyundai Ioniq Electric, Hyundai Kona Electric, Jeep Avenger, Kia e-Niro (bis 2022), Kia e-Soul, Kia EV3, Lexus UX 300e, Lucid Air, Maserati GranTurismo und GranCabrio Folgore, Mazda MX-30, Mercedes EQV, Mercedes eVito, Mercedes G 580 EQ, Mini Cooper E, Nissan Leaf, Opel Ampera-e, Opel Astra Electric, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008, Peugeot e-208, Peugeot e-308, Porsche Taycan, Renault Twingo Electric, Renault Zoe, Rolls-Royce Spectre, Smart EQ Fortwo und Forfour, VW E-Golf (bis 2019), VW E-Up, VW ID.3 Bei diesen Modellen mit Elektroantrieb sind keine Anhängelasten angegeben – dementsprechend ist auch kein Anhängerbetrieb möglich:

Barth 500e, Alfa Romeo Junior, Audi E-Tron GT, BMW i3, BYD Atto 3, BYD Dolphin, BYD Han, BYD Seal, Chevrolet Volt (bis 2015), Citroën ë-C4, Citroën e-C4X, Cupra Born, Dacia Spring, DS 3 E-Tense, Fiat 500e, Fiat 600e, Genesis G80 Electrified, Honda e, Honda e:Ny1, Hyundai Ioniq Electric, Hyundai Kona Electric, Jeep Avenger, Kia e-Niro (bis 2022), Kia e-Soul, Kia EV3, Lexus UX 300e, Lucid Air, Maserati GranTurismo und GranCabrio Folgore, Mazda MX-30, Mercedes EQV, Mercedes eVito, Mercedes G 580 EQ, Mini Cooper E, Nissan Leaf, Opel Ampera-e, Opel Astra Electric, Opel Corsa-e, Opel Mokka-e, Peugeot e-2008, Peugeot e-208, Peugeot e-308, Porsche Taycan, Renault Twingo Electric, Renault Zoe, Rolls-Royce Spectre, Smart EQ Fortwo und Forfour, VW E-Golf (bis 2019), VW E-Up, VW ID.3 Mehr

Elektro-SUVs taugen eher als Zugfahrzeuge (siehe unten). Aber selbst dann sind die Unterschiede riesig: Jaguars I-Pace darf nur Anhänger bis zu 750 Kilogramm Gewicht ziehen – das reicht für kaum eine Handvoll kleiner Wohnwagen-Modelle auf dem Markt. Dagegen schaffen Teslas Model X bis zu 2250 Kilogramm und der BMW iX gar 2500 Kilo weg. Platz 1 gehört dem Maxus eTerron 9, der 3500 Kilogramm ziehen darf! Jenseits 750 Kilo Anhängergewicht braucht der Fahrer aber die Anhängerprüfung (Führerausweis E). Bei brandneuen und günstigeren E-Modellen scheint sich aber nun eine Trendwende anzudeuten: VWs ID.7 darf gebremst eine Tonne (mit Allrad gar 1,8 Tonnen) ziehen, BMWs i5 schafft sogar 1500 Kilogramm (mit Allrad zwei Tonnen).

Schwere Batterie, ausgeklügelte Aerodynamik

Warum dürfen meist ältere Stromer spurten, aber nur selten Anhänger ziehen? Vor allem liegts an der Batterie, die Elektroautos schwer macht und damit den Spielraum für zusätzliches Anhängergewicht verkleinert. Ausserdem werden die Karosserien um die Batterie im Unterboden herumkonstruiert, um diese auch zu schützen. Damit fehlen vielen Stromern die nötigen inneren Versteifungen, die eine Anhängerkupplung erfordern würde.

Passt der Anhänger zum Auto? Diese vier Kriterien sollten Sie bei der Suche nach einem Anhänger oder Caravan beachten: Wichtigste Voraussetzung: Das Anhänger-Gesamtgewich t darf die im Fahrzeugausweis eingetragene Anhängelast nicht übersteigen, sonst drohen Bussen und Schäden! Beispiel: Der Mercedes EQC (Anhängelast gebremst 1800 kg) darf einen 1200 kg schweren Caravan ziehen. Aber den Wohnwagen bis zu dessen erlaubtem Gesamtgewicht von 2000 kg zu beladen geht nicht! Wenn die Polizei nachwiegt, wirds teuer.

t darf die im Fahrzeugausweis eingetragene nicht übersteigen, sonst drohen Bussen und Schäden! Beispiel: Der Mercedes EQC (Anhängelast gebremst 1800 kg) darf einen 1200 kg schweren Caravan ziehen. Aber den Wohnwagen bis zu dessen erlaubtem Gesamtgewicht von 2000 kg zu beladen geht nicht! Wenn die Polizei nachwiegt, wirds teuer. Ausreichende Motorleistung ist nicht konkret gesetzlich geregelt, aber ein Gespann muss an einer 15%-Steigung angefahren werden können – oder alternativ bei 12% fünfmal innert fünf Minuten. Rote Karte also für Kleinwagen und kleine Stromer, deren Batterie das manchmal überfordern dürfte. So passts: Wenn Zugfahrzeug- plus Anhängergewicht geteilt durch die PS weniger als den Wert 37 ergeben. Heisst: Das Auto zieht pro PS weniger als 37 kg. Beim EQC wären das 2495 kg (Auto) plus 1200 kg (Caravan) geteilt durch 408 (PS): 9,05 – passt.

ist nicht konkret gesetzlich geregelt, aber ein Gespann muss an einer 15%-Steigung angefahren werden können – oder alternativ bei 12% fünfmal innert fünf Minuten. Rote Karte also für Kleinwagen und kleine Stromer, deren Batterie das manchmal überfordern dürfte. So passts: Wenn Zugfahrzeug- plus Anhängergewicht geteilt durch die PS weniger als den Wert 37 ergeben. Heisst: Das Auto zieht pro PS weniger als 37 kg. Beim EQC wären das 2495 kg (Auto) plus 1200 kg (Caravan) geteilt durch 408 (PS): 9,05 – passt. Langer Radstand hilft, weil das Gespann so stabiler unterwegs ist. Könnte für manchen Kleinwagen oder manch kleines SUV die rote Karte bedeuten.

hilft, weil das Gespann so stabiler unterwegs ist. Könnte für manchen Kleinwagen oder manch kleines SUV die rote Karte bedeuten. Automatikgetriebe und 4x4 sind nicht zwingend, machen das Anfahren aber einfacher. Viele Autos verfügen bereits über eine elektronische Stabilitätskontrolle (ESP), die auch den Anhänger einbezieht und sein Ausbrechen verhindern kann. Diese vier Kriterien sollten Sie bei der Suche nach einem Anhänger oder Caravan beachten: Wichtigste Voraussetzung: Das Anhänger-Gesamtgewich t darf die im Fahrzeugausweis eingetragene Anhängelast nicht übersteigen, sonst drohen Bussen und Schäden! Beispiel: Der Mercedes EQC (Anhängelast gebremst 1800 kg) darf einen 1200 kg schweren Caravan ziehen. Aber den Wohnwagen bis zu dessen erlaubtem Gesamtgewicht von 2000 kg zu beladen geht nicht! Wenn die Polizei nachwiegt, wirds teuer.

t darf die im Fahrzeugausweis eingetragene nicht übersteigen, sonst drohen Bussen und Schäden! Beispiel: Der Mercedes EQC (Anhängelast gebremst 1800 kg) darf einen 1200 kg schweren Caravan ziehen. Aber den Wohnwagen bis zu dessen erlaubtem Gesamtgewicht von 2000 kg zu beladen geht nicht! Wenn die Polizei nachwiegt, wirds teuer. Ausreichende Motorleistung ist nicht konkret gesetzlich geregelt, aber ein Gespann muss an einer 15%-Steigung angefahren werden können – oder alternativ bei 12% fünfmal innert fünf Minuten. Rote Karte also für Kleinwagen und kleine Stromer, deren Batterie das manchmal überfordern dürfte. So passts: Wenn Zugfahrzeug- plus Anhängergewicht geteilt durch die PS weniger als den Wert 37 ergeben. Heisst: Das Auto zieht pro PS weniger als 37 kg. Beim EQC wären das 2495 kg (Auto) plus 1200 kg (Caravan) geteilt durch 408 (PS): 9,05 – passt.

ist nicht konkret gesetzlich geregelt, aber ein Gespann muss an einer 15%-Steigung angefahren werden können – oder alternativ bei 12% fünfmal innert fünf Minuten. Rote Karte also für Kleinwagen und kleine Stromer, deren Batterie das manchmal überfordern dürfte. So passts: Wenn Zugfahrzeug- plus Anhängergewicht geteilt durch die PS weniger als den Wert 37 ergeben. Heisst: Das Auto zieht pro PS weniger als 37 kg. Beim EQC wären das 2495 kg (Auto) plus 1200 kg (Caravan) geteilt durch 408 (PS): 9,05 – passt. Langer Radstand hilft, weil das Gespann so stabiler unterwegs ist. Könnte für manchen Kleinwagen oder manch kleines SUV die rote Karte bedeuten.

hilft, weil das Gespann so stabiler unterwegs ist. Könnte für manchen Kleinwagen oder manch kleines SUV die rote Karte bedeuten. Automatikgetriebe und 4x4 sind nicht zwingend, machen das Anfahren aber einfacher. Viele Autos verfügen bereits über eine elektronische Stabilitätskontrolle (ESP), die auch den Anhänger einbezieht und sein Ausbrechen verhindern kann. Mehr

Und schliesslich werden die Konstruktion und das Strommanagement von Elektroautos auf minimalen Verbrauch ausgelegt: Die Karosserieform wird aerodynamisch ausgefeilt, um den Verbrauch zu senken. Schon kleine Kameras statt grosser Aussenspiegel können ein paar Kilometer zusätzlicher Reichweite bringen. Hängt man diesem ausgeklügelten Gesamtsystem einen im Wind stehenden Klotz namens Anhänger an, leidet die Reichweite massiv.

Stromer-Problem Fahrradträger

Wer sich aus Umweltgründen ein Elektroauto gekauft hat, ist oft auch viel mit dem Velo unterwegs. Aber: Ohne Kupplung fehlt vor allem bei den kleinen Stromern die Möglichkeit, am Heck einen Veloträger zu montieren, weil sich diese Systeme auf der Anhängerkupplung abstützen. Ein Dachträger ist oft auch keine Alternative: Honda e oder Renault Zoe beispielsweise dürfen nicht ein Gramm huckepack nehmen, im Gegensatz zu einem konventionellen VW Polo. Allerdings finden sich inzwischen für manche Modelle spezielle Zubehör-Kupplungen, die als Stützpunkt für den Träger genutzt werden können. Für Anhänger sind die allerdings tabu.

So viel dürfen Elektroautos ziehen

Modell Anhängelast gebremst in kg Anhängelast ungebremst in kg Alpine A290 500 500 Alpine A390 1350 750 Audi A6 E-Tron 2100 750 Audi Q4 E-Tron 1000 (1200 mit Allrad) 750 Audi Q6 E-Tron 2000 (2400 mit Allrad) 750 Audi Q8 E-Tron 1800 750 Audi S6 E-Tron 2100 750 Audi SQ6 E-Tron 2400 750 BMW i4 1600 750 BMW i5 1500 (2000 mit Allrad) 750 BMW i7 (nur xDrive60) 2000 750 BMW iX 2500 750 BMW iX1 750 (1200 mit Allrad) 750 BMW iX2 750 (1200 mit Allrad) 750 BMW iX3 (aktuell nur 50 xDrive) 2000 750 BYD Atto 2 750 750 BYD Seal 750 (1500 mit Allrad) 750 BYD Sealion 7 750 (1500 mit Allrad) 750 Cadillac Lyriq 1587 750 Cadillac Optiq 680 k.A. Cadillac Vistiq 2000 750 Citroën ë-Berlingo 750 750 Citroën ë-C3 550 550 Citroën ë-C3 Aircross 350 (550 mit grosser Batterie) 350 (550 mit grosser Batterie) Citroën ë-C5 Aircross 1250 750 Citroën ë-Spacetourer 1000 750 Cupra Tavascan 1000 (1200 mit Allrad) 750 DS No. 8 1200–1400 (je nach Antrieb und Batterie) 750 Fiat Grande Panda 550 550 Fisker Ocean 1090 (mit grosser Batterie 1820) k.A. (750) Ford Capri 1000 (1200 mit Allrad) 750 Ford E-Tourneo Courier 750 750 Ford E-Tourneo Custom 2000 750 Ford Explorer 1000 (1200 mit Allrad) 750 Ford F-150 Lightning 3492 750 Ford Mustang Mach-E 750–1500 (je nach Antrieb und Batterie) 750 Ford Puma Gen-E 750 750 Genesis GV60 1600 750 Genesis GV70 Electrified 1800 750 Hyundai Ioniq 5 750–1600 (je nach Batterie) 750 Hyundai Ioniq 6 750–1500 (je nach Batterie) 750 Hyundai Ioniq 9 1600 (2500 mit Allrad) 750 Hyundai Kona 300 (750 mit grosser Batterie) 300 Jaguar I-Pace 750 750 Jeep Compass 1000 750 KGM Korando E-Motion 1500 500 KGM Torres EVX 1500 500 Kia EV3 500 (1000 mit grosser Batterie) 500 (750 mit grosser Batterie) Kia EV4 500 (1000 mit grosser Batterie) 500 (750 mit grosser Batterie) Kia EV5 1200 750 Kia EV6 750 (1800 mit grosser Batterie) 750 Kia EV9 900 (2500 mit Allrad) 450 (750) Kia Niro EV 750 300 Kia PV5 Passenger 1500 750 Leapmotor B10 750 750 Leapmotor C10 1500 750 Lexus RZ 750 (1500 mit Allrad) 750 Lotus Eletre 2250 750 Lotus Emeya 1225 (2250 je nach Leistung) 750 Lucid Gravity 1600 (2500 mit grosser Batterie) 750 Maserati Grecale Folgore 1800 750 Maxus eTerron 9 3500 750 Maxus Mifa 9 1000 750 Maxus T90 EV 1000 750 Mazda 6e 1500 750 Mercedes CLA 1500 (1800 mit Allrad) 750 Mercedes EQA 1500 (1800 mit Allrad) 750 Mercedes EQB 1400 (1700 mit Allrad) 750 Mercedes EQC 1800 750 Mercedes EQE 750 (1700 mit Allrad) 750 Mercedes EQE SUV 750 (1800 mit Allrad) 750 Mercedes EQS 750 (1700 mit Allrad) 750 Mercedes EQS SUV 750 (1800 mit Allrad) 750 Mercedes EQT 1500 750 Mercedes GLC (EQ) 2400 750 MG Marvel R 750 750 MG4 500 500 MG S5 750 750 MG ZS EV 500 500 Mini Aceman 750 750 Mini Countryman E 750 (1200 mit Allrad) 750 Nissan Ariya 750 (1500 mit Allrad) 750 Nissan Leaf 975 k. A. Nissan Micra 500 500 Nissan Townstar EV Kombi 1500 750 Opel Combo-e 750 750 Opel Frontera 350 (550 mit grosser Batterie) 350 (550 mit grosser Batterie) Opel Grandland 1150–1350 (je nach Antrieb und Batterie) 750 Opel Zafira-e 1000 750 Peugeot e-3008 1200–1350 (je nach Antrieb und Batterie) 750 Peugeot e-5008 1000 750 Peugeot e-Rifter 750 (nur beim 5-Plätzer) 750 Peugeot e-Traveller 1000 750 Polestar 2 1500 750 Polestar 3 1500 (2200 mit Allrad) 750 Polestar 4 1500 (2000 mit Allrad) 750 Polestar 5 1800 750 Porsche Cayenne Electric 3000–3500 (je nach Ausstattung k. A. Porsche Macan Electric 2000–2500 (je nach Antrieb) 750 Renault 4 E-Tech Electric 750 750 Renault 5 E-Tech Electric 500 500 Renault Kangoo E-Tech 1500 750 Renault Megane E-Tech Electric 900 (1100 mit grosser Batterie) 750 Renault Scenic E-Tech Electric 1100 750 Skoda Elroq 1000 (1800 mit Allrad) 750 Skoda Enyaq 1000 (1800 mit Allrad) 750 Smart #1 1600 (nur mit grosser Batterie) 750 Smart #3 1600 (nur mit grosser Batterie) 750 Smart #5 1600 750 Subaru Solterra 750 750 Tesla Model 3 1000 750 Tesla Model S 1600 (nur mit Allrad) 750 Tesla Model X 2250 750 Tesla Model Y 1600 750 Toyota bZ4X 750 (1500 mit Allrad) 750 Toyota Proace Verso Electric 1000 (750 beim City Verso Electric) 750 Toyota Urban Cruiser 750 750 Volvo EC40 1500 (1800 mit Allrad) 750 Volvo ES90 1600 (2000 mit Allrad) 750 Volvo EX30 1000–1600 (je nach Antrieb und Batterie) 750 Volvo EX40 1500 (1800 mit Allrad) 750 Volvo EX90 1500 (2200 mit Allrad) 750 VW E-Caravelle 2000 750 VW E-Transporter 2000 750 VW ID.Buzz 1000–1800 (je nach Antrieb und Batterie) 750 VW ID.4 1000–1800 (je nach Antrieb und Batterie) 750 VW ID.5 1000 (1800 mit Allrad) 750 VW ID.7 1000 (1800 mit Allrad) 750 XPeng G6 1500 750 XPeng G9 1500 750 Zeekr 001 1500 (2000 mit Allrad) 750 Zeekr 7X 2000 750 Zeekr X 1600 750

Bei nicht aufgeführten Modellen ist Anhängerbetrieb vom Hersteller ausgeschlossen.