Langlebigkeit als Versprechen: Toyota Schweiz dehnt die Relax Garantie deshalb auf 15 Jahre aus. Managing Director Christian Künstler erklärt, warum Toyota diesen Schritt jetzt macht, wie Occasionen profitieren – und was passiert, wenn unterwegs etwas ausfällt.

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Herr Künstler, Toyota bietet neuerdings auf allen Personenwagen 15 Jahre Garantie an. Was ist daran neu?

Christian Künstler: Toyota hat bereits bisher eine Service-aktivierte Garantie von 10 Jahren oder 185’000 km angeboten. Neu ist vor allem die verlängerte Laufzeit auf 15 Jahre bzw. 250’000 km bei den Personenwagen.

Warum nahm Toyota diese umfangreiche Erweiterung vor – und warum gerade jetzt?

In den letzten Jahren konnten wir mit unserer Service-aktivierten 10-Jahres-Garantie umfassend Erfahrungen sammeln, und unsere Produkte haben sich bewährt. Die Erweiterung auf 15 Jahre war für uns der nächste logische Schritt. In einer schwierigen weltpolitischen Lage sind wir zudem der Meinung, dass wir unseren Kundinnen und Kunden damit eine umfangreiche Sicherheit bei ihrer Mobilität bieten können. Zusätzlich wollen wir in der heutigen Wegwerfkultur bewusst ein Zeichen für Langlebigkeit setzen.

Sie sprechen immer von «Service-aktiviert». Was bedeutet das genau?

Service-aktiviert bedeutet, dass sich die Garantie jedes Mal um ein Jahr verlängert, wenn der Toyota-Kunde die Wartung in einem offiziellen Toyota-Betrieb durchführen lässt. Die Relax Garantie von 15 Jahren gilt auf allen unseren Personenwagen und allen Antrieben wie Voll-Hybrid, Plug-in-Hybrid, Wasserstoff, reinelektrisch sowie Diesel- und Benzinmotoren. Bei dieser Komplexität ist es wichtig, dass nur ausgewiesene Fachleute die Fahrzeuge warten, um ein so langes Versprechen über 15 Jahre einhalten zu können.

Was ist mit Occasionen und bereits zugelassenen Fahrzeugen: Wer kann profitieren, wie weit zurück, und wie funktioniert die Übertragbarkeit beim Weiterverkauf?

Die Service-aktivierte Garantie gilt für alle Toyota-Fahrzeuge, die für den europäischen Markt gebaut wurden – auch rückwirkend. Sie ist an die Chassis-Nummer gebunden und bleibt somit auch beim Weiterverkauf vollständig erhalten. Dadurch profitieren sowohl Erst- als auch Folgebesitzer von der langfristigen Absicherung. Konkret: Wer heute mit einem zwölfjährigen Corolla unterwegs ist und noch keine 250’000 km auf dem Tacho hat, profitiert ebenfalls.

15 Jahre Toyota Relax Garantie Ab dem 1. Juni 2026 profitieren alle Toyota-Kundinnen und -Kunden von Personenwagen von einer erweiterten Relax Garantie. Neu ist dein Toyota mit der Service-aktivierten Relax Garantie bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder 250’000 Kilometern abgesichert. Das Versprechen umfasst den Schutz einer Vielzahl zentraler Komponenten aus den Bereichen Mechanik, Elektrik sowie Elektronik, sodass du dich jederzeit auf die bewährte Zuverlässigkeit deines Toyotas verlassen kannst. Kommt hinzu: Die Toyota Relax Garantie ist fahrzeuggebunden und bleibt auch bei einem Besitzerwechsel bestehen. Die wichtigsten Vorteile im Überblick: 15 Jahre Relax Garantie: Automatische Verlängerung nach jedem Service beim Toyota-Partner bis zum nächsten Intervall.

Automatische Verlängerung nach jedem Service beim Toyota-Partner bis zum nächsten Intervall. Auch für Occasionen: Voller Schutz für alle geprüften Bauteile – selbst nach Service-Unterbrüchen.

Voller Schutz für alle geprüften Bauteile – selbst nach Service-Unterbrüchen. Mobilitätsschutz: Zuverlässige Hilfe im Ernstfall, damit du immer mobil bleibst. Ab dem 1. Juni 2026 profitieren alle Toyota-Kundinnen und -Kunden von Personenwagen von einer erweiterten Relax Garantie. Neu ist dein Toyota mit der Service-aktivierten Relax Garantie bis zu einem Fahrzeugalter von 15 Jahren oder 250’000 Kilometern abgesichert. Das Versprechen umfasst den Schutz einer Vielzahl zentraler Komponenten aus den Bereichen Mechanik, Elektrik sowie Elektronik, sodass du dich jederzeit auf die bewährte Zuverlässigkeit deines Toyotas verlassen kannst. Kommt hinzu: Die Toyota Relax Garantie ist fahrzeuggebunden und bleibt auch bei einem Besitzerwechsel bestehen. Die wichtigsten Vorteile im Überblick: 15 Jahre Relax Garantie: Automatische Verlängerung nach jedem Service beim Toyota-Partner bis zum nächsten Intervall.

Automatische Verlängerung nach jedem Service beim Toyota-Partner bis zum nächsten Intervall. Auch für Occasionen: Voller Schutz für alle geprüften Bauteile – selbst nach Service-Unterbrüchen.

Voller Schutz für alle geprüften Bauteile – selbst nach Service-Unterbrüchen. Mobilitätsschutz: Zuverlässige Hilfe im Ernstfall, damit du immer mobil bleibst. Zur Relax Garantie

Wenn unterwegs etwas ausfällt: Was passiert konkret – wen ruft man an, wie schnell gibt es Ersatzmobilität?

Mit der Garantie ist auch die Assistance über 15 Jahre inbegriffen. Der betroffene Fahrer ruft die Assistance-Hotline an. Diese hilft dann umgehend und kümmert sich um alles.

Welche Datenbasis erlaubt Toyota, so weit zu gehen – was gibt die Sicherheit, dass 15 Jahre tragbar sind?

Wir können die Garantieerweiterung auf eine breite Datenbasis abstützen: Toyota gilt seit Jahren weltweit als eine der zuverlässigsten Automarken – Pannenstatistiken und die hohe Kundenzufriedenheit sprechen klar für die Qualität der Fahrzeuge. Ergänzt wird dies durch jahrzehntelange Erfahrungswerte aus Millionen von Fahrzeugen im Einsatz. Diese Kombination gibt Toyota die Sicherheit, eine Laufzeit von bis zu 15 Jahren wirtschaftlich und qualitativ verantworten zu können.

Wie gross ist der Öko-Effekt eines Autos, das drei bis fünf Jahre länger genutzt wird – und wie kommuniziert Toyota das seriös, ohne Greenwashing?

Ein Auto drei bis fünf Jahre länger zu nutzen, verbessert die CO₂-Bilanz deutlich, da sich die emissionsintensive Produktion auf mehr Nutzungsjahre verteilt. Toyota kommuniziert das bewusst sachlich: lange Lebensdauer durch Qualität und Programme wie die Service-aktivierte Relax Garantie – mit Fokus auf echte Nutzungseffekte statt überzogener Versprechen. Die Erfahrung aus der 10-Jahres-Garantie hat zudem gezeigt, dass der Wiederverkaufswert einer Toyota-Occasion mit der Garantie-Erweiterung nochmals an Wert gewinnt.

Viele Kundinnen und Kunden fragen nach Kostenwahrheit: Was kostet der Weg zur 15-Jahres-Garantie über die Jahre ungefähr – und wie rechtfertigt Toyota das preislich?

Für die Service-aktivierte Relax Garantie entstehen keine zusätzlichen Kosten für den Kunden. Sie wird automatisch aktiviert, wenn die periodische Wartung bei einem offiziellen Toyota-Partner durchgeführt wird. Die Kosten entsprechen somit dem regulären Service – im Gegenzug bietet Toyota langfristige Sicherheit und Planbarkeit ohne Mehrbelastung.

In welchen Fällen sagt Toyota auch klar Nein? Und welche Nutzung, Umbauten oder Wartungslücken führen dazu, dass ein Anspruch nicht greift?

Es gibt klar definierte Grenzen: Rennstreckenbetrieb ist zum Beispiel von der Garantie ausgeschlossen. Im Gegensatz zu einigen Mitbewerbern führen bei Toyota Wartungslücken jedoch nicht automatisch zum Ausschluss – es gilt eine Karenzfrist von einem Monat nach dem Service. Innerhalb dieser Frist wird die Garantie wieder aktiviert. Das heisst: Auch wenn jemand länger nicht im Service war, kann ein Service beim offiziellen Toyota-Partner die Garantie reaktivieren.

Toyota gilt seit Jahren als langlebig. Was ist das eigentliche Geheimnis dahinter?

Es ist kein einzelner Faktor, sondern eine konsequent gelebte Kultur. Toyota kombiniert robuste Konstruktion mit langfristig erprobten Materialien und sehr stabilen Qualitätsprozessen. Technologien werden erst dann in die Serie gebracht, wenn sie wirklich ausgereift sind – das reduziert Ausfälle von Anfang an. Mit Kaizen verbessert sich das Unternehmen täglich in kleinen Schritten – jeder Mitarbeitende trägt dazu bei, Fehlerquellen systematisch zu reduzieren. Und mit Genchi Genbutsu gilt der Grundsatz, Probleme direkt vor Ort zu verstehen und an der Ursache zu lösen. Hinzu kommt eine enge, partnerschaftliche Zusammenarbeit mit Lieferanten, die denselben Qualitätsanspruch teilen.