Neue EU-Pläne: Verbrenner bleiben, Unternehmensflotten werden grün. Bis 2035 sollen bis zu 95 Prozent der Neufahrzeuge in Grossfirmen emissionsfrei sein. Die Quoten variieren je nach Land.

Darum gehts Flotten grosser Unternehmen in der EU müssen ab 2035 zu einem hohen Anteil emissionsfrei sein

Quote variiert je nach Wirtschaftskraft des jeweiligen Mitgliedslandes

Ersatzmassnahme für Aus des vorher geplanten Verbrenner-Verbots Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die EU-Kommission schlägt bekanntlich vor, Verbrenner auch nach 2035 noch zuzulassen. Stattdessen sollen Unternehmensflotten ab 2035 nahezu klimaneutral werden. Das geht aus Angaben der EU-Kommission zu ihrem Auto-Paket hervor, die am Dienstagabend veröffentlicht wurden.

Die für die Länder festgelegten Quoten orientieren sich unter anderem an der Wirtschaftsleistung pro Einwohner. Länder wie Deutschland, Belgien, Luxemburg oder die Niederlande haben die höchsten Ziele.

95 Prozent emissionsfrei

Bis 2035 sollen demnach neu in den Flotten grosser Unternehmen registrierte Fahrzeuge zu 95 Prozent emissionsfrei unterwegs sein. Für die meisten Fahrzeuge bedeutet dies, dass sie elektrisch betrieben würden. Bereits 2030 sollen neue Fahrzeuge dieser Flotten zu 54 Prozent emissionsfreie Autos und andere Fahrzeuge sein. Betroffen sind den Plänen nach Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden und mehr als 50 Millionen Euro Umsatz.

Für Länder mit einer etwas schwächeren Wirtschaftsleistung pro Einwohner, wie Frankreich oder Italien, liegt die Quote für 2035 bei 80 Prozent.

Details noch unbekannt

Das Vorhaben ist Teil des Vorschlags der EU-Kommission, auch nach 2035 Autos mit Verbrennungsmotor neu zuzulassen. Eigentlich hatten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments vor rund drei Jahren darauf verständigt, dass Neuwagen ab 2035 kein klimaschädliches CO2 mehr ausstossen dürfen. Von diesem 100-Prozent-Reduktionsziel wird nun Abstand genommen.

Damit dadurch aber nicht die EU-Klimaziele über Bord geworfen werden, müssen die zusätzlich ausgestossenen Emissionen kompensiert werden. Das soll einerseits durch mehr umweltfreundlich produzierten Stahl und durch mehr klimafreundlichere Kraftstoffe passieren. Wie das im Detail funktionieren soll, steht noch nicht fest. Andererseits erhofft man sich durch umweltfreundlichere Unternehmensflotten einen Anreiz für Investitionen in mehr Elektromobilität.