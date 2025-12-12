Verbrenner wird man auch künftig auf den Strassen sehen. Die EU hat sich gegen ein Technologieverbot entschieden und legt stattdessen neue Emissionsziele für die Autohersteller fest. Unsere Leser haben klare Meinungen. Die EU muss sich anschnallen, es hagelt Kritik.

Autohersteller sollen CO₂-Emissionen um 90 Prozent senken

Alessandro Kälin Redaktor Community

Brüssel tritt auf die Bremse. Anstelle eines Verbotes für Verbrennermotoren gibt es von der EU neue Emissionsziele für die Autoindustrie. Die Autohersteller sollen ihre CO₂-Emissionen um ganze 90 Prozent senken. Man wird als 2035 auch noch ein Auto mit Diesel- oder Benzinmotor kaufen und fahren können.

Vor der Entscheidung hat sich unter anderem vor allem Deutschland kritisch zu dem Verbrenner-Aus geäussert. Nun können aber auch alle in Deutschland gebauten Motoren weiter produziert und verkauft werden. Ein Sieg für die deutsche Autoindustrie. Aber was denken unsere Leser zu dem Entscheid?

«Die EU macht viel zu viele Vorschriften»

Ein Grossteil der Leserschaft freut sich darüber, dass sie weiterhin Verbrenner fahren können. Willy Rothenbühler kommentiert: «Bravo, endlich! Die Politik kann Vorgaben zu Emissionen geben, aber mit welcher Technologie sie erreicht werden, ist Sache der Produzenten und Konsumenten!»

Markus Zimmermann schreibt: «Wären Verbrennermotoren je verboten worden, hätten wir die Hobbypferde wieder zu Ackergäulen umfunktionieren müssen.» Ein Verbrenner-Aus hätte bis 2025 nie funktionieren können, meint er zudem.

Dominik Fuchs stellt die Frage: «Warum muss die EU den Mitgliedstaaten überhaupt ein Verbrenner-Aus vorschreiben? Sie hat auf eine Mischung zwischen Ökonomie und Ökologie zu achten. Die EU macht viel zu viele Vorschriften.»

«Zuerst die Autoindustrie zerstören und dann zurückrudern»

Viele schliessen sich der EU-Kritik an, vor allem in Bezug auf die deutsche Automobilindustrie. Peter Rohner schreibt: «Zu spät – das wirtschaftliche Desaster ist vor allem in Deutschland schon angerichtet!»

Auch Adrian Foscolini meint: «Alle, die inzwischen ihren Job verloren haben, werden dankbar sein. So ein Hohn!» Yves Grüebler kommentiert: «Toll, zuerst die europäische Autoindustrie zerstören und dann zurückrudern.»

«Wir gehen zurück ins Mittelalter»

Eine andere Gruppe ist frustriert darüber, dass die EU wieder gegen Elektroautos lenkt. Justin Sutter beschwert sich: «Das ist richtig bescheuert. Während Länder wie China und Norwegen ausschliesslich auf Elektro setzen und in die Zukunft gehen, gehen wir zurück ins Mittelalter.»

Peter Joseph Schütz schreibt: «Man hat seinerzeit auch die Eisenbahn und das Automobil verteufelt. Die Entwicklung wurde aber nicht aufgehalten. So wird es auch in der Zukunft sein.» Auch Hans Kempfer ist zuversichtlich: «Wetten, dass sich Elektroautos trotzdem durchsetzten?»

Mathias Schäfer fragt sich: «Warum sollte jemand im Jahr 2025 noch einen Stinker wollen? Alte, anfällige Technik, und das völlig überteuert verkauft! Ist etwas für Nostalgiker, aber sicher nicht für mich!»



