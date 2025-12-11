DE
Kehrtwende in Brüssel
EU kippt Verbrenner-Aus – Motoren bleiben erlaubt

Brüssel macht Kehrtwende beim Verbrenner-Aus. EU-Kommission und die bürgerliche Partei des Europa-Parlaments einigen sich auf neues Klimaziel: Statt Verkaufsverbot ab 2035 sollen Autohersteller CO₂-Emissionen um 90 Prozent senken. Ein Technologieverbot ist vom Tisch.
Publiziert: vor 16 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Ursula von der Leyen stimmt dem Aus vom Verbrenner-Aus zu.
Foto: keystone-sda.ch
Patrik BergerRedaktor Wirtschaft

Brüssel macht eine spektakuläre Kehrtwende! Nach nächtlichen Verhandlungen haben sich EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (67) und Manfred Weber (53), Chef der Europäischen Volkspartei, auf ein neues Klimaziel geeinigt – und damit das ursprüngliche Verbrenner-Aus kassiert, wie die «Bild» schreibt.

Statt eines kompletten Verkaufsverbots ab 2035 sollen Autohersteller ihre CO₂-Flottenemissionen nur noch um 90 Prozent senken müssen. Auch 2040 fällt das 100-Prozent-Ziel weg. Weber bestätigt gegenüber der «Bild»: «Damit ist das Technologieverbot für den Verbrenner vom Tisch. Alle in Deutschland gebauten Motoren können weiter produziert und verkauft werden.»

Die Details will Brüssel nächsten Dienstag präsentieren.

+++ Update folgt +++

