1/19 Smart liess bereits im vergangenen Jahr die Hüllen beim neuen Elektro-SUV #5 fallen. Foto: SMart

Darum gehts Smart enthüllt vollelektrischen Mittelklasse-SUV #5

Mit 4,70 Meter wird der #5 das grösste Modell in der Smart-Geschichte

Topversionen mit 800-Volt-Bordnetz und bis 590 Kilometer Reichweite Die Blick KI ist noch am lernen und kann Fehler machen. Fragen zum Sport und Wetter können noch nicht beantwortet werden. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Lorenzo Fulvi Redaktor Auto&Mobilität

Mit dem winzigen Cityflitzer Fortwo haben die neuen Modelle von Smart nichts mehr gemeinsam. Denn seit 2020 gehört Smart nicht mehr nur Mercedes, sondern zur Hälfte auch dem chinesischen Hersteller Geely – unter anderem auch Mutterkonzern von Volvo. Das Design stammt aus Deutschland, Technik und Plattform aus China. Und auch die Produktion findet in China statt.

Nachdem Smart in den vergangenen zwei Jahren die technisch baugleichen Elektromodelle #1 (sprich: Hashtag One) und den coupéförmigen #3 auf den Markt brachte, folgt nun der ebenfalls vollelektrische #5. Der 4,70 Meter lange und 1,92 Meter breite Mittelklasse-SUV tritt nicht nur gegen Volumenmarken wie Renault oder VW, sondern erstmals auch gegen deutsche Premiumkonkurrenten à la Audi, BMW und Mercedes an. Wieso – dazu gleich mehr.

Mega-Display für Insassen

Smart bezeichnet den in der Schweiz ab Ende April startende startenden #5 als zeitgenössischen Abenteurer. Dieser kommt im kantigen Design mit durchgehendem Leuchtenband sowohl an der Front als auch am Heck daher. Dabei steht der Elektro-SUV auf 19 oder 20 Zoll grossen Felgen. Im Innenraum finden bis zu fünf Personen Platz. Die Insassen blicken auf ein nahezu durchgehendes Instrumentencluster, das aus einem 10,25-Zoll-Kombiinstrument und einem mittleren 13-Zoll-Bildschirm sowie – je nach Ausstattung – einem 13-Zoll-Beifahrerdisplay besteht. Zusätzlich blickt der Fahrer auf ein serienmässiges Head-up-Display.

Den fast geräuschlosen E-Antrieb kompensiert im Innenraum auf Wunsch eine 1190-Watt-Soundanlage von Premiumanbieter Sennheiser. Sie ist nicht nur ein akustischer Leckerbissen, sondern sorgt auch für optische Unterhaltung, indem die Lautsprecherboxen im Takt der gerade abgespielten Musik blinken. Nebst dem bis zu 1530 Liter grossen Kofferraum ermöglicht die variable Plattform einen zusätzlichen 72 Liter grossen Frunk unter der vorderen Haube bzw. 47 Liter, wenn man sich für die Allradversion entscheidet.

Neue 800-Volt-Technik

Apropos Allrad: Den #5 gibts zum Marktstart in fünf Versionen: Pro, Pro+, Premium, Pulse und als Summit Edition. Die Basisversion Pro kommt mit kleinerem 74,4-kWh-Akku, 340 PS (250 kW), Heckantrieb, stromert maximal 465 Kilometer weit und lädt in knapp 30 Minuten mit maximal 150 kW Ladeleistung von 10 auf 80 Prozent. Die anderen Varianten bekommen eine für Smart technische Premiere: Erstmals bauen sie auf einer 800-Volt-Plattform auf, was bisher nur Stromern in höheren Preisklassen vorbehalten war. Dadurch erreicht der #5 eine DC-Ladeleistung von bis zu 400 Kilowatt! Bedeutet: Die 94-kWh-Batterie ist bestenfalls in nur 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent gefüllt – so schnell wie teure Stromer à la Audi RS E-Tron GT oder Porsche Taycan! Pro+ und Premium bieten Heckantrieb mit 363 PS (267 kW) und erreichen eine maximale Reichweite von bis zu 590 Kilometer.

Die beiden Topvarianten Pulse und die Summit Edition verfügen über einen aus zwei Elektromotoren bestehenden Allradantrieb, der 587 PS (432 kW) und 643 Nm Drehmoment leistet. Sie sollen immer noch bis zu 540 Kilometer weit stromern. Übrigens können die Varianten mit grosser Batterie mit bis zu 22 kW an einer AC-Wallbox laden – so dauert das Füllen der Akkus knapp 5,5 Stunden. Der #5 startet in der Basisversion bei 44'500 Franken, die Fahrzeuge mit 800-Volt-Technik bei mindestens 49'500 Franken. Die auf eine dreistellige Stückzahl limitierte Summit Edition schlägt mit 55'500 Franken zu Buche. Eine schärfere Brabus-Variante des Mittelklasse-SUV dürfte wie bei #1 und #3 ebenfalls folgen.