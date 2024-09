M+S – das steht für Matsch und Schnee. Vielen Autofahrern gelten Reifen mit diesem Kennzeichen als Alternative zu echten Winterpneus. Aber in Deutschland sind sie ab 1. Oktober im Winter nicht mehr zugelassen – es sei denn, sie tragen ein bestimmtes Symbol.

Andreas Faust Leitung Auto & Mobilität

Ausgerechnet in der gebirgigen Schweiz gibts keine ausdrückliche Winterreifenpflicht. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer machen sich das zunutze und nutzen Ganzjahres- oder Allwetterreifen, um sich den saisonalen Pneuwechsel zu sparen. Diese sogenannten M+S-Reifen – M+S steht für Matsch und Schnee – sollen im Sommer wie Winter die Fahrsicherheit gewährleisten.

Früher konnten diese Alleskönner allerdings kaum überzeugen – wer alles kann, kann nichts wirklich gut: Winterpneus waren ihnen bei Schnee ebenso überlegen wie Sommerreifen bei hohen Temperaturen. Erst 2024 bescheinigte der TCS in einem Ganzjahresreifen-Test einem M+S-Pneu die Note «sehr empfehlenswert».

M+S-Reifen sind keine Winterreifen mehr

Doch wer mit diesen Reifen öfter in Deutschland unterwegs ist, muss jetzt umdenken: Ab 1. Oktober 2024 werden M+S-Pneus in Deutschland nicht mehr als Winterreifen anerkannt. Herrscht situative Winterreifenpflicht – also lässt sich ein Auto nur mit Winterreifen sicher bewegen – darf mit M+S-Reifen nicht mehr gefahren werden. Es sei denn, sie tragen das Schneeflocken-Symbol.

Neuere M+S-Reifen werden in Deutschland bereits mit diesem Symbol verkauft. Offiziell heisst es «Three Peak Mountain Snow Flake» und zeichnet als international gültiges Zertifikat solche Reifen aus, die uneingeschränkt wintertauglich sind. Das Symbol befindet sich auf der Reifenflanke.

Produktionsdatum entscheidend

Aber nicht jeder M+S-Reifen trägt es schon: Vor dem 1. Januar 2018 produzierte Reifen tragen es definitiv noch nicht – sie dürfen also ab 1. Oktober bei winterlichen Strassenverhältnissen in Deutschland nicht mehr genutzt werden. Das Produktionsdatum findet man als sogenannte «DOT-Nummer» ebenfalls auf der Flanke als vierstellige Zahl: Die ersten beiden Ziffern geben die Produktionswoche an, die beiden letzten das Jahr.

Das bedeuten die Bezeichnungen am Reifen Für viele Autofahrer sind die Zahlen und Buchstaben an den Pneuflanken unverständliche Hieroglyphen. Blick entschlüsselt, was da steht. 1. Reifenbreite in mm

2. Verhältnis Reifenhöhe zu -breite in Prozent. 65 % von 195 mm

3. Bauart des Reifens. R = Radialreifen

4. Felgendurchmesser in Zoll (1 Zoll = 2,54 cm)

5. Tragfähigkeitsindex (91 = 615 kg pro Reifen)

6. Index für die eingetragene Höchstgeschwindigkeit (H = 210 km/h)

7. Ersteller und Profilbezeichnung

8. DOT-Kennzeichen nach US-Vorschrift. Die Zahl symbolisiert das Herstellungsdatum, zum Beispiel 0817 = 8. Woche 2017

9. Tubeless = schlauchlos / Tube Type = mit Schlauch

10. Schneeflockensymbol signalisiert Wintertauglichkeit

11. M+S (Mud & Snow) sind Winter- oder Ganzjahresreifen

12. ECE-Prüfzeichen für Europa-Norm (14 ist die Landesbezeichnung der Schweiz)

13. Run Flat (Reifen mit Notlaufeigenschaften)

Und wer dann mit unzulässigen M+S-Reifen ohne Schneeflocken-Symbol unterwegs ist? Zahlt in Deutschland 60 Euro Busse und dürfte seinen Versicherungsschutz verlieren, wenn er mit solchen Pneus einen Unfall baut. Sollten die Pneus allerdings tatsächlich schon vor Ende 2017 produziert worden sein, dürften sie aber wegen Abnutzung und Alterungsprozess der Gummimischung sowieso reif zum Wechseln sein.

Neue Regel auch in Frankreich

Wichtig: In der Schweiz bleibt alles beim Alten. Wir sind weiterhin verpflichtet, jederzeit mit einem betriebssicheren und stets beherrschbaren Fahrzeug unterwegs zu sein.

Doch in Frankreich gilt künftig die gleiche Regelung wie in Deutschland – allerdings erst ab 1. November. Auch dort müssen Allwetterreifen dann verpflichtend das Schneeflocken-Symbol tragen, damit man mit ihnen im Winter unterwegs sein darf.