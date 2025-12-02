Hyundai präsentiert auf der Los Angeles Autoshow das Crater Concept. Ein rustikaler Geländewagen der XRT-Familie. Die Studie zeigt Hyundais Vision für künftige Offroad-Modelle und soll Kunden zu mehr Abenteuerlust inspirieren.

Darum gehts Hyundai präsentiert Crater Concept als Ausblick auf rustikale Serienversionen

Crater Concept bietet innovative Features wie Flaschenöffner und tragbare Taschenlampen

33-Zoll-Geländereifen und Head-Up-Display über gesamte Windschutzscheibe Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Patrick Solberg

In den USA fährt der Hyundai Palisade in einer Klasse mit Edel-SUVs wie BMW X5, Mercedes GLE oder Chevrolet Suburban. Und auch der Hyundai Santa Fe heizt den Hyundai-Absatz in Amerika an. Das ist aber nicht genug. Zusätzlich zu den XRT-Versionen von Ioniq 5, Santa Cruz und Palisade will die Hyundai-Konzeptstudie Crater Concept einen Ausblick auf künftige Serienversionen mit rustikalem Charakter geben – mit Verbrenner und elektrifiziert.

Auf der Los Angeles Autoshow wurde es enthüllt. Die Geländewagen-Studie entstand im Technical Center Irvine (USA) und soll zeigen, dass die XRT-Offroad-Familie nicht nur wachsen, sondern auch mutiger werden soll. «Crater begann mit einer Frage: Wie sieht Freiheit aus? Dieses Fahrzeug ist unsere Antwort darauf», erläutert SangYup Lee, Chefdesigner von Hyundai. «Es ist eine Vision, die von unserem unermüdlichen Drang nach Entdeckungen geprägt ist – um unsere Kunden zu inspirieren, tiefer zu erkunden und die Wirkung von Abenteuern anzunehmen.»

Für jedes Offroad-Erlebnis gewappnet

Ein Mittelklasse-Offroader für bis zu fünf Personen, der nicht nur in der Stadt, sondern als XRT-Variante auch im Gelände überzeugen soll. Dafür gibts unter anderem Komponenten wie 33-Zoll-Geländereifen, Unterfahrschutz sowie zusätzliche Scheinwerfer an den Aussenspiegeln und am Dachträger. Die Kotflügel sind wuchtig ausgestellt, was den selbstbewussten Auftritt des Geländemobils zusätzlich unterstützt.

Hier und dort finden sich nette Details, wie der Abschlepphaken am Heck, der beim Wochenendtrip auch als Flaschenöffner genutzt werden kann. Oder die Leuchten in den Aussenspiegeln, die auch als portable Taschenlampen dienen können. Innen gibts neben bequemen Ledersitzen ein Cockpit mit Haltegriffen, einen Überrollkäfig, grosse Bedienelemente sowie Adapterplatten, wo eigene Geräte wie Handy, Taschenlampe oder Ladegerät befestigt werden können.

Für den Fahrer zieht sich das Head-up-Display nahezu über die gesamte Grösse der Windschutzscheibe, während die einzelnen Fahrmodi auf dem eckigen Lenkrad angesteuert werden können. Für den Einsatz im harten Gelände gibts einen zentralen Offroad-Controller, über den sich unter anderem auch Sperrdifferentiale vorne und hinten sowie das Traktions- und Bremsmanagement bedienen lassen. Alles, was eine rustikale Offroad-Studie halt so braucht.