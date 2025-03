1/18 Mit dem riesigen Elektro-Crossover Ioniq 9 wagt sich Hyundai in ein neues Segment vor. Foto: Hyundai

Auf einen Blick Hyundai Ioniq 9: Neues Elektro-SUV mit innovativem Design und Technik

Wählbar als Sechs- oder Siebensitzer mit grosszügigem Platzangebot und Luxusausstattung

Stefan Grundhoff Freier Mitarbeiter Auto & Mobilität

Im eigenen Konzern erhielt der Kia EV9 vor knapp zwei Jahren den Vortritt – tut sich auf dem Markt aber trotz gefälligem Design und moderner Technik überraschend schwer. Jetzt muss das Hyundai-Schwestermodell Ioniq 9 zeigen, ob es mehr Käufer und Käuferinnen findet.

Das Design des riesigen 5,06 Meter langen und fast zwei Meter breiten Elektro-Koloss ist alles andere als zurückhaltend – und schafft schon fast den Spagat zwischen SUV und Van. Ein klassenübergreifendes Allzweckmobil, das im Strassenverkehr nicht allein wegen des Pixeldesigns der Scheinwerfer oder der stromlinienförmig weit nach hinten gezogenen Fahrgastzelle auffällt.

Mit Heck- oder Allradantrieb

Der Kunde kann wählen zwischen Hinterrad- oder Allradantrieb. Fix dagegen ist das 110 kWh grosse Batteriepaket im Unterboden. Die Basisversion muss mit einem 218 PS (160 kW) starken E-Motor an der Hinterachse auskommen. Für ein grosses und 2,6 Tonnen schweres Fahrzeug nicht gerade imposant, doch soll der Hecktriebler so eine Reichweite von weit über 600 Kilometer ohne Ladestopp schaffen. Das maximale Ladetempo am Schnelllader ist dank 800-Volt-Plattform mit bis zu 260 kW zwar flott, einige Premium-Wettbewerber laden aber mittlerweile mit über 300 kW. Deshalb gehen wir davon aus, dass auch Hyundai bald nachlegen wird, um den Ioniq 9 am Hypercharger weiter zu beschleunigen. Aktuell dauert es 24 Minuten, um den Akku am Schnelllader von 10 auf 80 Prozent zu füllen.

In der Schweiz dürften sich die meisten Kundinnen und Kunden vermutlich sowieso für die deutlich stärkere Allradversion Performance entscheiden. Dank zwei E-Motoren mit total 435 PS (320 kW) beschleunigt diese standesgemäss mit bis 700 Nm Drehmoment in 5,2 Sekunden von 0 auf Tempo 100 und weiter bis 200 km/h Spitze. Dabei zeigt sich das Fahrwerk als komfortabel und macht den E-Crossover so zum luxuriösen Cruiser. In schnell gefahrenen Kurven sorgt der durch das grosse Akkupaket niedrige Schwerpunkt trotz leichtem Karosseriewanken für gute Stabilität.

Als Sechs- oder Siebenplätzer

Bestellen kann man den Ioniq 9 als Sechs- oder Siebensitzer. Vor allem mit je zwei Einzelsitzen in der zweiten und dritten Reihe reist es sich dank des langen Radstands von 3,13 Metern mit sehr viel Beinfreiheit äusserst feudal. Anders als bei vielen Mitbewerbern gibt es im Fond nicht nur grosszügige Platzverhältnisse, sondern auch eine elektrische Sitzverstellung, Sitzklimatisierung und Massagefunktion sowie zahlreiche Ablagen und USB-Ports. Die vordere Mittelkonsole lässt sich um bis zu 20 Zentimeter nach hinten schieben und vielseitig als Auflage, Tischchen oder Ablagefach für alle Insassen nutzen – klasse gelöst. Überhaupt bietet der Hyundai Ioniq 9 äusserst viel Stauraum. Zum erwähnten Fach in der Mittelkonsole mit 5,6 Liter Volumen kommt vorne noch ein Stauraum, der sogenannte Frunk, mit 52 bis 88 Liter und der Kofferraum fasst je nach Sitzkonfiguration zwischen 338 und 1323 Liter – da muss kaum etwas zu Hause bleiben.

Schnellcheck Hyundai Ioniq 9 Performance Antrieb: 2 Elektromotoren, 435 PS (320 kW), 700 Nm, Allradantrieb, Akku 110,3 kWh

Fahrleistungen: 0–100 km/h in 5,2 s, Spitze 200 km/h, Reichweite WLTP 620 km

Masse: L/B/H 5,06/1,98/1,79 m, Leergewicht 2610 kg, Kofferraum vorne: 52–88 Liter, hinten: 338–1323 Liter

Verbrauch: Werk 19,4 kWh/100 km = 0 g/km CO₂, Energieeffizienz C

Die Schweizer Preise des Hyundai Ioniq 9 werden erst in den nächsten zwei Wochen finalisiert. Wir vermuten aber, dass das Basismodell ab rund 65'000 Franken (mit 4x4 ab ca. 80’000 Franken) starten könnte. Dafür erhält man einen modernen, komfortablen, ruhigen und sehr geräumigen Elektro-Transporter. Natürlich sind wir gespannt, ob der Hyundai Ioniq 9 auf dem Schweizer Markt erfolgreicher als das schon länger erhältliche, technisch verwandte Schwestermodell Kia EV9 agieren wird?