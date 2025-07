Porsche zieht mit Tesla gleich und eröffnet eine erste Schweizer Charging Lounge. In Signy-Avenex VD können E-Porsche-Fahrer an sechs Schnellladesäulen mit bis zu 400 kW laden. Die Anlage steht exklusiv Porsche-Kunden offen.

1/8 Porsche eröffnet seine erste Schweizer Charging Lounge in Signy-Avenex VD bei Nyon nahe der Autobahn A1 zwischen Lausanne und Genf. Foto: David Hubacher

Darum gehts Porsche eröffnet erste Charging Lounge in der Schweiz in Signy-Avenex VD

Exklusiv für Porsche-Kunden mit günstigen Ladepreisen und Lounge-Zugang

Sechs Schnellladesäulen mit Ladeleistungen von 400 kW verfügbar Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Juan Thomas Redaktor Auto & Mobilität

Tesla hat es bereits vor ein paar Jahren vorgemacht. Nun zieht Porsche in Sachen Ladekomfort nach und eröffnet seine erste Charging Lounge in der Schweiz. Ein kleiner Wermutstropfen für alle E-Porsche-Fahrer und -Fahrerinnen aus der Deutschschweiz: Die neue Charging Lounge befindet sich in Signy-Avenex VD bei Nyon, nahe der Autobahn A1 zwischen Lausanne und Genf.

Schnell und günstig

Natürlich verfügt die Porsche Charging Lounge über modernste Lademöglichkeiten: sechs Schnellladesäulen, die jeweils eine Ladeleistung von 400 kW liefern. Aktuelle Elektromodelle wie der neue Taycan können zwar nur mit 320 kW laden, doch stehen beim Stuttgarter Autobauer bereits weitere E-Modelle mit höherer Ladeleistung in der Pipeline, wie beispielsweise der neue Cayenne Electric. Dieser feierte eben noch getarnt seine dynamische Premiere in Goodwood (GB) am Festival of Speed.

Der Preis von günstigen 0.39 Fr./kWh ist exklusiv der Porsche-Kundschaft vorbehalten – und wird direkt über deren Porsche-App abgebucht. Der Zugang zu den Ladestationen und auch zur Lounge ist für E-Auto-Besitzer anderer Marken vorerst nicht vorgesehen. Die Station ist durch ein Schrankensystem gesichert, dessen Barrieren sich erst öffnen, wenn es das Kennzeichen überprüft hat. So bleibt das Ladeerlebnis auch wirklich Porsche-exklusiv.

Die Lounge bietet jegliche Extras, die man sich für eine exklusive Ladepause wünscht – Snack- und Getränkeautomat, Sitzbereiche und Toiletten. Ob noch weitere Porsche-Lounges in der Schweiz geplant sind, ist unklar. Insgesamt ist es aber erst die siebte Charging Lounge von Porsche weltweit. Ob weitere Autohersteller dem Beispiel von Tesla und Porsche folgen und ebenfalls markenexklusive Charging Lounges in der Schweiz anbieten werden, bleibt abzuwarten.