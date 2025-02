Porsche 911 Turbo 50 Jahre im Kurztest

Zur Feier des runden Geburtstags lässt uns Porsche Schweiz ans Steuer eines von nur 1974 Mal gebauten Sondermodellen «911 Turbo 50 Jahre». Von aussen behält es die Form des gewöhnlichen Turbo S, unterscheidet sich aber in gewissen Details wie dem goldenen «Turbo 50»-Schriftzug am Heck oder dem Badge in Form eines Turboladers. Zudem gibts an den Seiten Turbo-Sticker und ein aufgeklebtes 1974-Signet – leider nicht lackiert. Im Innern kommen sowohl die Sitzbezüge als auch Teile der Innenverkleidungen der Türen und Armaturenbretts mit einem schönen Schottenkaro-Muster daher. Zudem weist ein «50 Jahre»-Badge auf der Beifahrerseite auf das Sondermodell hin.

Los gehts im 2+2-Plätzer: Der Elfer lässt sich äusserst angenehm und ruhig fahren, erst im Sportmodus wird das Auto aggressiver und reagiert noch direkter auf Gasstösse. Die Turbos setzen bei rund 2500 Umdrehungen ein – dann schiebt der 911er mit voller Wucht nach vorne! Auf der Geraden katapultiert uns das Sondermodell in 2,7 Sekunden auf Tempo 100 – und könnte bis 330 km/h weiter sprinten.

Verantwortlich dafür ist der 3,7-Liter-Sechszylinder-Boxermotor, der dank zwei Turboladern 650 PS (478 kW) und 800 Nm Drehmoment leistet. Übertragen wird die Kraft über ein Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe an alle Räder. Der 1,7 Tonnen schwere Sportler giert nach Kurven, verfügt dabei stets über genügend Grip und eine Lässigkeit, die durch die enorm präzise Lenkung unterstrichen wird – ein automobiles Meisterwerk! Doch so schnell der Jubiläums-Turbo beschleunigt, so viel gönnt sich der brachiale Sechszylinder an der Tankstelle: mindestens 12,2 l/100 km. Und auch der Preis des Sondermodells kann sich sehen lassen: Er startet bei 315'300 Franken, unser Testwagen kommt auf fast 350'000 Franken.