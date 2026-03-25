Lange herrschte bei Subaru betreffend Stromer-Modelle ein Blackout. Mit Ausnahme des Toyota-Schwestesrmodells Solterra gab es nix im Angebot. Jetzt kommt aber Energie in die Sache. Im Sommer startet die Elektroversion des Subaru Outback.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Subaru bringt E-Outback, neues Elektroauto, ab Juli in die Schweiz

Crossover beschleunigt in 4,5 Sekunden auf 100 km/h

Reichweite: 526 km, Batterie: 74,7 kWh, Garantie: 10 Jahre War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Patrick Solberg

Endlich gehts bei Subaru auch mit Stromern richtig vorwärts. Als drittes Modell der im letzten Jahr lancierten Stromeroffensive ergänzt er ab Juli der E-Outback die beiden Elektrovarianten Solterra und Uncharted. Und die Ambitionen beim japanischen Allradpionier sind gross: Ab 2030 will Subaru die Hälfte seines weltweiten Absatzes mit batterieelektrischen Fahrzeugen erzielen und bis 2028 sollen noch weitere neue EV-Modelle auf den Markt kommen.

Nachdem der elektrische Solterra nicht viel mehr darstellt als ein Toyota bZ4x mit Subaru-Emblemen, stecken beim E-Outback mehr Subaru-Gene drin: So wird der E-Outback nicht nur im Subaru-Werk im japanischen Yajima gebaut, sondern er verfügt auch über mehr als 30 Prozent andere Bauteile als sein Toyota-Zwilling bZ4x Touring.

E-Outback nur mit Allrad

Der Innenraum präsentiert sich im gewohnt unspektakulären Subaru-Design. Es gibt viel Hartplastik und wenig charmante Elemente. Dafür passen die Verarbeitung und das Platzangebot. Der Fahrer blickt auf eine kleine Instrumenteneinheit und einen zentralen 14-Zoll-Bildschirm. Auf der breiten Mittelkonsole lassen sich die Gänge bedienen – und in den Ablagen auch zwei Smartphones per Induktion laden. Neben viel Platz für die Passagiere bietet der neue E-Outback auch jede Menge Raum für Gepäck. Das 619 Liter grosse Ladeabteil lässt sich hinter der elektrischen Heckklappe durch Umlegen der Rückbank auf bis 1718 Liter erweitern.

Der 4,85 Meter lange Mittelklasse-Kombi wird an der Vorder- und Hinterachse von je einem Elektromotor angetrieben. So entsteht eine Gesamtleistung von beeindruckenden 381 PS (280 kW). Das maximale Drehmoment des Familienallradlers liegt bei knapp 540 Nm. So beschleunigt der japanische Crossover aus dem Stand in imposanten 4,5 Sekunden auf Tempo 100 und wird bis maximal 180 km/h schnell.

Dank des 74,7-kWh-Batteriepakets stromert der E-Outback bis zu 526 Kilometer weit, ehe er wieder an die Ladesäule muss. Die maximale Geschwindigkeit am Schnelllader beträgt 150 kW – da sind moderne Stromer der Konkurrenz deutlich schneller. Immerhin kann die normale 11-kW-Ladung an einem AC-Stecker optional auf 22 kW verdoppelt werden. Offizielle Preise gibts für den ab Juli zu den Schweizer Händlern rollenden E-Outback noch keine – Blick tippt jedoch auf einen Startpreis von knapp unter 50'000 Franken. Dazu verspricht Subaru Schweiz zehn Jahre oder 200'000 Kilometer Werksgarantie.