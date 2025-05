1/19 Citroën enthüllt die zweite Generation des Mittelklasse-Crossover C5 Aircross. Foto: Citroën

Darum gehts Citroën enthüllt neuen C5 Aircross mit verschiedenen Antriebsoptionen für 2025

Rustikales Design, praktischer Innenraum und hoher Komfort zeichnen den SUV aus

Elektrische Version bietet bis zu 680 Kilometer Reichweite mit 97-kWh-Akku

Patrick Solberg

Nachdem Citroën im letzten Jahr den C3 Aircross und den elektrischen e-C3 Aircross enthüllt hatte, folgt jetzt der nächste SUV-Stromer-Streich. Wie bei den Schwestermodellen Opel Grandland und Peugeot 5008 auf der STLA-Plattform bietet auch der frisch enthüllte C5 Aircross in seiner zweiten Generation die freie Auswahl des Antriebs. So gibt es ein Mildhybrid-System, eine Plug-in-Hybrid-Variante und eine reine Elektroversion.

Der Basisbenziner wird von einem 136 PS (100 kW) starken Turbobenziner angetrieben, dessen Dreizylinder von einem bis zu 28 PS (21 kW) starken Elektromotor unterstützt wird, der von einer kleinen 0,9-kWh-Batterie unter dem Fahrersitz mit Energie versorgt wird. Der Plug-in-Hybrid wird von einem 1,6 Liter grossen Vierzylinder-Benziner mit 150 PS (110 kW) und einem 125 PS (92 kW) starken Elektromotor angetrieben. Daraus entsteht eine Gesamtleistung von 195 PS (143 kW) und eine elektrische Reichweite von über 80 Kilometern.

Elektrisch bis zu 680 Kilometer

Ganz ohne Verbrenner ist der 4,65 Meter lange Citroën e-C5 Aircross unterwegs, der mit einer 73 kWh grossen Batterie 520 Kilometer schafft. Als Long-Range-Variante stromert er dank 97 kWh grossem Akkupaket und vergleichsweise überschaubaren 230 PS (170 kW) bis zu 680 Kilometer weit. Die Ladegeschwindigkeit ist mit 160 kW an einem Schnelllader nur Mittelmass – dennoch soll man die Batterie in 27 Minuten (kleinerer Akku in 30 Minuten) auf 80 Prozent laden können.

Optisch verabschiedet sich der SUV von den runden Formen seines Vorgängers und passt sich ganz dem aktuellen Design-Stil von Citroën an. Dieser wirkt straffer und gibt dem Auto mehr Ausstrahlung. An der Front prangt zentral der neue Doppelscheinwerfer, die Rückleuchten des neuen C5 Aircross bestehen nur noch aus je drei Balken. Dabei kann sich das rustikale, kantige Aussendesign ebenso sehen lassen wie der Innenraum mit vielen Ablagen. Markant beim familienfreundlichen Franzosen sind seine vier grossen Türen und das farblich abgesetzte Dach.

Sitzheizung für die hinteren Passagiere

Anders als die meisten Wettbewerber und in Erinnerung an frühere Traditionen setzt der Citroën C5 Aircross auf ein besonders hohes Komfortniveau bei Fahrwerk und Innenraum. Sitzfläche und unterer Rückenbereich sind hierfür mit einer besonders dicken Schaumstoffpolsterung ausgestattet. Die Vordersitze bieten je nach Ausstattungsvariante eine elektrische 10-Wege-Verstellung, Heizung, Belüftung und Massagefunktion mit fünf Programmen. Zudem gibts im Fond Sitzheizung, USB-Anschlüsse und Becherhalter. Die Fahrgäste blicken dabei auf einen 13 Zoll grossen Horizontal-Bildschirm. In den Kofferraum passen übrigens bei allen Antrieben 580 bis 1668 Liter.

Der Verkauf in der Schweiz startet im Herbst 2025. Informationen zu Preisen gibts noch keine, aktuell gibts den C5 Aircross ab knapp 38'000 Franken – die neue Generation dürfte etwas darüber liegen.