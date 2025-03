Kia holt im Mittelklasse-Segment zum elektrischen Doppelschlag aus. Der soeben enthüllte EV4 kommt in zwei Karosserievarianten als extravagante Limousine sowie als Steilheck. Im Cockpit setzen die Südkoreaner auf die Digital-Karte.

Kias Doppelschlag in der Mittelklasse

Neuer EV4 kommt in zwei Karosserievarianten

Auf einen Blick Kia enthüllt EV4 in zwei Karosserievarianten: Limousine und Schrägheckmodell

Innenraum mit grossem Kino: Disney-Kooperation bringt Unterhaltung ins Auto

Zwei Batteriegrössen: 58,3 oder 81,4 kWh, Reichweite bis 630 km

«Doppelt gemoppelt hält besser» haben die Kia-Verantwortlichen wohl gedacht, als sie sich ihre Strategie für das elektrische Mittelklasse-Segment überlegt haben. Denn den soeben enthüllte EV4 wird Kia in gleich zwei Karosserie-Varianten zu den Händlern rollen: als Limousine und als Schrägheckmodell. Die optischen Unterschiede könnten kaum grösser sein. Während die Limousine mit seiner aerodynamisch zugeschnittenen Silhouette und einer Länge von 4,73 Metern auch aus der Feder eines französischen Designers stammen könnte, kommt die um 30 Zentimeter kürzere Fliessheckversion weniger aufregend, aber massentauglicher daher. Wir sind sicher: Das in der Slowakei gebaute Schrägheck dürfte wohl eher den Geschmack der europäischen Autofahrer treffen.

Platz ist in beiden Versionen jedenfalls genug vorhanden, wie wir bei der Sitzprobe feststellen: Trotz der abfallenden Dachlinie bietet die Limousine auch grossen Fondgästen ausreichend Kopf- und Beinfreiheit. Allerdings fällt die Ladeluke des Kofferraums etwas klein aus. Da hilft es auch nicht, dass das Kofferraumvolumen mit 490 Litern um 55 Liter grösser ausfällt als bei der Schrägheckvariante, bei der man im Fond ohnehin bequem sitzt.

Innenraum mit grossem Kino

Anders als bei der Silhouette lassen die Innenarchitekten bei der Fahrgastzelle Minimalismus walten. Die Konnektivität spielt hierbei eine grosse Rolle. Der koreanische Autobauer installiert einen Connect-Store und ermöglicht beim EV4 als erster Kia drahtlose Updates. Eine Kooperation mit dem US-Filmgiganten Disney bringt Filme und andere Arten der Unterhaltung ins Auto. Als Projektionsfläche für die digitalen Inhalte dient ein 12,3-Zoll-Infotainment-Touchscreen. Wie man es von aktuellen Kia-Modellen kennt, befindet sich eine kleine digitale Bedienfläche für die Klimaanlage und das ebenfalls 12,3 Zoll grosse Instrumenten-Display links daneben. Das Anzeigen- und Bedienkonzept wird mit einem Head-up-Display abgerundet.

Für das Aufladen der eigenen Geräte steht ein USB-C-Anschluss bereit, der mit 100 Watt Strom in die Batterie presst. Apropos: Der Kia EV4 ist auch für das bidirektionale Laden gerüstet, womit auch Energie ins Stromnetz zurückgespeist werden kann. Zwei Batteriegrössen mit 58,3 oder 81,4 Kilowattstunden stehen zur Wahl. Damit kommt die Limousine 430 bzw. 630 Kilometer weit. Beim Schrägheckmodell sind es 410 und 590 Kilometer. An einer DC-Schnellladesäule dauert es 29 bzw. 31 Minuten, bis die Akkus von zehn auf 80 Prozent gefüllt sind. An einer AC-Wallbox sind es fünf Stunden und 20 Minuten beziehungsweise sieben Stunden und 15 Minuten bei den grossen Batterien.

Flott genug für den Stadtverkehr

Der Elektromotor leistet wie im ebenfalls neuen EV3 204 PS (150 kW), was im C-Segment nicht gerade rekordverdächtig erscheint. Bei der Beschleunigung sieht das Ganze aber besser aus. Mit den kleinen Akkus benötigt der EV4 7,7 Sekunden von null auf 100 km/h, 7,4 Sekunden mit den grösseren Akkus. Damit die Fahrt möglichst geschmeidig vorangeht, haben die Techniker die dritte Generation des One-Pedal-Drivings, von Kia i-Pedals genannt, installiert. Der Autobahnassistent 2.0 unterstützt den Fahrer beim Spurwechsel und hat auch einen adaptiven Tempomaten mit Stop-and-go-Funktion integriert. Zudem parkt der koreanische Stromer auch ferngesteuert ein.

Die Ambitionen der koreanischen Markenstrategen sind gross: Pro Jahr sollen rund 165'000 Exemplare verkauft werden, davon 80'000 allein in Europa. Der Kia EV4 kommt noch dieses Jahr zu einem Preis ab wohl rund 40'000 Franken auf den Markt. Die Version mit grösserem Batteriepaket dürfte bei rund 45'000 Franken beginnen.